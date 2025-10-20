Canonical ya ha subido las primeras Daily Build de Ubuntu 26.04 LTS Resolute Racoon. La noticia ya se ha dado, pero hay que cogerla con pinzas. Si vamos al enlace de la ISO «actual» (current), lo único que veremos será la opción para dispositivos ARM como la Raspberry Pi. Sí vemos una para arquitectura amd64 en el apartado «pendiente» (pending), una imagen más automatizada que sólo hay que probar en caso de que la «actual» dé algún problema.

Y en la actualidad ese problema es que la «actual» aún no está disponible, algo habitual. También pasa en los lanzamientos de la versión estable, que cuando empieza a haber algo disponible, lo primeros suele ser la ISO del sistema en versión server, luego la arm64 y, ya finalmente, suben la versión de escritorio «normal».

La Daily Build de Ubuntu 26.04 es ahora 25.10, básicamente

La Daily Build de Ubuntu 26.04 LTS que hay ahora disponible es básicamente la versión 25.10 con los repositorios de desarrolladores de Resolute Racoon. No hay cambios llamativos que abran los informativos, pero la noticia sí ha tenido lugar. El sistema de trabajo de Canonical en este punto es así: cogen la anterior versión estable, que sólo tiene un par de semanas de vida, le cambian los repositorios a los de desarrollo y sobre esa base van añadiendo los cambios poco a poco. No será hasta al menos enero o febrero cuando empecemos a notar los cambios.

Con respecto a las ISOs que hay disponible los primeros días, suelen fallar en máquinas virtuales. De hecho, yo iba a publicar esta noticia ayer, que ya había disponible una, pero lo dejé pasar porque no me iniciaba la Live Session en GNOME Boxes. No he realizado ninguna prueba en un entorno real, pero uniéndolo todo, mejor probar dentro de un par de semanas.

Ubuntu 26.04 LTS Resolute Racoon llegará el próximo abril con GNOME 50, seguramente Linux 6.19 y otras novedades que iremos descubriendo en los próximos seis meses.