Lanzamientos de Distros – Septiembre 2025: AerynOS, LFS y Linux Mint

El mes de septiembre a terminado, por ello, y como de costumbre, hoy abordaremos todos los presentes «lanzamientos de Distros durante septiembre 2025». Periodo en el cual, ha habido una cantidad similar, practicamente igual, a la del mes pasado, es decir, que en agosto de 2025.

Y en el mismo detallaremos, como de costumbre, 3 interesantes lanzamientos del presente mes, los cuales son: AerynOS 2025.08, LFS 12.4 y KDE Linux 20250906. Así que, sigue leyendo para que te enteres de sus novedades, y de los demás lanzamientos de Distros *Linux / *BSD anunciados en este periodo mensual.

Todos los lanzamientos de septiembre 2025 en el Linuxverso



Nuevas versiones de Distros durante los lanzamientos de septiembre 2025

Primeros 3 lanzamientos del mes: AerynOS 2025.08, LFS 12.4 y KDE Linux 20250906

AerynOS 2025.08

Fecha de liberación : 01/09/2025.

: 01/09/2025. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : AerynOS 2025.08.

: AerynOS 2025.08. Base de la Distro : Slackware, e inspirada en Slax y Porteus.

: Slackware, e inspirada en Slax y Porteus. Origen : Global (Desarrolladores de varios países).

: Global (Desarrolladores de varios países). Novedades destacadas: Esta tercera versión del año llamada 2025.08 del proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado AerynOS, ahora incluye entre muchas novedades las siguientes: La inclusión de herramientas esenciales con el objetivo de simplificar el proceso de escalamiento horizontal del proyecto en el tiempo, tales como, una versión básica de paquetes virtuales (Conjuntos de Paquetes), además de mejoras en cuanto a la habilitación de hardware (y máquinas virtuales), y la ampliación de la capacidad y oferta de nuestro repositorio propio en beneficioso de nuestros usuarios. Por último, y para detalles más específicos, incluye paquetes más actualizados como: GNOME 48.4, Plasma 6.4.4, Sway 1.11, Cosmic Alpha 7, Kerne Linux 6.15.11, Mesa 25.2.1, LLVM 20.1.8, Uutils-coreutils 0.1.0, Sudo-rs 0.2.8, Ffmpeg 7.1.1, Fastfetch 2.51.1 (con el logo de AerynOS incluido), Waydroid 1.5.4, Openvpn 2.6.14, Protontricks 1.13.0 y Winetricks 20250102.



LFS 12.4

Fecha de liberación : 01/09/2025.

: 01/09/2025. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Linux From Scratch 12.4.

: Linux From Scratch 12.4. Base de la Distro : Independiente.

: Independiente. Origen : Global.

: Global. Novedades destacadas: Esta versión 12.4 del proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado Linux From Scratch, ahora incluye entre muchas novedades las siguientes: La actualización de la cadena de herramientas binutils-2.45, gcc-15.2.0 y glibc-2.42 y la actualización de 49 paquetes en general, desde la última versión liberada. Además, se h an realizado e incluido cambios en el texto a lo largo del libro. Por último, y entre muchos otros cambios menores más, destaca el empleo del K ernel Linux 6.16.1 y la implementación de actualizaciones de seguridad de paquetes importantes como: glibc, coreutils, expat, perl, Python, systemd, vim y xz; para un total de 146 confirmaciones de cambios en LFS desde la versión estable anterior del libro.

KDE Linux 20250906

Fecha de liberación : 07/09/2025.

: 07/09/2025. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : KDE Linux 20250906.

: KDE Linux 20250906. Base de la Distro : Arch .

: . Origen : Alemania.

: Alemania. Novedades destacadas: Esta primera versión de desarrollo bajo el numero de versión 20250906 del novel proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado KDE Linux, ahora incluye entre muchas novedades las siguientes: La inclusión de software inédito de KDE, compilado a partir del código fuente de cada proyecto KDE; el uso de la aplicación Discover como puerta de entrada (instalación y actualización) al mundo de las aplicaciones de Linux, y también permite la actualización del sistema operativo y sus apps mediante el comando «updatectl update» desde una ventana de terminal; y la posibilidad de vo lver a una versión anterior en caso de problemas reiniciando el ordenador, para elegir una versión anterior de una lista de versiones de KDE Linux funcionales almacenadas. Además, como buen sistema operativo base inmutable, distribuido como una única imagen de solo lectura, ofrece a Btrfs como sistema de archivos base, además de, Wayland PipeWire, Systemd y Flatpak. Por último, y entre muchas otras cosas más, por ahora no incluye soporte para Computadoras con solo soporte BIOS (no UEFI), para la Carga de nuevos módulos del kernel en tiempo de ejecución y para C ontroladores propietarios para GPU NVIDIA anteriores a Turing.

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Resumen

En resumen, si te ha gustado este post sobre todos «lanzamientos de septiembre 2025» registrados por el sitio web de “DistroWatch”, u otros como “OS Watch” y “FOSS Torrent”, coméntanos tus impresiones. Y si conoces otro lanzamiento de alguna otra Distro GNU/Linux o Respin Linuxero del Linuxverso, también será un placer conocerlo a través de los comentarios, para el conocimiento y utilidad de todos. Tal como hoy hemos hecho, al destacar algunos detalles importantes de los lanzamientos de AerynOS 2025.08, LFS 12.4 y KDE Linux 20250906.

