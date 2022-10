En las semanas previas al lanzamiento de Linux 6.0 se estaba hablando sobre la llegada de Rust al kernel. Al final no llegó, pero se sabía que lo haría pronto. Linux 6.1-rc1 no será un kernel muy grande, por lo menos en número de commits, ya que tiene unos dos mil menos de los que está teniendo últimamente. Linus Torvalds también ha comentado que tuvo problemas con su ordenador, lo que le hizo frustrarse.

La frustración pasada con su equipo se le contagió también al desarrollo del kernel, ya que había algunas peticiones que llegaron tarde. Pero las cosas no pintan tan mal como parecen, y 6.1 será la primera versión en incluir Rust. En realidad se ha introducido el soporte inicial, no código real, pero la infraestructura está ya en el kernel. En algún momento del futuro el uso de Rust en Linux será toda una realidad.

En realidad, esta no se perfila como una versión particularmente grande: «sólo» tenemos 11,5k commits no fusionados durante esta ventana de fusión, en comparación con los 13,5k de la última vez. Así que no es exactamente diminuto, pero sí más pequeño que las últimas versiones. Al menos en número de commits.

Dicho esto, tenemos algunas cosas básicas que se han estado gestando durante mucho tiempo, sobre todo la serie de VM LRU multigénica, y el andamiaje inicial de Rust (todavía no hay código real de Rust en el núcleo, pero la infraestructura está ahí).