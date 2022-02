Linux 5.17-rc6 llega tras una semana loca, pero todo está bajo control

En las últimas semanas, las noticias sobre el desarrollo del kernel de Linux han sido que todo iba muy tranquilo, calmado, hasta llegar a ser aburrido. Pero todo ha cambiado esta semana, cuando Linus Torvalds ha lanzado Linux 5.17-rc6. Dice que no, que no ha sido culpa de Putin, pero que el desarrollador finlandés sí ha tenido que pasar por una especie de «Apocalipsis Zombie».

Aún así, cuando cualquiera usaría las palabras «Apocalipsis Zombie» para referirse al fin del mundo, o casi, nada parece haber afectado al núcleo y las cosas siguen pareciendo normales. Por lo tanto, y de momento, nada nos hace pensar que los plazos no vayan a cumplirse. Eso sí, todo podría cambiar en las próximas dos semanas, y más si tenemos en cuenta que quedan cosas por solucionar.

Nadie puede afirmar que la semana pasada haya sido *normal*, pero sean cuales sean las locuras que están ocurriendo en el mundo (y yo personalmente tenía «Apocalipsis zombi» en mi cartón de bingo, no «Putin tiene una crisis mental»), no parece haber afectado mucho al núcleo. Las cosas siguen pareciendo normales tanto en números de commit como en diffstats. Tenemos el grueso habitual de controladores (redes, gpu, iio, clk y usb destacan, pero hay un puñado de otras cosas), y el resto está mezclado. Lo único que destaca como algo inusual son algunas correcciones de desfragmentación de btrfs. Pero incluso éstas destacan no tanto porque sean enormes, sino simplemente porque son más grandes que la mayoría del resto, que es bastante pequeño.