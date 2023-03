Lanzamientos de marzo 2023: Mageia, LFS, NuTyX y más

ste nuevo lanzamiento se constituye como una actualización importante, tanto para Linux From Scratch (LFS) como para Beyond Linux From Scratch (BLFS). Ya que, entre las muchas novedades, se incluye la utilización de Gcc-12.2.0, Glibc-2.36, Binutils-2.39, el Kernel Linux 5.19.2, GNOME 43, KDE/Plasma 5.26.5 y Xfce 4.18, entre muchas otros software y paquetes.