Empieza un nuevo mes del presente año (marzo, 2026) y como ya es habitual, mes tras mes, hoy aprovecharemos para darles a conocer otro interesante videojuego para Linux de nuestra nueva lista de videojuegos abiertos en exploración. La cual, como ya dijimos antes, es una lista alojada en la plataforma GitHub bajo el nombre «Open source games», y cuyo fin es recopilar y difundir un listado de diferentes videojuegos de código abierto y remakes de videojuegos comerciales de código abierto. Por ello, en esta quinta ocasión, nuestro videojuego elegido es «Liblast», el cual, pertenece a la categoría de Juegos de Disparos en Primera Persona (FPS).

Vale destacar antes de iniciar la exploración de este videojuego que, dicha lista mencionada en GitHub es bastante amplia, y tiene listado más de 100 videojuegos de diferentes épocas, calidades gráficas y estilos de juegos, agrupados en muchas categorías tales como: Juegos de acción, Juegos de aventura, Juegos de negocios y magnates, Juegos de construcción de ciudades, Juegos en primera persona, Juegos de plataformas, Juegos de rompecabezas, Juegos de carreras, Juegos de estrategia en tiempo real, Juegos de rol, Juegos sandbox, Juegos de disparos, Juegos de deportes, Juegos en tercera persona, Juegos de defensa de torres, Juegos de estrategia por turnos, entre otras.

Liblast: Un juego FPS multijugador creado con el motor Godot 4

Sobre el videojuego Liblast

Sitio web oficial

Repositorio GitLab

Última versión disponible : Liblast Legacy del 28 de febrero de 2023 (basada en Godot 3) y Liblast Dev del 13 de julio de 2024 (basada en Godot 4).

: Liblast Legacy del 28 de febrero de 2023 (basada en Godot 3) y Liblast Dev del 13 de julio de 2024 (basada en Godot 4). Descarga directa: Liblast Legacy (0.1.9-1 Hotfix Pre-alpha) (95,9 MB) y Liblast Dev (64,1 MB).

Liblast es un proyecto sin ánimo de lucro cuyo objetivo es desarrollar una plataforma y un juego libres y de código abierto utilizando una cadena de herramientas totalmente de código abierto. Las herramientas ya establecidas incluyen Godot, Blender, Material Maker, Inkscape y Ardour. Todo, incluidos los recursos del juego, se crea con software libre y de código abierto, y todos los archivos fuente (incluidos los recursos de sonido y 3D) están disponibles públicamente. Vale destacar que, a principios de marzo de 2024, se decidió abandonar el código base de Liblast existente e iniciar una reescritura completa. Por ello, la versión del juego anterior a 2024 se denomina «Legacy» y reside en su propio repositorio Git archivado.Mientras que la versión Liblast Dev ahora se basa en Godot 4. Saber más acerca de Liblast

Vale destacar que, entre los objetivos globales de este desarrollo y sus desarrolladores destacan algunos como:

Crear un juego divertido de código abierto para que todos disfruten.

Demostrar que las herramientas creativas libres son suficientes para crear un buen juego.

Impulsar los juegos FPS de código abierto en cuanto a diseño, estilo, tecnología y calidad general coherentes.

Permitir que el juego se pueda jugar en ordenadores de gama baja, pero ofrecer una mayor fidelidad para quienes tienen un hardware más potente.

Permitir unirse al juego desde un navegador web para sesiones rápidas, así como proporcionar un paquete descargable para uso doméstico o portátil.

Contribuir activamente al desarrollo del motor Godot y otras herramientas de código abierto de las que dependemos.

Facilitar contenido de terceros mediante «Mods».

Ofrecer cuentas en línea opcionales para almacenar de forma segura los datos del usuario y proteger su identidad en el juego.

Y en caso de serte útil, haz clic aquí para conocer más juegos desarrollados hechos con el motor de juegos gratuito y de código abierto Godot.

Pantallazos del videojuego

Video oficial sobre el videojuego Liblast (versión de desarrollo actualizada al 23/02/2026)

