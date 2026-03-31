Hoy, el presente mes ha de terminar, y por ello, como de costumbre, en este día abordaremos todos los presentes «lanzamientos de Distros durante marzo de 2026». Periodo en el cual, ha habido una cantidad un poco mayor, a la del mes pasado, es decir, que en febrero de 2026.
Además, en el mismo detallaremos, como de costumbre, los primeros 3 lanzamientos del presente mes, los cuales fueron: Oreon 10-2603, Security Onion 2.4.210 y Origami Linux 2026.03. Así que, sigue leyendo para que te enteres de sus novedades, y de las fechas de los demás lanzamientos de Distros *Linux / *BSD anunciados en este periodo mensual.
Y, antes de iniciar este artículo sobre los contabilizados «lanzamientos de febrero de 2026», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada, al finalizar de leer esta presente de hoy:
Los lanzamientos aquí citados, son mayoritariamente los registrados en DistroWatch. Por ello, siempre pueden haber muchos más, provenientes de webs como OS.Watch y FOSS Torrent. Además, es importante tener en cuenta que, estas nuevas versiones en cualquier momento, podrían estar disponibles para ser probadas en línea (sin instalar) por cualquiera, en la web de DistroSea, para el conocimiento y prueba de todos.
Todos los lanzamientos de marzo 2026 en el Linuxverso
Nuevas versiones de Distros durante los lanzamientos de marzo 2026
Primeros 3 lanzamientos del mes
Oreon 10-2603
- Fecha de liberación: 01/03/2026.
- Sitio web oficial: Explorar aquí.
- Repositorio oficial: GitHub.
- Anuncio oficial: Enlace de consulta.
- Enlaces de descarga: Oreon 10-2603.
- Base de la Distro: Alma Linux.
- País de origen: Estados Unidos.
- Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en marzo de 2026, denominada como “10-2603” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Oreon”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como el reemplazo del instalador Anaconda por el instalador Centrio (instalador personalizado por el proyecto), la añadidura de soporte para la detección de controladores NVIDIA y la instalación automática opcional durante la configuración del sistema operativo, la inclusión de la posibilidad de seleccionar el tipo de navegador web predeterminado durante la instalación con varias opciones, y la incorporación de Flatpak por defecto con la opción de deshabilitarlo durante la instalación. Por último, entre algunas otras más, ahora vienen con la inclusión de paquetes de instalación seleccionables para trabajo de oficina, desarrollo, juegos y más; la añadidura de una sección de configuración OEM en el instalador para repositorios y paquetes preenviados, y el cambio del sistema de archivos predeterminado de XFS a Btrfs con compatibilidad con la reversión del sistema.
Security Onion 2.4.210
- Fecha de liberación: 02/03/2026.
- Sitio web oficial: Explorar aquí.
- Repositorio oficial: GitHub.
- Anuncio oficial: Enlace de consulta.
- Enlaces de descarga: Security Onion 2.4.210.
- Base de la Distro: Oracle Linux.
- País de origen: Estados Unidos.
- Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en marzo de 2026, denominada como “2.4.210” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Security Onion”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como su nuevo y popular Asistente de IA Onion, el cual, además, incluye compatibilidad con modelos locales que tienen un endpoint compatible con OpenAI. Por ende, «Onion AI» supone un gran avance en el uso de la IA para ayudar a los profesionales TI de la seguridad informática a clasificar alertas, gestionar incidentes y optimizar su implementación. Por último entre otras más, destaca que ahora, esta versión ofrece actualizado varios componentes como Zeek 8.0.6, Elasticsearch 9.0.8, Docker 29.2.1 y Saltstack 3006.19.
Origami Linux 2026.03
- Fecha de liberación: 03/03/2026.
- Sitio web oficial: Explorar aquí.
- Repositorio oficial: GitLab.
- Anuncio oficial: Enlace de consulta.
- Enlaces de descarga: Origami Linux 2026.03.
- Base de la Distro: Debian GNU/Linux / MX Linux.
- País de origen: Suiza.
- Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en marzo de 2026, denominada como “2026.03” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Origami Linux”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como que a partir de ahora esta versión incluye como base a Fedora 43 (atómico/inmutable) con el objetivo de garantizar que su sistema central sea prácticamente invulnerable. Además, de ofrecer el Kernel CachyOS 6.19.3 altamente optimizado, compilado con Optimización de Tiempo de Enlace (LTO). Lo cual, significa un ajuste de rendimiento agresivo, una mejor programación y una experiencia de escritorio notablemente más ágil desde el primer momento. Por último entre otras más, destaca que ahora, integra el Escritorio COSMIC 1.0.8 que ofrece un flujo de trabajo increíblemente fluido y moderno con una gestión de ventanas en mosaico altamente responsiva y una personalización profunda que se adapta perfectamente a nuestra base de alto rendimiento.
Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más
- KaOS 2026.03: 28 de marzo.
- SystemRescue 13.00: 28 de marzo.
- Manjaro 26.0.4: 28 de marzo.
- Pardus 25.1: 27 de marzo.
- Plop 26.1: 27 de marzo.
- Talos 1.13.0-beta1: 27 de marzo.
- Volumio 4.119: 27 de marzo.
- DragonOS Noble_R9: 27 de marzo.
- Recalbox 10.0.2: 27 de marzo.
- Voyager 26.04-beta: 27 de marzo.
- Ubuntu 26.04-beta: 27 de marzo.
- Edubuntu 26.04-beta: 27 de marzo.
- Ubuntu Unity 26.04-beta: 27 de marzo.
- Ubuntu Studio 26.04-beta: 27 de marzo.
- Xubuntu 26.04-beta: 27 de marzo.
- Ubuntu Budgie 26.04-beta: 27 de marzo.
- Ubuntu Cinnamon 26.04-beta: 27 de marzo.
- Lubuntu 26.04-beta: 27 de marzo.
- Kubuntu 26.04-beta: 27 de marzo.
- LazyLinux 6.19.10: 26 de marzo.
- TROMjaro 2026.03.26: 26 de marzo.
- ZestISO 2026.03.26: 26 de marzo.
- Q83 13.07: 26 de marzo.
- DietPi 10.2: 26 de marzo.
- Alt 11.1 «Education»: 26 de marzo.
- Tails 7.6: 26 de marzo.
- Quirinux 2.2: 25 de marzo.
- Kali 2026.1: 24 de marzo.
- Mabox 26.03: 24 de marzo.
- CentOS 10-20260323: 24 de marzo.
- Ctlos 2.4.9: 24 de marzo.
- Kodachi 9.0.1: 24 de marzo.
- Coyote 4.0.186: 23 de marzo.
- RakuOS 2026.03.23: 23 de marzo.
- Q4OS 5.9: 23 de marzo.
- ML4W 2.12.0: 23 de marzo.
- Exton 260322 «ExLight»: 22 de marzo.
- MagOS 2025_20260320: 22 de marzo.
- Ximper 0.9.4: 21 de marzo.
- antiX 26: 21 de marzo.
- Venom 20260320: 21 de marzo.
- Emmabuntüs • DE6-1.01: 20 de marzo.
- Qlustar 14.1-0: 20 de marzo.
- VyOS 2026.03: 20 de marzo.
- Mageia 10-beta1: 20 de marzo.
- ENux 5.1.1: 19 de marzo.
- SmartOS 20260319: 19 de marzo.
- Exton 260319: 19 de marzo.
- Fluff 2026.03.18: 19 de marzo.
- CentOS 10-20260316: 17 de marzo.
- Br OS 13.4: 16 de marzo.
- Peropesis 3.2: 16 de marzo.
- Fishy 2.5: 16 de marzo.
- Q4OS 6.6: 16 de marzo.
- Archman 20260315: 15 de marzo.
- Ufficio Zero Minimal 5_2: 15 de marzo.
- nakeDeb 1.6-202603: 15 de marzo.
- SparkyLinux 2026.03: 15 de marzo.
- Xray_OS 2026.03.14: 15 de marzo.
- Debian Edu 13.4.0: 14 de marzo.
- Neptune 9.1: 14 de marzo.
- Debian 13.4.0: 14 de marzo.
- Lilidog 26.03.14: 14 de marzo.
- OsoLinux 44: 14 de marzo.
- Kamuriki 4.2: 14 de marzo.
- MiyoLinux 20260313: 14 de marzo.
- Tribblix 0m39: 14 de marzo.
- BSDRP 2.1: 14 de marzo.
- VailuxOS 1.6.0.4: 13 de marzo.
- XIVA Studio 2026-03-13: 13 de marzo.
- Vipnix 20260313: 13 de marzo.
- AbeirOS 20260313: 13 de marzo.
- MODICIA • 6.12.74: 13 de marzo.
- GParted 1.8.1-beta1: 13 de marzo.
- Noid 20260313: 13 de marzo.
- Mariposa 3.1.1: 13 de marzo.
- GLF OS 25.11: 13 de marzo.
- HardenedBSD 15-build-11: 12 de marzo.
- SolydXK 13-202603: 12 de marzo.
- KDE neon 20260312: 12 de marzo.
