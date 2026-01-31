Lanzamientos de enero 2026: Dr.Parted, Exton Linux y VailuxOS

Hoy, el presente mes ha de terminar, y por ello, como de costumbre, en este día abordaremos todos los presentes «lanzamientos de Distros durante enero de 2026». Periodo en el cual, ha habido una cantidad muy X, a la del mes pasado, es decir, que en diciembre de 2025.

Además, en el mismo detallaremos, como de costumbre, los primeros 3 lanzamientos del presente mes, los cuales fueron: Dr.Parted 26.01, Exton Linux 260104 “ArchEX” y VailuxOS 1.6. Así que, sigue leyendo para que te enteres de sus novedades, y de las fechas de los demás lanzamientos de Distros *Linux / *BSD anunciados en este periodo mensual.

Y, antes de iniciar este artículo sobre los contabilizados «lanzamientos de enero de 2026», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada, al finalizar de leer está presente de hoy:

Los lanzamientos aquí citados, son mayoritariamente los registrados en DistroWatch. Por ello, siempre pueden haber muchos más, provenientes de webs como OS.Watch y FOSS Torrent. Además, es importante tener en cuenta que, estas nuevas versiones en cualquier momento, podrían estar disponibles para ser probadas en línea (sin instalar) por cualquiera, en la web de DistroSea, para el conocimiento y prueba de todos.

Todos los lanzamientos de enero 2026 en el Linuxverso



Nuevas versiones de Distros durante los lanzamientos de enero 2026

Primeros 3 lanzamientos del mes

Dr.Parted 26.01

Fecha de liberación : 01/01/2026.

: 01/01/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Dr.Parted 26.01.

: Dr.Parted 26.01. Base de la Distro : Debian (Testing).

: Debian (Testing). País de origen : Global.

: Global. Novedades destacadas: Está nueva y primera versión del año 2026, denominada como “26.01”, y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Dr.Parted”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como el empleo del Kernel Linux 6.17.13-1 y el gestor de ventanas Openbox para el Escritorio, además de la actualización de las aplicaciones gráficas tradicionales como GParted, Apart GTK, PCManFM, Terminal Xfce, Netsurf, Mousepad, GSmart Control, Grsync, Catfish, USBImager, Xarchiver, Lxtask, Firmware de Gnome, Eraser; y de aplicaciones de terminal tradicionales como testdisk, partimage, clonezilla, ddrescue, nwipe, fsarchiver, hdparm, safecopy, cryptsetup, scalpel, HD Sentinel, wget, curl, chntpw, shred, memtester, partclone, growpart, ext4magic, rclone, nvme-cli, f3. Y por último, incluye mejoras menores en su herramienta de instalación en un solo clic, para aplicaciones como Boot-Repair, Hard Info, Firefox, Chromium, Synaptic, FileZilla, Rclone-browser, Rescuezilla, QPhotorec, Qt-fsarchiver, Mega-sync, Dropbox.

Exton Linux 260104 “ArchEX”

Fecha de liberación : 04/01/2026.

: 04/01/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Desconocido.

: Desconocido. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Exton Linux 260104 «ArchEX».

: Exton Linux 260104 «ArchEX». Base de la Distro : Arch.

: Arch. País de origen : Suiza.

: Suiza. Novedades destacadas: Está nueva y primera versión del año 2026, denominada como “260104”, y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Exton Linux «ArchEX»”, ahora incluye entre muchas novedades destacadas, algunas como el empleo del entorno de escritorio MATE en reemplazo de Pantheon, debido a que este último no funciona de forma óptima en Arch Linux actualmente. Además, ahora incluye el uso del Instalador de Calamares que permite y facilita el instalar ArchEX MATE en cualquier idioma. Por ende, todo estará en el idioma seleccionado una vez finalizada la instalación. Por último, entre otras pocas novedades, destaca que incluye bash 5.3.9-1, calamares 3.4.0-1, coreutils 9.9-1, firefox 146.0.1-1, gcc 15.2.1, linux 6.18.2.arch2-1, mate-desktop 1.28.2-2, python 3.13.11-1, qt6-base 6.10.1-1 y systemd 259-1.

VailuxOS 1.6

Fecha de liberación : 05/01/2026.

: 05/01/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : VailuxOS 1.6.

: VailuxOS 1.6. Base de la Distro : Debian / Ubuntu (LTS).

: Debian / Ubuntu (LTS). País de origen : Alemania.

: Alemania. Novedades destacadas: Está nueva y primera versión del año 2026, denominada como “1.6”, y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “VailuxOS”, ahora incluye entre muchas novedades destacadas, algunas relacionadas con Innovaciones importantes como el empleo del entorno de escritorio Plasma 6 para una funcionalidad y estabilidad más modernas. También, un Menú de inicio optimizado y más intuitivo, y una Visualización meteorológica automatizada con una integración más elegante y dinámica. Además, ofrece un Diseño de ventana moderno para ofrecer una apariencia fresca con selección de modo claro/oscuro, una Barra de tareas flotante habilitada de forma predeterminada para un diseño de escritorio más limpio y una personalización mejorada con más opciones para diseñar libremente el sistema. Por último, entre muchas otras más, destaca que ahora posee mejoras de rendimiento y estabilidad como Paquetes libres de conflictos con dependencias completamente limpiadas, una Optimización máxima para un mejor rendimiento y velocidad de respuesta significativamente mejorados.

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta publicación sobre todos «lanzamientos de enero de 2026» registrados por el sitio web de “DistroWatch”, u otros como “OS Watch” y “FOSS Torrent”, coméntanos tus impresiones. Y si conoces otro lanzamiento de alguna otra Distro GNU/Linux o Respin Linuxero del Linuxverso, también será un placer conocerlo a través de los comentarios, para el conocimiento y utilidad de todos. Tal como hoy hemos hecho, al destacar algunos detalles importantes de los lanzamientos de Dr.Parted 26.01, Exton Linux 260104 “ArchEX” y VailuxOS 1.6.

