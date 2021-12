Lo que ha adelantado Linus Torvalds en el correo de esta semana no es habitual. Sí lo es que no le importe qué día sea ni dónde esté; siempre intenta sacar tiempo para que el núcleo que desarrolla salga cuando le toca, pero esta semana nos ha hablado de otra posibilidad. Aunque Linux 5.16-rc5 es normal en cuanto a tamaño, el desarrollador finlandés cree que la versión estable no llegará cuando cabría esperar.

El tamaño es un poco más grande de lo normal, pero Torvalds cree que es porque la gente le está entregando su trabajo ahora para estar más libres en Navidad. Por ese motivo, cree que este será un lanzamiento de esos que necesitan una octava RC, y no porque las cosas vayan mal, sino porque cree que la gente va a trabajar menos y no llegarán a tiempo.

Linux 5.16 llegaría el 9 de enero

«Pruébalo bien – con las vacaciones a la vuelta de la esquina, las cosas probablemente se ralentizarán tanto en el frente de desarrollo como en el de pruebas, y como resultado espero que también amplíe la serie rc una semana más, no porque sea necesariamente necesario (es demasiado pronto para decirlo, pero no lo parece), sino simplemente porque nadie querrá abrir la siguiente ventana de fusión inmediatamente en el nuevo año».

Yendo las cosas como iban, y de hecho van, en un principio se pensaba que Linux 5.16 llegaría el 2 de enero. Teniendo en cuenta las navidades, y que ese día cae justo un día después de año nuevo, lo más probable es que tengamos versión estable el 9 de enero. Mucho se tendrían que torcer las cosas para que aún hiciera falta una semana más de pruebas, pero como nunca se puede decir nunca, si a pesar de todo hace falta una rc9, ésta llegaría el 16 de enero.

Recordamos que los usuarios de Ubuntu que quieran instalarlo llegado el momento tendrán que hacerlo por su cuenta, ya que Canonical lanza su sistema con un kernel y sólo lo actualiza con parches de seguridad y mantenimiento.