Linux 5.16-rc6 sigue siendo tranquilo, pero aún se piensa en la octava RC

Hace una semana, Linus Torvalds lanzó la rc5 de la versión del núcleo actualmente en desarrollo y dijo un par de cosas: primero, que todo estaba yendo con mucha calma, y segundo, que a pesar de lo primero se esperaba que hubiera octava Release Candidate para esta serie. Esta semana lo que ha entregado a todo aquel que quiera probarlo es Linux 5.16-rc6 y, por lo que leemos, parece que la semana extra es inevitable.

Y no, no es que las cosas se estén poniendo feas, al contrario. El desarrollador finlandés dice que las cosas se están calmando, algo normal en las sextas semanas, pero también menciona que espera que «las próximas dos semanas serán muy tranquilas«, y además dice «haré una rc8«, por lo que parece que las ligeras dudas que teníamos hace siete días se han disipado por completo.

Espero que las próximas dos semanas sean muy tranquilas, y más pequeñas aún. Pero tal vez la gente se aburra, tal vez la gente se quede en casa debido a que la COVID vuelve a aumentar, ya veremos. Independientemente de lo que ocurra, haré una rc8, no porque esta versión parezca especialmente problemática, sino simplemente debido a las vacaciones estacionales. No tiene sentido lanzar una 5.16 final y abrir la ventana de fusión cuando la gente está todavía de vacaciones o acaba de volver. Así que tendremos al menos una semana extra de rc en esta versión, incluso si no aparecen problemas desagradables. Y si los problemas _aparecen_, eso puede obviamente retrasar las cosas aún más, incluso si eso puede parecer improbable en este momento.