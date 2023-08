Aunque en el pasado los usuarios de Linux no le dábamos ninguna importancia al diseño, siempre hemos preferido el rendimiento, lo cierto es que poco a poco nos vamos fijando más en lo que vemos. Valen como pruebas Budgie (2013) y Deepin (DDE, 2015). Ambos buscan una interfaz más estilizada, pero el que se lleva la palma es el segundo. Y en este artículo vamos a hablar más concretamente de UbuntuDDE, actualmente con la etiqueta «Remix», y de cómo se compara con la competencia.

Hablar de competencia en Linux es un poco complicado, pues no parece existir como tal. Lo que sí hay son diferentes opciones que tratan de hacerlo lo mejor posible para que nos decantemos por ellas, y entre ellas encontramos, por poner algunos ejemplos, a Deepin Linux, Manjaro Deepin o el protagonista de este artículo, UbuntuDDE. ¿Qué ventajas tiene usar UbuntuDDE? ¿Merece la pena? ¿Es mejor que otros? A todo eso vamos a intentar responder ahora mismo.

UbuntuDDE trabaja para convertirse en sabor oficial

Esto no es una ventaja. Por lo menos aún. No sabemos si lo será alguna vez, pero están en ello. En los últimos meses, la familia Ubuntu ha aumentado de los 8 sabores en los que estaban tras llegar Ubuntu Budgie y marcharse Ubuntu GNOME a los 11, sumándose a la lista Ubuntu Unity, Edubuntu y Ubuntu Cinnamon. Tanto Unity como Cinnamon pasaron un tiempo con la etiqueta «Remix» que indicaba sus planes. Canonical ha comprobado que los equipos que hay detrás de cada proyecto pueden llevar un sistema operativo adelante, y ahora los tiene bajo su paraguas.

Eso es un seguro. Canonical hará lo que sea necesario para que sus sistemas operativos cumplan, y eso se traduce en que tienen buen soporte. Si algún día llegan a desaparecer es otra historia, pero el presente es el que es. Y ese es el futuro que busca UbuntuDDE. Si llega a cumplirse, uno de los motivos por los que decantarse por UbuntuDDE es que será un sabor oficial.

Ventajas de UbuntuDDE sobre otras Deepin

En un artículo como este, que intenta averiguar por qué usar UbuntuDDE antes que otras distribuciones, no se puede hablar de Deepin Desktop en general, porque lo usan todas las que usan DDE. Por lo tanto, hay que buscar otros motivos. Para mí, sin lugar a dudas lo mejor de UbuntuDDE frente a otras distros con Deepin es su base: Ubuntu.

Es probable que alguno llegue a pensar que la base es lo de menos, y en parte no le falta razón, pero… no es del todo cierto. Como muchos ya sabéis, Linux es un núcleo sobre el que se construye el sistema operativo, y no todos se crean de la misma manera. Aún así, cuando se busca documentación por la red para hacer cualquier cosa en Linux, un tanto por cien muy elevado son tutoriales que enseñan cómo hacerlo en Ubuntu. Con suerte, ese mismo tutorial también vale pare Debian, pero casi todo está para Ubuntu. Cuando se tiene que hacer una gestión en una carpeta, lo que encontramos suele ser la ruta para Ubuntu, y si usamos por ejemplo Arch Linux o un derivado, bueno, sencillamente tendremos que buscar más.

La base Ubuntu/Debian también es la que más software encuentra. Aunque también existen los paquetes flatpak y snap, cuando visitamos páginas web de desarrolladores y vamos a descargar el instalable, éste suele estar en DEB lo primero, y puede que luego en RPM. Pero DEB suele ser lo que más encontramos. También encontramos AppImages, y esas son compatibles con todas las distros de la misma arquitectura, entre las que está la de UbuntuDDE.

Inconvenientes

El principal inconveniente de usar UbuntuDDE es aquello de que es un Remix. No es un sabor oficial, y su Lunar Lobster llegó en agosto cuando 23.04 lo hizo en abril. Van un poco a remolque, y es fácil pensar en que pueden desaparecer en cualquier momento, por mucho que aporten colaboradores de Debian, Ubuntu y Deepin.

Cierto es que, salvo Deepin Linux, la mayoría de opciones populares que encontramos con DDE son comunitarias, nada de oficiales, y esto nos podría pasar con cualquiera de ellas. Pero los plazos de los lanzamientos parecen indicar que algo no va bien.

Quién debería usar UbuntuDDE y quién no

No deberían plantearse su uso aquellos que prefieran algo seguro con soporte a largo plazo. Mientras no se conviertan en sabor oficial, o al menos lancen sus versiones junto a ellas, merece la pena decantarse por otras opciones, como puede ser Debian Stable o Ubuntu LTS.

UbuntuDDE une en una distribución el mejor diseño con la mejor documentación (información, por Ubuntu), y en mi opinión debe ser una opción a considerar para aquellos usuarios que usan versiones de ciclo normal de Ubuntu o formatean el disco duro cada pocos meses. Mientras haya una versión con soporte, usaremos una versión de Ubuntu con el mejor diseño y buenas aplicaciones propias de Deepin.