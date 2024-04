Explorando y conociendo el Linaje de las Distribuciones Linux

Seguramente, muchos apasionados por el Linuxverso, en pleno año 2024, conocen los 2 siguientes datos históricos o hitos importantes: Richard Stallman hizo público el inicio del Proyecto GNU en septiembre de 1983 y Linus Torvalds hizo pública la primera versión del kernel Linux (0.01) en septiembre de 1991. Y también, que para el año 1992, empezaron a conocerse los primeros sistemas operativos (Distros/Distribuciones) basadas en Linux y GNU/Linux.



Sin embargo, pasado ya más de 30 años (1992/2024), posiblemente no muchos tengan al día de hoy, de forma muy precisa, la dimensión real del «Linaje de las Distribuciones GNU/Linux». Sobre todo, porque cada cierto tiempo (años), suelen surgir nuevas Distribuciones Madres o independientes, y cada año se crean nuevas Distros GNU/Linux Derivadas (Forks, Spins, Respins), y muchas otras caen en desuso, abandono temporal y muerte total. Por ello, hoy en esta publicación te ofrecemos un idóneo punto de vista sobre dicha temática, para que de forma fácil y rápida puedas conocer un poco más sobre la evolución de los existentes sistemas operativos libres y abiertos basados en el Kernel de Linux.

Linaje de las Distribuciones basadas en Linux: 1992 – 2024

Conceptos importantes a manejar sobre el Linuxverso

Antes de conocer y explorar sobre el Linaje de las Distribuciones que se han sucedido desde el año 1992 hasta nuestros días, vale tener presente los siguientes conceptos para un mejor entendimiento del mismo. Y estos son los siguientes:

Software Libre

El Software Libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, no de precio.

Para entender el concepto, piense en «libre» como en «libre expresión», no como en «barra libre». En inglés, a veces en lugar de «free software» decimos «libre software», empleando ese adjetivo francés o español, derivado de «libertad», para mostrar que no queremos decir que el software es gratuito. Lectura recomendada.

Código Abierto

Las expresiones «Software Libre» y «Código Abierto» se refieren casi al mismo conjunto de programas. No obstante, dicen cosas muy diferentes acerca de dichos programas, basándose en valores diferentes. El movimiento del software libre defiende la libertad de los usuarios de ordenadores, en un movimiento en pro de la libertad y la justicia.

Por contra, la idea del código abierto valora principalmente las ventajas prácticas y no defiende principios. Ambos describen casi la misma categoría de software, pero representan puntos de vista basados en valores fundamentalmente diferentes. Lectura recomendada.

Proyecto GNU

El Proyecto GNU es un sistema operativo de software libre, es decir, respeta la libertad de los usuarios. El sistema operativo GNU consiste en paquetes de GNU (programas publicados específicamente por el proyecto GNU) además de software libre publicado por terceras partes. El desarrollo de GNU ha permitido que se pueda utilizar un ordenador sin software que atropelle nuestra libertad.

Además, GNU es un sistema operativo de tipo Unix, lo cual significa que se trata de una colección de muchos programas: aplicaciones, bibliotecas, herramientas de desarrollo y hasta juegos. Lectura recomendada.

Kernel Linux

El Kernel Linux es un clon del sistema operativo Unix, escrito desde cero por Linus Torvalds con la ayuda de un equipo poco unido de hackers de toda la Red. Su objetivo es el cumplimiento de POSIX y la especificación única UNIX. Además, esta principalmente escrito en C, con algunas partes que son dependientes de la arquitectura en ensamblador. Es decir, que está escrito usando GNU C y la cadena de herramientas GNU.

Y si bien se adhiere al estándar ISO C89, utiliza una serie de extensiones que no aparecen en dicho estándar. Por último, usa un C independiente de entorno, sin depender de la biblioteca C estándar, por lo que algunas partes del estándar C no son compatibles. Lectura recomendada.

Distribución GNU/Linux

Una Distribución es un sistema operativo distribuible basado en el Kernel de Linux u otro similar, y una colección de determinados paquetes de software, por ejemplo, del Proyecto GNU; que busca satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios.

Lo cual, suele dar origen a ediciones para el hogar, las empresas y negocios, las escuelas y universidades, y diferentes tipos de público. Y por lo general, están compuestas, total o mayoritariamente, de software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. Lectura recomendada.

Elementos esenciales de una Distribución

Además del Kernel, estas incluyen habitualmente las bibliotecas y herramientas del proyecto GNU o de otro proyecto, más un gestor de arranque, un gestor de paquetes, un administrador de servicios, un servidor de video, un servidor audio.

Y por último, una colección de herramientas universales y especializadas, en mayor o menor medida, para diferentes tipos de usuarios.

Tipos de Distribuciones

Aunque, no hay una definición oficial y universal, se suele definir como Distribución Madre e Independiente (principales) a aquellas que, son construidas desde cero, totalmente o casi por completo. Es decir, que incorporan pocos elementos de otras Distribuciones ya existentes. Mientras que, una Distro Derivada (Secundaria) es aquella que claramente depende en gran medida de una Distribución Madre.

También existen los llamados «Spin», que vienen a ser mayormente modificaciones oficiales y cuentan con un buen porcentaje de desarrollos de software propios. Mientras que, los «Respins» vienen a ser mayormente modificaciones no oficiales, por lo que básicamente son personalizaciones personales/comunitarias, sin mayores desarrollos de software propios.

Por último, también recomendamos explorar y leer sobre los conceptos de BSD, UNIX y Solaris.

Top Distros en el Linaje de las Distribuciones Linux, BSD y Solaris

A continuación, te mostraremos un útil Top 30 de Distros más relevantes y aún vigentes dentro del actual Linaje de las Distribuciones basadas en el Kernel Linux, y también en BSD y Solaris. De las cuales, algunas son Distros Madres e independientes, mientras que muchas otras son Distros GNU/Linux Derivadas (Forks, Spins y Respins). Y estas son las siguientes:

BSD: 1978 (privativo) / (libre) 1991 NetBSD : 1993.

: 1993. FreeBSD : 1998.

: 1998. OpenBSD : 1999.

: 1999. Solaris / Oracle Solaris : 1993 / 2010.

: 1993 / 2010. OpenIndiana: 2015. Slackware: 1993. SUSE Linux : 1994.

: 1994. Slax : 2003

: 2003 OpenSUSE: 2005. Debian: 1993. Trisquel : 2004.

: 2004. Ubuntu : 2004. Linux Mint : 2006. antiX Linux : 2007. Zorin OS : 2009.

: 2004. Peppermint OS : 2010.

: 2010. Kali Linux : 2013.

: 2013. MX Linux : 2014.

: 2014. Devuan: 2017. RedHat: 1997. Fedora : 2003.

: 2003. CentOS / Alma Linux: 2004 / 2023. LFS: 2000. Gentoo: 2002. Arch: 2002. Manjaro : 2011.

: 2011. EndeavourOS : 2019.

: 2019. Garuda: 2020. NixOS: 2003. Puppy Linux: 2003. Alpine Linux: 2005. Void Linux: 2008.

Resumen

En resumen, esperamos que les haya gustado conocer un poco más sobre el «Linaje de las Distribuciones basadas en Linux» y les sea de utilidad algunos de los datos históricos y conceptos aquí mencionados. Y si crees que es importante conocer algún otro dato histórico o concepto relacionado con este tema, te invitamos vía comentarios a mencionarlo para el conocimiento y utilidad de toda la Comunidad de usuarios de tecnologías libres y abiertas, que nos sigue y lee con frecuencia.

