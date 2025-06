Quienes se dedican a programar saben que Visual Studio Code se ha convertido en uno de los editores de código más populares del mundo. Sin embargo, no todo el mundo comulga con las decisiones de Microsoft respecto a la privacidad, la telemetría o la inclusión de componentes privativos. Además, algunos usuarios buscan alternativas que puedan consumir menos recursos, sean más fáciles de personalizar o simplemente encajen mejor con ciertas necesidades o sistemas operativos. Si tienes curiosidad o ya has decidido buscar otra opción, aquí tienes el análisis más exhaustivo sobre todas las alternativas a Visual Studio Code que puedes considerar en la actualidad.

En este recorrido, vas a descubrir editores multiplataforma, opciones «de toda la vida» y propuestas innovadoras respaldadas por grandes comunidades. Además, vamos a hablar de proyectos 100% abiertos, herramientas para quienes priorizan la privacidad y alternativas tan potentes que pueden sustituir con garantías a VS Code. Ya seas desarrollador veterano, estudiante o simplemente busques un editor ligero para tu equipo, aquí vas a encontrar toda la información que necesitas para elegir con criterio.

¿Por qué buscar alternativas a Visual Studio Code?

Antes de sumergirnos en la lista de alternativas, conviene preguntarse por qué muchos usuarios piensan en cambiar. Visual Studio Code destaca por su potencia, su enorme número de extensiones y su gran comunidad de usuarios. Sin embargo, arrastra varios inconvenientes que explican que muchos busquen otras opciones:

Privacidad y telemetría: Microsoft recopila datos de uso y rendimiento a través de VS Code, lo que puede preocupar a quienes valoran la privacidad.

Código no completamente abierto: Aunque la base de VS Code es open-source, la versión distribuida oficialmente incluye componentes privativos.

Consumo de recursos: Si bien es más ligero que otros IDE como Eclipse o IntelliJ, sigue teniendo un consumo de memoria notable, sobre todo en equipos antiguos.

Dependencia de Microsoft: No todos los desarrolladores ven con buenos ojos usar herramientas sujetas al control de una gran empresa.

Dificultad para principiantes: Aunque es flexible, puede resultar abrumador para quienes buscan algo más sencillo o inmediato.

Por todo ello, existen múltiples alternativas que te pueden encajar mejor según tu caso: desde editores minimalistas hasta potentes entornos de desarrollo completos.

Las mejores alternativas a Visual Studio Code por privacidad y filosofía open source

Para quienes buscan 100% software libre y rechazan la telemetría, hay opciones que destacan sobre el resto tanto por comunidad como por funcionalidad.

VSCodium: Esta es, probablemente, la alternativa más cercana en apariencia y funcionalidades a VS Code. De hecho, VSCodium es una «recompilación» de la misma base de código abierto que utiliza VS Code, pero sin los componentes privativos ni ningún rastro de telemetría.

Totalmente compatible con todas las extensiones de VS Code por lo que la experiencia de uso apenas varía.

por lo que la experiencia de uso apenas varía. Disponible para Windows, Linux y macOS .

. Incluye soporte para decenas de lenguajes desde el primer momento, como JavaScript, TypeScript, Node.js, y mediante extensiones para C, C++, Python, Java, Go, PHP, entre muchos otros.

El principal inconveniente es la dependencia del ciclo de actualizaciones de VS Code . Si Microsoft introduce cambios profundos o ralentiza el desarrollo, VSCodium puede quedarse atrás temporalmente.

. Si Microsoft introduce cambios profundos o ralentiza el desarrollo, VSCodium puede quedarse atrás temporalmente. No incluye funcionalidades como el depurador oficial de C# de Microsoft, aunque suele haber alternativas en la comunidad.

Theia IDE: Respaldado por la Fundación Eclipse, Theia IDE es una alternativa que va un paso más allá de VSCodium.

Se trata de un entorno de desarrollo completamente abierto , sin ningún componente propietario.

, sin ningún componente propietario. Visualmente es casi idéntico a VS Code, incluso utiliza el editor Monaco (el mismo de Microsoft).

