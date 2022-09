Linux 6.0-rc4 llega con pocas correcciones en drivers

6.0 introducirá muchas novedades al kernel de Linux, pero eso no se está reflejando en su desarrollo en absoluto. Llevamos ya 4 RC, y en ninguna hemos leído a Torvalds decir que se ha encontrado con algo raro, ni siquiera en cuanto a tamaño. Hace unas horas lanzó Linux 6.0-rc4, y el correo que envió explica tan poco que lo tenéis más adelante en su totalidad. Lo que más me sorprende es que no hace mención al tamaño, que es una de las cosas que siempre suele comentar.

Sí dijo que «y las cosas aún se ven bastante normales en su mayoría«, pero sin dar detalles sobre a qué normalidad se refiere. Puede referirse a que Linux 6.0-rc4 tiene el tamaño que debería en esta semana, o que sencillamente no ha encontrado nada que le sobresalte, pero lo ha dejado ahí, en bastante normal.

Linux 6.0-rc4 es bastante normal

Es domingo por la tarde, lo que sólo puede significar una cosa: otro lanzamiento de rc. Estamos hasta la rc4, y las cosas en su mayoría siguen pareciendo bastante normales. La mayoría de las correcciones de la semana pasada han sido de controladores (gpu, redes, gpio, tty, usb, sonido… un poco de todo en otras palabras). Pero también tenemos la mezcla habitual de correcciones en otras partes – correcciones de arquitectura (arm64, loongarch, powerpc, RISC-V, s390 y x86), y varias otras áreas – núcleo de redes, sistemas de archivos, io_uring, LSM, autopruebas y documentación. Parte de esto son reversiones de cosas que simplemente resultaron ser erróneas o que no estaban del todo listas.

Con el camino que lleva el desarrollo de 6.0, es fácil pensar que llegará tras siete RCs, por lo que debería estar disponible el 2 de octubre. Ubuntu 22.10 ya está usando Linux 5.19, y se espera que sea esa la versión final, por lo que los que quieran usar la v6.0 deberán instalarlo por su cuenta, o bien manualmente o con herramientas como Mainline.