Lanzamientos de febrero 2026: iDeal OS, Archcraft y Helwan Linux

Hoy, el presente mes ha de terminar, y por ello, como de costumbre, en este día abordaremos todos los presentes «lanzamientos de Distros durante febrero de 2026». Periodo en el cual, ha habido una cantidad un poco mayor, a la del mes pasado, es decir, que en enero de 2026.

Además, en el mismo detallaremos, como de costumbre, los primeros 3 lanzamientos del presente mes, los cuales fueron: iDeal OS 2026.01.31, Archcraft 2026.02.02 y Helwan Linux 3.0. Así que, sigue leyendo para que te enteres de sus novedades, y de las fechas de los demás lanzamientos de Distros *Linux / *BSD anunciados en este periodo mensual.

Todos los lanzamientos de febrero 2026 en el Linuxverso



Nuevas versiones de Distros durante los lanzamientos de febrero 2026

Primeros 3 lanzamientos del mes

iDeal OS 2026.01.31

Fecha de liberación : 01/02/2026.

: 01/02/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Desconocido.

: Desconocido. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : iDeal OS 2026.01.31.

: iDeal OS 2026.01.31. Base de la Distro : Debian GNU/Linux / MX Linux.

: Debian GNU/Linux / MX Linux. País de origen : Suiza.

Esta nueva y primera versión del año 2026, denominada como "26.01", ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como la introducción de una importante actualización del sistema, la cual, consiste en una única ISO para las ediciones Esmeralda y Diamante; con el objetivo de que quienes apoyen al proyecto con una pequeña donación, reciban una clave de activación para desbloquear todas las funciones de la Edición Diamante. Por lo cual, ya no será necesario descargar ni reinstalar nada. Únicamente usar la nueva herramienta de activación. Otra importante es, la actualización de todos los paquetes y aplicaciones estándar del sistema gracias al uso de MX Linux 25.1, Debian 13.3 Trixie y KDE Plasma 6 como base del sistema operativo, y el uso del Kernel Linux 6.12.63+deb13-amd64. Por último, entre muchas otras más, ahora se incluye un menú de inicio similar a Windows 11, en versiones oscura y clara; una interfaz gráfica de usuario para MKVToolNix (Conjunto de herramientas para crear, modificar e inspeccionar archivos Matroska), y la incorporación de software como Sweet Home 3D, Subtitle Composer y Planner.

Archcraft 2026.02.02

Fecha de liberación : 03/02/2026.

: 03/02/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Archcraft 2026.02.02.

: Archcraft 2026.02.02. Base de la Distro : Arch Linux.

: Arch Linux. País de origen : India.

Esta nueva y primera versión del año 2026, denominada como "26.01", ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como la eliminación de la compatibilidad con XFS debido a errores (fallo en la instalación de grub) y del soporte del cifrado con ABIF (instalador de línea de comandos) debido a una actualización de Plymouth. Además, el perfil ISO se ha actualizado a ArchISO 87-1, su base se ha actualizado con nuevos paquetes y e incluye la actualización de todos los paquetes de Archcraft y AUR. Por último, incluye pequeñas mejoras y corrección de errores que mejoran la experiencia del usuario.

Helwan Linux 3.0

Fecha de liberación : 03/02/2026.

: 03/02/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Helwan Linux 3.0.

: Helwan Linux 3.0. Base de la Distro : Arch Linux.

: Arch Linux. País de origen : Egipto.

Esta nueva y primera versión del año 2026, denominada como "3.0", ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como el empleo de un Kernel LTS para una máxima fiabilidad. Además, incluye un genial conjunto de herramientas mejorado, gracias a la integración completa de HPM (Gestor de paquetes de Helwan) con soporte para lenguaje natural. Y herramientas de diagnóstico como Momo y Hel-Sync, que ahora están preconfiguradas y listas para usar. Por último, y a nivel de desarrolladores, ofrece una selección cuidadosamente elegida de compiladores, editores y bibliotecas preinstaladas para que cualquiera pueda empezar a programar al instante. Mientras que, a nivel de seguridad, incluye compilaciones verificadas con firmas GPG y múltiples opciones de suma de verificación (SHA256, BLAKE2B).

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta publicación sobre todos «lanzamientos de febrero de 2026» registrados por el sitio web de “DistroWatch”, u otros como “OS Watch” y “FOSS Torrent”, coméntanos tus impresiones. Y si conoces otro lanzamiento de alguna otra Distro GNU/Linux o Respin Linuxero del Linuxverso, también será un placer conocerlo a través de los comentarios, para el conocimiento y utilidad de todos. Tal como hoy hemos hecho, al destacar algunos detalles importantes de los lanzamientos de iDeal OS 2026.01.31, Archcraft 2026.02.02 y Helwan Linux 3.0.

