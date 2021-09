La semana pasada, Linus Torvalds dijo que la primera release candidate de la versión del núcleo actualmente en desarrollo era muy pequeña y que se esperaba que siguiera así cuando se lanzara la versión estable dentro de menos de dos meses. Siete días después, en la nota de lanzamiento de Linux 5.15-rc2, no es que haya cambiado de opinión, pero sí menciona que se han corregido muchos más fallos de los esperados.

Lo que también destaca es que durante los últimos siete días se ha pasado mucho tiempo intentando resolver algunas cosas que le llamaban la atención, entre las que menciona el seguimiento que Guenter Roeck ha hecho a -Werror. El resultado ha dejado satisfecho al desarrollador finlandés a pesar de que ha visto código «realmente extraño y grotesco».

Así que he pasado una buena parte de esta semana tratando de resolver todas las advertencias extrañas, y quiero agradecer especialmente a Guenter Roeck por su trabajo en el seguimiento de donde vienen los fallos de construcción debido a -Werror. ¿Está hecho? No. Pero en general me siento bastante bien con todo esto, incluso si ha significado que he estado mirando algún código realmente extraño y grotesco. ¿Quién iba a decir que todavía me preocuparía por un extraño controlador EISA en alfa, después de todos estos años? Un pequeño cambio de ritmo 😉