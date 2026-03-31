Lanzamientos de marzo 2026: Oreon, Security Onion y Origami Linux

Hoy, el presente mes ha de terminar, y por ello, como de costumbre, en este día abordaremos todos los presentes «lanzamientos de Distros durante marzo de 2026». Periodo en el cual, ha habido una cantidad un poco mayor, a la del mes pasado, es decir, que en febrero de 2026.

Además, en el mismo detallaremos, como de costumbre, los primeros 3 lanzamientos del presente mes, los cuales fueron: Oreon 10-2603, Security Onion 2.4.210 y Origami Linux 2026.03. Así que, sigue leyendo para que te enteres de sus novedades, y de las fechas de los demás lanzamientos de Distros *Linux / *BSD anunciados en este periodo mensual.

Lanzamientos de enero 2026: iDeal OS, Archcraft y Helwan Linux

Y, antes de iniciar este artículo sobre los contabilizados «lanzamientos de febrero de 2026», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada, al finalizar de leer esta presente de hoy:

Los lanzamientos aquí citados, son mayoritariamente los registrados en DistroWatch. Por ello, siempre pueden haber muchos más, provenientes de webs como OS.Watch y FOSS Torrent. Además, es importante tener en cuenta que, estas nuevas versiones en cualquier momento, podrían estar disponibles para ser probadas en línea (sin instalar) por cualquiera, en la web de DistroSea, para el conocimiento y prueba de todos.

Todos los lanzamientos de marzo 2026 en el Linuxverso



Nuevas versiones de Distros durante los lanzamientos de marzo 2026

Primeros 3 lanzamientos del mes

Oreon 10-2603

Fecha de liberación : 01/03/2026.

: 01/03/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Oreon 10-2603.

: Oreon 10-2603. Base de la Distro : Alma Linux.

: Alma Linux. País de origen : Estados Unidos.

: Estados Unidos. Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en marzo de 2026, denominada como “10-2603” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Oreon”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como el reemplazo del instalador Anaconda por el instalador Centrio (instalador personalizado por el proyecto), la añadidura de soporte para la detección de controladores NVIDIA y la instalación automática opcional durante la configuración del sistema operativo, la inclusión de la posibilidad de seleccionar el tipo de navegador web predeterminado durante la instalación con varias opciones, y la incorporación de Flatpak por defecto con la opción de deshabilitarlo durante la instalación. Por último, entre algunas otras más, ahora vienen con la inclusión de paquetes de instalación seleccionables para trabajo de oficina, desarrollo, juegos y más; la añadidura de una sección de configuración OEM en el instalador para repositorios y paquetes preenviados, y el cambio del sistema de archivos predeterminado de XFS a Btrfs con compatibilidad con la reversión del sistema.

Security Onion 2.4.210

Fecha de liberación : 02/03/2026.

: 02/03/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Security Onion 2.4.210.

: Security Onion 2.4.210. Base de la Distro : Oracle Linux .

: . País de origen : Estados Unidos .

: . Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en marzo de 2026, denominada como “2.4.210” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Security Onion”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como su nuevo y popular Asistente de IA Onion , el cual, además, incluye compatibilidad con modelos locales que tienen un endpoint compatible con OpenAI. Por ende, « Onion AI» supone un gran avance en el uso de la IA para ayudar a los profesionales TI de la seguridad informática a clasificar alertas, gestionar incidentes y optimizar su implementación. Por último entre otras más, destaca que ahora, esta versión ofrece actualizado varios componentes como Zeek 8.0.6, Elasticsearch 9.0.8, Docker 29.2.1 y Saltstack 3006.19.

Origami Linux 2026.03

Fecha de liberación : 03/03/2026.

: 03/03/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : GitLab.

: GitLab. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Origami Linux 2026.03.

: Origami Linux 2026.03. Base de la Distro : Debian GNU/Linux / MX Linux.

: Debian GNU/Linux / MX Linux. País de origen : Suiza.

: Suiza. Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en marzo de 2026, denominada como “2026.03” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Origami Linux”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como que a partir de ahora esta versión in cluye como base a Fedora 43 (atómico/inmutable) con el objetivo de garantizar que su sistema central sea prácticamente invulnerable. Además, de ofrecer el K ernel CachyOS 6.19.3 altamente optimizado, compilado con Optimización de Tiempo de Enlace (LTO). Lo cual, significa un ajuste de rendimiento agresivo, una mejor programación y una experiencia de escritorio notablemente más ágil desde el primer momento. Por último entre otras más, destaca que ahora, integra el Escritorio COSMIC 1.0.8 que ofrece un flujo de trabajo increíblemente fluido y moderno con una gestión de ventanas en mosaico altamente responsiva y una personalización profunda que se adapta perfectamente a nuestra base de alto rendimiento.

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta publicación sobre todos «lanzamientos de marzo de 2026» registrados por el sitio web de “DistroWatch”, u otros como “OS Watch” y “FOSS Torrent”, coméntanos tus impresiones. Y si conoces otro lanzamiento de alguna otra Distro GNU/Linux o Respin Linuxero del Linuxverso, también será un placer conocerlo a través de los comentarios, para el conocimiento y utilidad de todos. Tal como hoy hemos hecho, al destacar algunos detalles importantes de los lanzamientos de Oreon 10-2603, Security Onion 2.4.210 y Origami Linux 2026.03.

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