- pearOS 26.03: 12 de marzo.
- EndeavourOS 2026.03.06: 12 de marzo.
- Volumio 4.103: 11 de marzo.
- Voyager 26.04-alpha7: 11 de marzo.
- LinuxHub 2026.03.10: 11 de marzo.
- FreeBSD 14.4: 10 de marzo.
- Shanios 2026.03.10: 10 de marzo.
- Plop 26.1-test1: 10 de marzo.
- Univention 5.2-5: 10 de marzo.
- Fedora 44-beta: 10 de marzo.
- Eliza 1.0-rc1: 10 de marzo.
- CentOS 10-20260309: 9 de marzo.
- Zentyal 8.1: 9 de marzo.
- Flatcar 4459.2.4: 9 de marzo.
- Talos 1.12.5: 9 de marzo.
- extrox 2.2: 9 de marzo.
- AiO-SRT 2026.03.05: 8 de marzo.
- KDu 9-rv1: 8 de marzo.
- CachyOS 260308: 8 de marzo.
- Nyarch 25.04.4: 8 de marzo.
- PelandukOS 2026.03.03: 8 de marzo.
- Essora 20260307: 8 de marzo.
- TobbeOS 2026.03.07: 7 de marzo.
- Soplos Beta-1.0.4: 7 de marzo.
- Zenclora 2.0: 7 de marzo.
- Senpai 20260306: 7 de marzo.
- BigLinux 2026-03-07: 7 de marzo.
- openmamba 20260307: 7 de marzo.
- Synex 13-u6: 6 de marzo.
- Ezarcher 2603-1: 6 de marzo.
- FreeBSD 14.4: 6 de marzo.
- Bluestar 6.19.6: 6 de marzo.
- AUSTRUMI 5.2.0: 6 de marzo.
- HackerOS 4.4: 6 de marzo.
- RengeOS 2026.03.06: 6 de marzo.
- Linux From Scratch 13.0: 5 de marzo.
- Besgnulinux 3-3: 5 de marzo.
- TUXEDO 20260305: 5 de marzo.
- NetBSD 11.0-RC2: 5 de marzo.
- KDE neon 20260305: 5 de marzo.
- Uncom 2.5.23: 5 de marzo.
- Expirion 6.3-260305: 5 de marzo.
- T2 Linux 26.3: 5 de marzo.
- PrismLinux 2026.03.05: 5 de marzo.
- PakOS 2026-03-04: 4 de marzo.
- ML4W 2.11.1: 4 de marzo.
- RELIANOID 7.9.0: 4 de marzo.
- Nitrux 6.0.0: 3 de marzo.
- NetHydra 2026.01: 3 de marzo.
- FunOS 26.04-snapshot4: 3 de marzo.
- CentOS 10-20260302: 3 de marzo.
- d77void 20260302: 3 de marzo.
- Origami 2026.03: 3 de marzo.
- Security Onion 2.4.210: 2 de marzo.
- Venom 20260301: 2 de marzo.
- Genuen 6.0.0-beta: 2 de marzo.
- LainOS 2026.03.01: 2 de marzo.
- Berserk Arch 2026.03.01: 2 de marzo.
- PimersusOS 20260228: 1 de marzo.
- Vendefoul 20260301: 1 de marzo.
- Puppy 2601-260301: 1 de marzo.
- Q83 13.06: 1 de marzo.
- AfagOS 20260301: 1 de marzo.
- AgarimOS 20260301: 1 de marzo.
- Arch 2026.03.01: 1 de marzo.
- GNOME OS 1007302: 1 de marzo.
- ArchBANG 010326: 1 de marzo.
- AV Linux MXe-25.1: 1 de marzo.
- Dr.Parted 26.03: 1 de marzo.
- Kiro 26.03.01.01: 1 de marzo.
- Oreon 10-2603: 1 de marzo.
- blendOS 2026.03.01: 1 de marzo.
- Calam 2026-03: 1 de marzo.
Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.
Resumen
En resumen, si te ha gustado esta publicación sobre todos «lanzamientos de marzo de 2026» registrados por el sitio web de “DistroWatch”, u otros como “OS Watch” y “FOSS Torrent”, coméntanos tus impresiones. Y si conoces otro lanzamiento de alguna otra Distro GNU/Linux o Respin Linuxero del Linuxverso, también será un placer conocerlo a través de los comentarios, para el conocimiento y utilidad de todos. Tal como hoy hemos hecho, al destacar algunos detalles importantes de los lanzamientos de Oreon 10-2603, Security Onion 2.4.210 y Origami Linux 2026.03.
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