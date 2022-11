La semana pasada, Linus Torvalds publicó una quinta Release Candidate que era más grande de lo que se esperaba en esta semana del desarrollo, lo que le hizo pensar que sería necesaria esa octava RC reservada a las versiones problemáticas. Con tres semanas hasta el lanzamiento de la versión estable, las cosas podrían volver a la normalidad, pero ahora queda menos tiempo, ya que anoche lanzó Linux 6.1-rc6 y las cosas no han mejorado.

En el correo que envió contrasta el hecho de que mencione que aún tiene en mente la octava RC con que no hay nada que le dé miedo, es decir, está valorando retrasar el lanzamiento de la versión estable una semana pero no está preocupado. Lo cierto es que nunca hemos visto a Torvalds preocuparse por nada, ni siquiera en algunos correos en los que recordaba que a veces se ha llegado a lanzar una novena Release Candidate.

Así que aquí estamos en la rc6 y la historia no ha cambiado: esta rc sigue siendo un poco más grande de lo que hubiera preferido, pero al mismo tiempo no hay nada que parezca aterrador o particularmente extraño aquí.

Predominan los cambios en los controladores, con los controladores de red y de gpu (no es sorprendente) a la cabeza, pero en realidad es una bolsa bastante mezclada.

Aparte de los controladores, tenemos la habitual mezcla de código del núcleo: actualizaciones de la arquitectura, algo de trabajo en el sistema de archivos y algo del núcleo y las redes.

Es bastante fácil revisar el shortlog adjunto y hacerse una idea de lo que está pasando. No hay absolutamente nada que me preocupe, aparte del hecho de que todavía hay un buen número de ellos. Sigo dudando sobre si habrá una rc8 o no, inclinándome un poco a que sí.[…]