Ofrece más posibilidades de personalización profunda sin necesidad de bifurcar el código.

sin necesidad de bifurcar el código. Permite su despliegue tanto en escritorio como en la nube , lo que añade flexibilidad para grandes equipos o empresas.

, lo que añade flexibilidad para grandes equipos o empresas. Compatible con más de 3.000 extensiones de VS Code , aunque es posible desarrollar extensiones específicas para Theia.

, aunque es posible desarrollar extensiones específicas para Theia. No recopila telemetría por defecto, respeto a la privacidad .

. Perfecto para quienes quieran integrarlo en infraestructuras empresariales o portales online personalizados.

La principal diferencia respecto a VSCodium es que Theia IDE es un proyecto independiente, desarrollado por una comunidad diversa y bajo gobernanza abierta. Empresas como Ericsson y Red Hat ya participan en el desarrollo del proyecto.

Desarrolladores avanzados pueden incluso utilizar Theia Platform para crear sus propias herramientas personalizadas más allá del IDE clásico.

Alternativas clásicas y modernas: editores para todos los gustos y sistemas

Además de los dos proyectos anteriores, existe una oferta inmensa de editores de código para todos los perfiles y necesidades. Aquí tienes un resumen detallado de las opciones más relevantes:

Sublime Text

Un editor de código ultrarrápido y versátil que lleva años consolidándose como favorito entre desarrolladores.

Compatible con Windows, Linux y macOS .

. Permite editar grandes archivos de código y moverse rápidamente por cientos de miles de líneas.

Soporta múltiples lenguajes: C++, Python, PHP, Rails…

Atajos de teclado avanzados y funciones como edición de múltiples líneas, pestañas simultáneas y Goto Anything.

y funciones como edición de múltiples líneas, pestañas simultáneas y Goto Anything. Interfaz totalmente personalizable: hasta 23 temas, múltiples opciones de color y configuración avanzada.

Su versión gratuita es funcional, aunque de vez en cuando muestra una ventana emergente animando a comprar la licencia de pago (99$ por usuario personal).

Atom

Desarrollado originalmente por GitHub, Atom es un editor de código open-source que destaca por su comunidad y flexibilidad.

Multiplaforma: Windows, Linux y macOS .

. Ideal para quienes priorizan la integración con Git y GitHub , incluyendo herramientas de colaboración en tiempo real.

, incluyendo herramientas de colaboración en tiempo real. Soporta decenas de lenguajes, resalta sintaxis automáticamente y dispone de autocompletado contextual .

. Permite abrir proyectos completos o comparar archivos en diferentes paneles.

Incluye gestor de paquetes integrado para buscar e instalar nuevas funcionalidades y paquetes desde el propio editor.

Totalmente gratuito. Dispone de versiones beta para quienes quieran probar las últimas innovaciones.

Notepad++

Conocido por su ligereza y rapidez, Notepad++ es una alternativa especialmente viable para quienes necesitan un editor sencillo pero potente.

Compatible principalmente con Windows , aunque puede ejecutarse en entornos Linux y UNIX mediante Wine o similares.

, aunque puede ejecutarse en entornos Linux y UNIX mediante Wine o similares. Soporta más de 70 lenguajes de programación . Incluye HTML, CSS, JavaScript, C++, Swift, XML…

. Incluye HTML, CSS, JavaScript, C++, Swift, XML… Recursos mínimos: ideal para ordenadores poco potentes.

Permite abrir múltiples archivos a la vez, dividir la pantalla y realizar análisis comparativos.

Incluye resaltado de sintaxis , autocompletado y una herramienta de plegado de código para organizar grandes bloques.

, autocompletado y una herramienta de plegado de código para organizar grandes bloques. Ecosistema de plugins accesible desde el propio editor para añadir funcionalidades extra.

Completamente gratuito y traducido a decenas de idiomas.

CoffeeCup HTML Editor

Pensado especialmente para programadores web y principiantes en HTML/PHP, CoffeeCup es un editor rápido y fácil de usar.

Disponible para Windows y macOS .

. Enfocado en HTML, CSS y PHP , aunque soporta otros lenguajes mediante extensiones.

