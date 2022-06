Después del lanzamiento de una última versión estable, la comunidad que desarrolla el kernel de Linux se toma una semana para ir recogiendo lo que van a hacer en la siguiente. Así, Linus Torvalds ha lanzado hace unas horas Linus 5.19-rc1, una versión que traerá muchas mejoras. Entre ellas, por lo menos de momento, no se ha mencionado nada de NVIDIA, aunque la compañía ya ha lanzado la primera versión de código abierto de su driver.

Linux 5.19-rc1 ha llegado con un tamaño más grande de lo normal, en parte por el driver gráfico de AMD. Por todo lo demás, Linus Torvalds dice que esta semana ha ido bastante normal, pero para él es normal todo lo que no que no sea un problema relativamente grave.

De todos modos, aparte de esos tres problemas de «proceso», las cosas parecen perfectamente normales. A juzgar por la ventana de fusión, esta versión va a ser más grande, pero ciertamente no va a romper ningún récord, y nada parece particularmente extraño o loco. El diffstat está sesgado por otra caída de cabeceras de descriptor de registro de GPU de AMD generadas, pero supongo que incluso eso es «normal» a estas alturas. Ciertamente no es algo nuevo. Y si se ignora el subdirectorio rivers/gpu/drm/amd/include/, las estadísticas son como suelen ser: aproximadamente un 60% de controladores, y el resto son actualizaciones de arquitectura, herramientas, documentación y algunas actualizaciones relativamente menores del núcleo (sistemas de archivos, mm, redes, etc.). Ah, y el manejo de los módulos principales se dividió en piezas más manejables en lugar de un gran archivo).