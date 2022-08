Linus Torvalds ha lanzado Linux 6.0-rc2, la segunda Release Candidate de la próxima gran actualización del kernel de Linux. En este punto, los desarrolladores han empezado a probar las cosas, y es habitual que aún no hayan empezado a encontrar fallos. Eso ha pasado en esta segunda rc, y el desarrollador finlandés dice que no hay «nada particularmente interesante aquí«, seguido de la explicación de que es lo normal en este punto.

Lo que más llama la atención es que se ha introducido un parche relacionado a la nube de Google, ya que la gente ha estado experimentando problemas al probar en máquinas virtuales en este entorno. Lo peor de esto es que no se han realizado algunos tests automatizados, por lo que no se han encontrado otros fallos. Así que esto, sumado a que las rc2 no suelen revelar muchas cosas, han hecho que la semana sea tranquila.

Artículo relacionado: Linux 6.0-rc1 ya disponible con muchas mejoras de rendimiento y soporte para nuevo hardware

Linux 6.0-rc2 llega tras una semana tranquila

La solución más notable aquí es probablemente la reversión de virtio que solucionaron el problema que la gente tenía con la ejecución de pruebas en la nube de Google VMs, que era el «problema pendiente» que habíamos notado justo cuando la ventana de fusión se estaba cerrando. Y es notable principalmente porque ese problema impidió que la gente ejecutara algunas de las pruebas automatizadas y así encontrar otros problemas. Pero, obviamente, hay muchas otras cosas aquí también, según el adjunto. Las diferencias están un poco dominadas por las correcciones de la gpu amd, se perdieron el pull de «drm fixes» durante la ventana de fusión, por lo que había un montón de correcciones pendientes en ese lado. Pero hay algunas controladores de red, algunas correcciones del sistema de archivos (btrfs y un último ntfs3) y el habitual conjunto de correcciones de arquitectura y otro código central.

Si se lanzan sólo siete rc, Linux 6.0 llegará en forma de versión estable el próximo el 2 de octubre. Si da tiempo, Canonical lo incluirá en Ubuntu 22.10; si no, los usuarios de Ubuntu que quieran instalarlo tendrán que tirar de Mainline o instalarlo manualmente.