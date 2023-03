En los últimos periodos de desarrollo de una versión de Linux, la ventana de fusión fue algo movidita, lo que al final se tradujo en unas primeras semanas que obligaron a nadar un poco a contracorriente. Hace unas horas, Linus Torvalds ha lanzado Linux 6.3-rc1, la primera Release Candidate de la próxima versión su núcleo, y ha empezado su correo diciendo justamente lo contrario, que por fin han tenido unas normales «dos semanas de sólo ventana de fusión«.

Esto hace que todo sea más agradable para Torvalds, ya que la falta de trabajo por falta de material no le ha obligado a estar esperando sabiendo que hay cosas pendientes. Así, el padre de Linux se siente mejor, y a eso a contribuido que no haya problemas en sus máquinas, no ha habido tiempo de vacaciones ni tampoco viajes. Por supuesto, aún tienen que asegurarse de que todo funciona.

Linux 6.3 llegará a finales da abril

Así que me sentí bastante bien. Por supuesto, el hecho de que no tuviera problemas con la máquina, ni vacaciones, ni viajes a la vista, significó que podría haber notado algunos problemas más del tipo «gente, por favor, escribid buenos mensajes de confirmación para las fusiones», así que hay un posible inconveniente en que no tuviera tanta prisa como en las últimas ventanas de fusión. Y por supuesto, suave o no, ahora que la ventana de fusión está cerrada, tenemos que asegurarnos de que todo *funciona*. Ya hemos tenido un par de fusiones emocionantes, y creo que las consecuencias se han solucionado, pero estoy seguro de que habrá más. Esperemos que el período de calma de 6.3 funcione tan bien como lo hizo la ventana de fusión… Toco madera.

Si todo va tan bien como ha comenzado, Linux 6.3 llegará en forma de versión estable el domingo 23 de abril. Si hace falta algo más de trabajo, llegará el 30. En ningún caso llegará a tiempo para Ubuntu 23.04 Lunar Lobster, en el que se espera que en algún momento suban a Linux 6.2. Como dato, hace poco subieron a 6.1, por lo que, aunque aún hay tiempo, no se puede dar por sentado que 6.2 sea el kernel de 23.04. En cualquier caso, Linux 6.3 ya ha empezado a desarrollarse y llegará dentro de menos de dos meses.