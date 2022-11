Linux 6.1-rc7 no mejora, y se espera rc8 el próximo domingo

Lo venía avisando en semanas anteriores y las cosas no han mejorado en esta, por lo que al final se hará realidad. Linus Torvalds lanzó anoche Linux 6.1-rc7, y el correo es más largo de lo esperado, en parte porque ha tenido que explicar qué está yendo mal para que se esté planteando lanzar una octava RC que está reservada para las versiones que no llegan en buena forma a tiempo.

Según Torvalds, es casi seguro que se lanzará esa octava RC. El día de acción de gracias que acaba de pasar no ha ayudado mucho a que la semana fuera tranquila, y se envió mucha información ya en viernes. Arrastrando los problemas del pasado y con poco tiempo de reacción, Linux 6.1-rc7 tiene más tamaño del que se esperaría y desearía, pero el padre de Linux no está especialmente preocupado (nunca lo está).

Ha pasado otra semana. Empezó tranquila, y estaba bastante seguro de que al ser la semana de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos significaría que también continuaría bastante tranquila.

Pero me equivoqué. El final de la semana fue el habitual «la gente me envía sus cosas el viernes», y el fin de semana apenas frenó a la gente. Así que las estadísticas de esta semana son casi idénticas a las de las dos semanas anteriores.

Y no se trata sólo de las estadísticas, sino que todo parece muy similar. En realidad, no hay nada que me preocupe en absoluto, salvo que es un poco más de lo que me resulta cómodo. Ya debería haber disminuido más la velocidad.

Como resultado, ahora estoy bastante seguro de que esto va a ser uno de esos lanzamientos de «tendremos una semana más y haré una rc8». Lo que a su vez significa que ahora la próxima ventana de fusión será sólidamente en la temporada de vacaciones. Lo que sea. Es lo que es.