, aunque soporta otros lenguajes mediante extensiones. Permite crear sitios desde cero o modificar archivos existentes, incluso importándolos directamente desde servidores web.

Incluye vista previa en vivo para comprobar el resultado de los cambios al instante.

para comprobar el resultado de los cambios al instante. Destaca por su organización de proyectos web, validación de código y sugerencias de etiquetas.

Versión gratuita con funciones básicas y premium con herramientas avanzadas y FTP integrado (29$).

TextMate

Una de las alternativas más interesantes si usas macOS. TextMate es ligero, potente y muy personalizable.

Solo disponible para Mac .

. Diseño minimalista y fluido, con atajos para desplazamiento, búsqueda y edición simultánea.

Soporta gran cantidad de lenguajes y cuenta con bundles para facilitar el control de versiones, el formato y la gestión de archivos.

Ideal para quienes buscan trabajar rápido y sin distracciones.

Software libre y gratuito.

Bluefish

Un editor robusto orientado a usuarios experimentados, especialmente en desarrollo web y programación general.

Disponible para Windows, Linux, macOS, FreeBSD, OpenBSD y Solaris .

. Ligero, rápido y open-source .

. Incluye barra lateral de fragmentos, autocompletado para cientos de lenguajes, edición a pantalla completa y funciones especializadas como el plegado de código.

Interfaz muy personalizable y funciones avanzadas de gestión de proyectos.

Completamente gratuito.

Vim

Uno de los editores más antiguos, venerados y personalizables de la historia. Vim requiere aprendizaje pero es insuperable en rapidez.

Disponible para Unix, Windows, macOS, Amiga y más.

y más. Totalmente centrado en el teclado, con cientos de combinaciones para realizar casi cualquier acción.

Ideal para quienes trabajan mucho en terminal o editan código en servidores remotos.

Soporta casi todos los lenguajes existentes, y dispone de plugins para extender su funcionalidad.

Perfecto para editar y refactorizar bases de código extensas.

Curva de aprendizaje alta compensada por la productividad que ofrece a largo plazo.

Completamente libre y abierto.

NetBeans

Este es un IDE completo orientado sobre todo a Java, pero también compatible con HTML5, PHP, C++, JavaScript y otros.

Funciona en Windows, Linux, macOS y BSD .

. Permite editar, depurar y compilar proyectos desde una sola interfaz.

Incluye herramientas avanzadas como formato de código, autocompletado, gestión de errores y navegación rápida.

Perfecto para desarrollar aplicaciones de escritorio, web y móviles .

. Open-source y sin coste.

Codeshare.io

No es un editor al uso, sino un servicio web orientado a la colaboración en tiempo real.

Compatible con varios lenguajes (PHP, C#, HTML, CSS, SCSS…)

Solo necesitas un navegador: ideal para entrevistas técnicas o trabajo colaborativo en remoto.

Permite videollamadas integradas y edición simultánea sobre el mismo archivo, sin registro obligatorio (aunque si no te registras, los documentos se borran en 24h).

Interfaz sencilla y moderna, con personalización básica del entorno.

Completamente gratuito.

GNU Emacs

Una de las herramientas más potentes y personalizables que existen. GNU Emacs es tanto un editor como una plataforma de productividad.

Disponible en Windows, Linux, macOS y BSD .

. Permite programar en decenas de lenguajes, automatizar tareas, ejecutar macros, compilar, probar y ejecutar directamente desde el editor.

Extensible gracias a la enorme comunidad y los miles de paquetes disponibles.

Tiene una curva de aprendizaje elevada, pero recursos y documentación más que completa para dominarlo.

100% open-source.

Spacemacs

Un híbrido entre Emacs y Vim. Spacemacs destaca por su ergonomía, atajos mnemotécnicos y consistencia.

Ideal para quienes vienen de usar Vim o Emacs y buscan lo mejor de ambos mundos.

Altamente personalizable, carga solo los paquetes necesarios y es muy rápido.

Requiere instalar previamente Emacs, pero incluye muchas funciones extra listas para usar.

Completamente libre y multiplataforma.

Alternativas premium para usuarios que quieren lo mejor

Si necesitas herramientas comerciales avanzadas, también existen alternativas de pago con características profesionales y soporte más directo.

