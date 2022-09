Habrá que tocar madera para que las cosas no se tuerzan, porque muchas veces vemos como algo sigue una tendencia que cambia en el momento menos esperado. Linus Torvalds está desarrollando una futura versión del kernel, ya ha lanzado 5 Release Candidates y en todas ellas ha reinado la calma. Hace unas horas ha lanzado Linux 6.0-rc5, y el mensaje que envió parece un calco al que envió siete días antes para rc4.

Como la semana pasada, el mensaje enviado es escueto, y por segunda semana consecutiva no vemos nada relacionado al tamaño en él. Y es que, además de regresiones y otros tipos de problemas que puedan hacer que el kernel pierda su forma, Torvalds se fija mucho en el tamaño para saber si las cosas van bien o no. Que no haga alusión a él debe querer decir que está todo yendo sobre ruedas, tal y como siempre le gusta.

Linux 6.0-rc5, calma aparente

Es domingo por la tarde, hora de otra liberación -rc. Las cosas parecen bastante normales para el marco temporal de rc5, al menos en número de commits, y en el diffstat. Un poco más de la mitad del diff son drivers: GPU, rdma, iommu, redes, sonido, scsi… Un poco de todo. El resto son las habituales correcciones aleatorias, entre las que destacan las actualizaciones de los documentos de i2c, pero también varias actualizaciones de DT, algunas correcciones del sistema de archivos (btrfs y erofs), algo de red central y algunas herramientas (perf y selftests). Nada parece especialmente aterrador, así que entra de lleno.

Ahora mismo, y por lo visto durante el último mes, nada hace pensar que vaya a pasar algo por lo que sea necesario lanzar la octava RC reservada a las versiones problemáticas, por lo que la versión estable de Linux 6.0 debería llegar el 2 de octubre. Eso sí, siempre y cuando no pase nada feo en las próximas versiones. Está casi confirmado al 100% que Ubuntu 22.10 usará Linux 5.19, por lo que los que quieran usarlo deberán hacer la instalación manual o usar herramientas como Mainline.