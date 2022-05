El desarrollo de la próxima versión del kernel de Linux está siendo muy tranquilo. Así lo dijo Linus Torvalds la semana pasada y en las tres anteriores, y lo volvió a comentar en la tarde del domingo. Ayer lanzó Linux 5.18-rc5, y lo primero que dijo es que si la rc4 fue un poco más pequeña de lo normal, las cosas se han invertido esta semana, y la rc5 es un poco más grande de lo habitual en esta semana del desarrollo.

Pero pronto quiere dejar claro es que es sólo un poquito más grande, por lo que, como siempre, no está preocupado. Ha sido una semana normal, en donde el trabajo puede requerir algún parche o algún cambio que haga que las cosas se vean diferentes, pero en esta ocasión lo hacen por poco.

Así que si el rc4 de la semana pasada fue minúsculo y más pequeño de lo habitual, parece haber sido en parte la sincronización, y el rc5 es ahora un poco más grande de lo habitual. Pero sólo un poco más grande – ciertamente no escandalosamente, y no es algo que me preocupe (hay que admitir que en parte debido a ese pequeño rc4: no parece que estemos teniendo más problemas de lo habitual, es sólo que el trabajo terminó desplazándose un poco a esta última semana).

El diffstat también se ve normal, aunque con un bulto extraño para el código n_gsm tty ldisc. Podría haber jurado que esa cosa era un legado y que nadie la usaba, pero aparentemente habría estado muy equivocado al respecto.