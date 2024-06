He de reconocer que para mí esto no es un problema. Ya hace 15 años, mi viejo iMac – por cierto, aún vive – ya usaba un procesador Intel de 64bits, y lo mismo mis portátiles de 2016 y 2019. Pero sigue habiendo equipos que están en los 32bits, como un par que me han dejado para ver si los resucito.

Yo suelo usar Ubuntu u otras distribuciones como Manjaro en mis ordenadores, y, como estoy cubierto, no suelo buscar más. Ha llegado un punto en el que hasta me he olvidado del distro-hopping, pero sigo conociendo las diferentes opciones. Cuando me trajeron estos equipos pensé «¿Qué les pongo?», y lo primero que pensé fue Lubuntu 16.04, pero existen mejores alternativas, y en este artículo vamos a hablar de las mejores distribuciones Linux que siguen soportando los 32bits en 2024.

Qué debe tener una buena distro de 32bits

Esta es mi opinión, y la siguiente lista se basa en ella.

Lo primero, tiene que funcionar en el equipo de destino, o de lo contrario no haríamos nada.

Si funciona, tiene que hacerlo con cierta solvencia.

Sus repositorios tienen que tener software relativamente actualizado.

Debe tener un escritorio en el que el dueño del equipo pueda moverse. Algo como un gestor de ventanas no es lo mejor para todos, y aunque puede ser una gran opción, en esta lista no habrá nada así.

Mejores opciones que aún soportan los 32bits

Debian

No es mi preferido, y mis motivos tengo. Pero no se puede negar la importancia de esta distribución en el mundo Linux. Ubuntu se basa en Debian, y con eso queda todo dicho. Ofrece opciones para muchos tipos de arquitecturas, y entre ellas tenemos los 32bits. El instalador debe ser el netinst, es decir, el que requiere conexión a Internet para finalizar la instalación. Durante la misma se podrá elegir entorno gráfico, entre otras cosas.

Tiene versión de 32bits, y es la más reciente. En sus repositorios hay de todo, y se pueden usar versiones más o menos actualizadas de software como Firefox, InkScape o GIMP.

MX Linux

Casi todo lo que hemos dicho de Debian vale para MX Linux, el que se podría decir que es el hijo directo más popular de Debian. MX Linux es una distribución con la misma base que su padre fiel al mismo que además cuenta con características propias que le hacen ser el número 1 en DistroWatch desde hace mucho tiempo. Entre estas características tenemos sus herramientas.

Al usar los repositorios de Debian, puede instalar todo el software que hay disponible en ellos. Por defecto usa entorno gráfico Xfce.

LMDE

Esta es la opción que yo he elegido para los equipos que me han dejado. Los motivos: Cinnamon resulta familiar para los usuarios de Windows, la base Debian hace que pueda usar muchos programas en su versión de 32bits y el instalador gráfico facilita mucho las cosas.

No menos importante fue el hecho de que Debian no pudo iniciar tras la instalación, por lo que me quedé con el sabor menta.

openSUSE

openSUSE es una distribución propia, en el sentido de independiente, que también soporta los 32-bits. Para poder usar la versión con esta arquitectura hay que elegir la ISO Tumbleweed. Está diseñada pensando sobre todo en desarrolladores y administradores de sistemas, pero entra en esta lista porque es relativamente fácil de usar y, bueno, no todo iba a ser Debian.

NixOS

NixOS es otra distribución independiente que soporta los 32bits, y se ha diseñado pensando en proporcionar un sistema fiable donde los paquetes están aislados entre ellos. Quizá no sea lo mejor para usuarios poco experimentados, pero usa KDE y eso sí facilita bastante las cosas.

Gentoo

Gentoo Linux tampoco se diseño pensando en los usuarios menos experimentados, pero también ofrece una opción de 32bits. Permite la configuración, compilación e instalación de kernels, entre otras cosas.

Void Linux

Void Linux es una distribución independiente diseñada e implementada desde cero por voluntarios. Usa el gestor de paquetes XBPS y el sistema de iniciación runit. Lo mejor es lo que pide para funcionar: 96mb de RAM y un Pentium 4 o equivalente. Si lo que se busca es el rendimiento en equipos viejos, podría ser la mejor opción, siempre y cuando se esté dispuesto a aprender a usar una distribución nueva, si es el caso.

Menciones especiales: otra distros de 32bits

La lista anterior es de lo mejor que se puede usar en un equipo cuyo procesador sea de 32bits, pero no son las únicas. No he añadido varias por tener la misma base que las tres primeras o usar un entorno poco intuitivo, pero también se pueden valorar Devuan, Slax, AntiX, Q4OS, Sparky Linux, Mageia, Raspberry Pi Desktop o Alpine Linux.

Como ya he mencionado, yo recomiendo LMDE a personas que conozca, pero si quisiera resucitar un equipo propio probablemente me quedaría con la versión i3 de Debian. En cualquier caso, opciones hay, y aquí tenéis las que, en mi opinión, son las mejores.