Linux 5.14-rc6 llega tras otra semana tranquila sin nada destacable

Desde que estoy siguiendo las Release Candidates de Linux, no recuerdo un desarrollo tan tranquilo como el de 5.14. Lo normal es que pase algo, aunque sea por una tormenta que deje sin luz a mucha gente, pero esta vez informamos semana tras semana de que todo va perfectamente bien. Eso es lo que ha vuelto a decir Linus Torvalds tras el lanzamiento de Linux 5.14-rc6, que esta es una semana bastante normal, como hace siete días y en prácticamente todas las anteriores RC.

El desarrollador finlandés sabrá más que yo de su proyecto, ese que empezó para presentarlo al final de su carrera y sigue con su desarrollo hoy en día, pero a mí no me parece tan normal como a él. Si con «normal» se refiere a que no hay nada destacable, sí, tiene razón; pero si se refiere a «habitual», no lo parece, ya que casi siempre suele haber algún problema en forma de bug o regresión, pero nada de eso está apareciendo esta vez.

Linux 5.14-rc6 sigue con la buena tendencia

Otra semana bastante normal. Un poco más de la mitad son correcciones de controladores (red, sonido, gpu, bloque son la mayor parte de ella, pero hay otros ruidos allí también), con la otra mitad es la mezcla habitual: arquitectura, sistemas de archivos (ceph y cifs), núcleo del kernel y redes y algunas correcciones de la documentación. No hay nada que me llame la atención. Ir y probad, debemos estar bastante cerca de terminar con esta versión…

No sería la primera vez que algo va perfecto y se estropea justo al final. Si no pasa eso, Linux 5.14 será lanzado el próximo 29 de agosto. Ubuntu 21.10 Impish Indri llegará el 14 de octubre, por lo que las fechas encajan para que este sea el núcleo de la próxima versión del sistema operativo de Canonical