BBEdit

Enfocado sobre todo a macOS, BBEdit es muy popular entre desarrolladores web, escritores y autores.

Ofrece control total sobre el texto, autocompletado, búsqueda y reemplazo potente, transformaciones de texto y navegación intuitiva por funciones.

Permite personalizar atajos, automatizar tareas y crear módulos para diferentes lenguajes.

Freemium: puedes usarlo gratis con limitaciones tras 30 días, o pagar 49,99$ para funciones completas.

WebStorm

Considerado uno de los mejores IDE para JavaScript y frameworks modernos.

Disponible en Windows, Linux y Mac .

. Soporta de serie JavaScript, TypeScript y frameworks como React, Angular, Vue.

Incluye asistencia inteligente, autocompletado avanzado, refactorización, análisis de código y navegación rápida.

Más de 2.000 plugins para personalización y ampliación.

Suscripción desde 59$/año (prueba gratuita 30 días).

UltraEdit

Editor multiplataforma versátil y con funciones avanzadas para profesionales.

Soporta edición de archivos enormes, gestión de macros, búsqueda y reemplazo avanzado, resaltado de sintaxis y personalización extrema de la interfaz.

Permite editar, buscar y reemplazar en archivos de varias carpetas o unidades al mismo tiempo.

Incluye automatización mediante scripts y macros.

Precio desde 79,95$/año o 119,95$ por licencia perpetua.

Espresso

Especial para usuarios de Mac, enfocado en el desarrollo web moderno.

Incluye edición CSS visual, vista previa en vivo y una barra de herramientas personalizable para agilizar el flujo de trabajo.

Permite ver cambios en el CSS de sitios en vivo sin tener que publicar o recargar.

API de plugins muy completa y biblioteca de recursos de sintaxis.

Precio único de 99$.

Nova

Otro gran editor para macOS que incluye autocompletado, múltiples cursores, minimapa, integración con Git y una excelente biblioteca de extensiones.

Incluye navegador de símbolos, búsqueda avanzada, y permite personalizar la organización de los documentos y la UI a tu gusto.

Prueba gratuita de 30 días y licencia definitiva por 99$.

Factores clave para elegir tu nuevo editor de código o IDE

Con tantas alternativas en el mercado, elegir la herramienta más adecuada puede ser abrumador. Aquí tienes algunas recomendaciones prácticas para acertar:

Sistema operativo: Verifica si el editor es multiplataforma o específico (por ejemplo, TextMate solo para Mac).

Verifica si el editor es multiplataforma o específico (por ejemplo, TextMate solo para Mac). Lenguajes de programación: Comprueba que soporte los lenguajes con los que trabajas habitualmente.

Comprueba que soporte los lenguajes con los que trabajas habitualmente. Consumo de recursos: Si tienes un equipo antiguo o limitado, prioriza editores ligeros como Notepad++ o Vim.

Si tienes un equipo antiguo o limitado, prioriza editores ligeros como Notepad++ o Vim. Privacidad y filosofía open source: Proyectos como VSCodium o Theia son ideales para quienes rechazan la telemetría o componentes privativos.

Proyectos como VSCodium o Theia son ideales para quienes rechazan la telemetría o componentes privativos. Capacidad de personalización y extensiones: Herramientas como Cudatext, Atom o Emacs permiten adaptar el editor a tu gusto con miles de paquetes y temas.

Herramientas como Cudatext, Atom o Emacs permiten adaptar el editor a tu gusto con miles de paquetes y temas. Colaboración y trabajo en equipo: Si la colaboración en tiempo real es importante, busca opciones como Codeshare.io o extensiones específicas en Atom y VS Code.

Si la colaboración en tiempo real es importante, busca opciones como Codeshare.io o extensiones específicas en Atom y VS Code. Curva de aprendizaje: Editores avanzados como Vim o Emacs requieren dedicación, pero son muy productivos una vez dominados. Si buscas inmediatez, prueba Notepad++ o Sublime.

Comparativa rápida: pros y contras de las principales alternativas

Para facilitarte la decisión, aquí tienes un resumen de ventajas y desventajas de las opciones más populares: