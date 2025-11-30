Lanzamientos de Distros – Noviembre 2025: NebiOS, Devuan y umbrelOS

El mes de noviembre ha terminado, por ello, y como de costumbre, hoy abordaremos todos los presentes «lanzamientos de Distros durante noviembre 2025». Periodo en el cual, ha habido una cantidad mucho mayor, a la del mes pasado, es decir, que en octubre de 2025.

Y en el mismo detallaremos, como de costumbre, los primeros 3 lanzamientos del presente mes, los cuales son: NebiOS 10.0, Devuan GNU+Linux 6.0.0 y umbrelOS 1.5.0. Así que, sigue leyendo para que te enteres de sus novedades, y de los demás lanzamientos de Distros *Linux / *BSD anunciados en este periodo mensual.

Los lanzamientos aquí citados, son mayoritariamente los registrados en DistroWatch. Por ello, siempre pueden haber muchos más, provenientes de webs como OS.Watch y FOSS Torrent. Además, es importante tener en cuenta que, estas nuevas versiones en cualquier momento, podrían estar disponibles para ser probadas en línea (sin instalar) por cualquiera, en la web de DistroSea, para el conocimiento y prueba de todos.

Todos los lanzamientos de noviembre 2025 en el Linuxverso



Nuevas versiones de Distros durante los lanzamientos de noviembre 2025

Primeros 3 lanzamientos del mes: NebiOS 10.0, Devuan GNU+Linux 6.0.0 y umbrelOS 1.5.0

NebiOS 10.0

Fecha de liberación : 01/11/2025.

: 01/11/2025. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : NebiOS 10.0.

: NebiOS 10.0. Base de la Distro : Ubuntu (LTS).

: Ubuntu (LTS). País de origen : Turquía.

: Turquía. Novedades destacadas: Esta nueva versión del año 2025, denominada como “10.0”, y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “NebiOS”, ahora incluye entre muchas novedades destacadas, algunas como un entorno NebiDE Wayland más maduro y estable, una configuración rápida y fácil de usar (OOBE) simplificada y una migración a los controladores estables de kisak-mesa. Por ello, sus desarrolladores consideran que esta versión representa la madurez y el equilibrio de la plataforma NebiOS . A más detalles y con respecto a escritorio personalizado llamado NebiDE Wayland , esta versión no solo ofrece elementos de interfaz más refinados, sino que también trae mejoras estructurales profundas destinadas a reducir la complejidad y mejorar el rendimiento general en comparación con las versiones anteriores. Y en consecuencia, la tecnología de NebiDE Legacy basada en X11 ha llegado oficialmente a su fin dentro de este proyecto. Sin embargo, el mismo se mantendrá disponible en NebiOS 2 y 3; pero a partir de ahora, el moderno NebiDE basado en Wayland es el predeterminado y forma la base para todas las versiones futuras de este proyecto. Por último, y entre muchas otras novedades de este proyecto en general, es que días despues (14 de noviembre), ya ha sido liberada NebiOS X 10.0.1. Una actualización de mantenimiento que soluciona problemas relacionados con las llaves (keyring) utilizadas, añade mejoras en la integración con NebiCloud, corrige bloqueos del lanzador, y mejora la experiencia OOBE, entre otras cosas. Lo que la centra en mejorar la estabilidad general del sistema y ofrecer una experiencia de usuario más fluida y predecible.

Devuan GNU+Linux 6.0.0

Fecha de liberación : 03/11/2025.

: 03/11/2025. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Devuan 6.0.0.

: Devuan 6.0.0. Base de la Distro : Debian.

: Debian. País de origen : Global.

: Global. Novedades destacadas: Esta nueva versión del año 2025, denominada como “6.0.0” del proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Devuan”, ahora incluye entre muchas novedades destacadas, algunas como el uso de « Debian 13 Trixie » como base del sistema operativo , por lo que ahora, su versión actual no está tan desfasada con respecto a la versión estable de Debian . Lo cual, también implica el uso de más y mejor software actualizado, seguro y variado. Además, esta última versión de la «distribución Linux sin systemd» hace uso del sistema de archivos [merged-/usr] como algo obligatorio; por lo que si actualiza desde la anterior versión «Daedalus», hay que asegurarse de cumplir con este requisito antes de actualizar. Por último, entre muchas otras más, hace uso del sistema de audio PipeWire, ya que hasta ahora el servidor multimedia «PipeWire» es una solución superior a «PulseAudio», en particular, presenta menos problemas de latencia; e implementa firmware no libre, por lo que, todos los medios de instalación de Devuan 6 incluyen paquetes de firmware no libre durante la instalación. Aunque, en la mayoría de los casos, estos paquetes solo son necesarios (y se instalarán) si nuestro hardware (normalmente el adaptador wifi) los requiere.

umbrelOS 1.5.0

Fecha de liberación : 05/11/2025.

: 05/11/2025. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : umbrelOS 1.5.0.

: umbrelOS 1.5.0. Base de la Distro : Debian (Estable).

: Debian (Estable). País de origen : Norteamerica.

: Norteamerica. Novedades destacadas: Esta nueva versión del año 2025, denominada como “1.5.0” del proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “umbrelOS”, ahora incluye entre muchas novedades destacadas, algunas como la capacidad de realizar copias de seguridad automáticas de todos los archivos, aplicaciones y datos propios en otro dispositivo Umbrel o un NAS de nuestra red, o en una unidad USB externa; la capacidad de recuperar archivos y carpetas específicos de tus copias de seguridad desde cualquier punto del pasado; y la capacidad de montar unidades de red y recursos compartidos, como otro dispositivo Umbrel o un NAS, y explorar su contenido directamente desde Archivos. Por último, y entre muchas otras más, ahora permite acceder a unidades de almacenamiento USB externas en todos los dispositivos amd64 (Intel o AMD) y desde la pantalla de inicio de Umbrel desde Archivos. Además de, poder formatear fácilmente las unidades haciendo clic con el botón derecho en la barra lateral, y la añadidura de muchas correcciones de errores y mejoras de rendimiento adicionales .

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Resumen

En resumen, si te ha gustado este post sobre todos «lanzamientos de noviembre 2025» registrados por el sitio web de “DistroWatch”, u otros como “OS Watch” y “FOSS Torrent”, coméntanos tus impresiones. Y si conoces otro lanzamiento de alguna otra Distro GNU/Linux o Respin Linuxero del Linuxverso, también será un placer conocerlo a través de los comentarios, para el conocimiento y utilidad de todos. Tal como hoy hemos hecho, al destacar algunos detalles importantes de los lanzamientos de NebiOS 10.0, Devuan GNU+Linux 6.0.0 y umbrelOS 1.5.0.

