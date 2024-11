El entorno gráfico GNOME es uno de los más populares en el mundo de Linux por su diseño limpio y funcionalidad eficiente. Sin embargo, si bien ofrece una experiencia base bastante robusta, hay muchas maneras de personalizar y potenciar su uso, gracias a las extensiones disponibles. Estas herramientas no solo mejoran la estética del sistema, sino que también introducen funcionalidades que pueden cambiar por completo la forma en la que interactuamos con el sistema operativo.

Si te interesa sacar el máximo partido a GNOME, estás en el lugar adecuado. Este artículo recopila información sobre las mejores extensiones en este 2024, con el objetivo de que consigas personalizar tu entorno de escritorio de acuerdo con tus necesidades y preferencias. Sabemos que estamos en noviembre y aún queda algo más de un mes para que termine el año, pero no deja de ser buen momento para hacer un repaso de buenas extensiones para GNOME en la actualidad.

Cabe destacar que GNOME es un entorno gráfico — también ambiente — que usan muchas distribuciones Linux, entre las que encontramos el Ubuntu que da nombre a este blog. Canonical implementa algunas de ellas por defecto, pero eso es algo que explicaremos también en este artículo.

Cómo instalar extensiones en GNOME

Antes de sumergirnos en las mejores extensiones, es importante saber cómo instalarlas. Para ello, lo mejor es usar un navegador con la extensión de integración de GNOME Shell, como Chrome o Firefox, y el paquete gnome-browser-connector instalado en el sistema con este comando:

sudo apt install chrome-gnome-shell

Con esto listo, accede al sitio oficial de extensiones de GNOME y activa las que desees. Además, puedes gestionar las extensiones instaladas con la aplicación Extensiones, accesible desde el menú principal de GNOME — dependiendo de la distribución, habrá que instalar la aplicación.

Otra manera de hacerlo es con Extension Manager.

Extensiones imprescindibles para mejorar tu experiencia

Just Perfection

Esta extensión es ideal para quienes buscan personalizar cada aspecto de GNOME. Permite ocultar elementos del panel superior, mover su ubicación, ajustar tamaños y modificar detalles como la velocidad de las animaciones. También ofrece perfiles predeterminados, como «Minimal» y «Super Minimal», para optimizar su configuración.

Dash to Dock

Para quienes prefieren tener el panel siempre visible, esta extensión es un imprescindible. Ofrece opciones de personalización como el tamaño de los iconos, el comportamiento del dock y su ubicación en la pantalla, haciendo que sea más funcional y accesible.

Esta es una de las extensiones que Canonical incluye por defecto en Ubuntu, y no es necesario instalarla desde hace ya varios años. Para conseguir el mismo efecto en Ubuntu, hay que configurar los parámetros necesarios desde Configuración/Apariencia.

Clipboard Indicator

Con esta extensión puedes llevar el manejo del portapapeles a otro nivel. Permite almacenar un historial de los últimos textos copiados, buscar entre ellos y reutilizarlos de manera eficiente. Además, incluye una opción de «modo privado» que evita guardar información sensible.

Vitals

Si te gusta controlar el rendimiento de tu sistema, Vitals es una excelente opción. Muestra métricas como el uso de CPU y RAM, la temperatura de los sensores y la velocidad de transferencia de red en tiempo real, directamente en el panel superior. No es tan «Linuxero» como hacerlo con Htop y herramientas similares, pero si es mejor para aquellos que prefieran interfaces gráficas y no tirar tanto de líneas de comandos.

Otras extensiones destacadas

Caffeine: Ideal para evitar que la pantalla entre en suspensión mientras trabajas o disfrutas de contenido multimedia.

Ideal para evitar que la pantalla entre en suspensión mientras trabajas o disfrutas de contenido multimedia. Blur My Shell: Aporta un toque visual muy atractivo al añadir desenfoque en elementos como el panel superior y el lanzador de aplicaciones.

Aporta un toque visual muy atractivo al añadir desenfoque en elementos como el panel superior y el lanzador de aplicaciones. Arc Menu: Sustituye el lanzador de aplicaciones predeterminado por un menú más tradicional, similar al de Windows, altamente personalizable.

Sustituye el lanzador de aplicaciones predeterminado por un menú más tradicional, similar al de Windows, altamente personalizable. Auto Move Windows: Automatiza la organización de tus ventanas asignándolas a áreas específicas del escritorio.

Automatiza la organización de tus ventanas asignándolas a áreas específicas del escritorio. OpenWeather: Consulta la previsión meteorológica directamente desde el panel, con opciones de personalización para mostrar la ubicación y el proveedor de datos.

Gracias a todas estas opciones, podrás transformar tu escritorio GNOME en un espacio único y perfectamente adaptado a tu estilo de trabajo. Desde mejorar la funcionalidad hasta añadir detalles visuales sorprendentes, las posibilidades son prácticamente infinitas. ¿Por qué conformarte con lo básico cuando puedes optimizar tu experiencia hasta el máximo?

Entre las extensiones mencionadas, destaca Dash to Dock por su capacidad de convertir el lanzador en un panel completo y siempre visible, permitiendo un acceso más directo a tus aplicaciones favoritas — aunque hemos quedado que no es necesaria su instalación en Ubuntu porque ya la incluye Canonical. Por su parte, Just Perfection y Vitals no solo mejoran la organización y el control, sino que también añaden toques personalizados y prácticos al entorno.