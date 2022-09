Ya lo hemos dicho muchas veces. Linus Torvalds es un hombre tranquilo, hasta el punto de que nada le preocupe. Siempre lo ve todo normal, siempre hay algo que explique qué está pasando en el desarrollo de su núcleo, y siempre hay una solución tranquila. Nosotros decimos que es optimista, y esta semana lo ha tenido que decir él mismo, porque Linux 6.0-rc6 tiene un tamaño más pequeño de lo que debería y eso podría ser un problema pensando en la fecha de lanzamiento de la versión estable.

Poniéndose el «sombrero ridículamente optimista», el padre de Linux dice que el tamaño tan pequeño de Linux 6.0-rc6 podría significar que todo está tan bien y estable que esta semana no se han necesitado realizar muchas correcciones. Sin ese sombrero, la explicación sería diferente: él y muchos desarrolladores de software de código abierto estuvieron en Dublín, y eso significaría que no se hizo el trabajo que se debería haber hecho.

Linux 6.0 podría llegar el 9 de octubre

Así que esta es una versión -rc artificialmente pequeña, porque esta semana pasada tuvimos la Cumbre de Mantenedores en Dublín (junto con OSS EU y LPC 2022), así que hemos tenido muchos mantenedores viajando. O -poniendo mi sombrero ridículamente optimista- tal vez las cosas son tan agradables y estables que simplemente no hubo tantas correcciones? Sí, ya sé por qué escenario apuesto, pero la esperanza es eterna. En cualquier caso, las cosas parecen estar bien. Espero que la rc7 sea más grande de lo habitual debido a que los pull requests se han desplazado una semana más tarde, y en el peor de los casos eso podría significar que podría sentir que necesitamos una rc8 extra, pero por ahora voy a asumir que no va a ser _tan_ notable y espero que nos mantengamos en el calendario regular.

Cómo son las cosas, algo que también hemos estado comentando durante al menos cinco semanas. Todo parecía ir perfecto, pero siempre puede aparecer una piedra en el camino, o una más pequeña en el zapato, que dé al traste con todos los planes. Eso parece que pasará con el desarrollo de Linux 6.0: todo iba bien, y todo va bien, pero se celebra un evento, los mantenedores dejan sus puestos, no se hace el trabajo que debe… Al final parece que habrá rc8 porque no habrá tiempo material, no por problemas. Si al final es así, Linux 6.0 llegará el 9 de octubre, el día 2 si todo vuelve a su cauce. Llegue en la fecha que llegue, los usuarios de Ubuntu que lo quieran instalar deberán hacerlo por su cuenta, ya que 22.10 usará Linux 5.19.