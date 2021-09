Tras Linux 5.14, ha llegado el momento de desarrollar la próxima versión del núcleo. Hace unas horas, Linus Torvalds ha lanzado Linux 5.15-rc1, del que no espera que sea una serie de gran tamaño porque no se han recibido muchas sugerencias o «commits». De hecho, el desarrollador finlandés asegura que esta es la rc1 más pequeña de la serie 5, y no debemos olvidar que ha habido 15 anteriores.

Entre lo que se incluirá en esta versión del núcleo de Linux destaca un nuevo driver NTFS, un sistema de archivos de Microsoft que, junto al FAT y exFAT, se usa mucho en todo tipo de unidades como pendrives o tarjetas SD, aunque en muchas ocasiones se venden con formato exFAT y son los usuarios quienes lo cambian a NTFS.

Linux 5.15-rc1 es la RC más pequeña de la serie 5

Así que la 5.15 no se perfila como una versión particularmente grande, al menos en número de commits. Con sólo algo más de 10.000 commits no fusionados, ésta es de hecho la rc1 más pequeña que hemos tenido en la serie 5.x. Normalmente rondamos los 12-14 mil commits. Dicho esto, contar los commits no es necesariamente la mejor medida, y eso podría ser particularmente cierto en esta ocasión. Tenemos unos cuantos subsistemas nuevos, entre los que destacan NTFSv3 y ksmbd. Y como resultado, cuando se miran las estadísticas sobre la base de «líneas cambiadas», 5.15-rc1 termina pareciendo mucho más intermedio. Todavía no parece una ventana de fusión particularmente _grande_, pero tampoco es ni remotamente la más pequeña.

Si no hay octava RC, Linux 5.15 será lanzado el 24 de octubre, lo que hace imposible que se pueda llegar al Ubuntu 21.10 Impish Indri que aterrizará en forma de versión estable el 14 de octubre. Llegado el momento, cualquiera que quiera usar la nueva versión del núcleo deberá instalarlo por su cuenta, algo que personalmente no recomiendo a no ser que el equipo en el que lo usemos tenga un problema serio.