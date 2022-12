Linux 6.1-rc8 lanzado por necesitar una semana más de pruebas

No ha habido sorpresas. Tras varias semanas consecutivas en las que el núcleo en desarrollo era más grande de lo normal y no bajaba su tamaño, Linus Torvalds ha tenido que lanzar Linux 6.1-rc8. Lo bueno es que, por fin, todo ha empezado a verse normal. Durante la última semana, las cosas han empezado a calmarse, y justamente para eso es para lo que se usan estas rc8, para que el tiempo haga su trabajo.

Por las palabras de Torvalds, aunque ya no hay nada que le preocupe, podemos entender que aún no se ha descartado esa rc9 que se ha visto en contadas ocasiones. El padre de Linux espera que la semana que viene sea calmada «o más calmada», pero si hay algo extraño, habría que retrasar el lanzamiento otra semana. Con todo lo que ha pasado, ahora estamos en el punto en el que solemos estar en una rc7: el próximo domingo podría haber estable… o no. Aunque esto último es una impresión personal.

Habrá Linux 6.1 el día 11 de diciembre… o no

Por fin hemos empezado a calmarnos, y la rc8 es notablemente más pequeña que las anteriores versiones candidatas. Así que todo tiene buena pinta, y aunque la calma puede haber ocurrido más tarde de lo que deseaba, ha ocurrido. Esperemos que la próxima semana sea igual de tranquila (o más). Los cambios son lo suficientemente escasos como para que un vistazo a la bitácora de abajo te dé una idea de lo que ha pasado, pero son básicamente pequeños cambios repartidos por todas partes. No hay nada que me llame la atención.

El próximo domingo día 11 de diciembre debería llegar la versión estable de Linux 6.1. Se espera que esta sea la versión LTS de 2022, ya que la anterior fue Linux 5.15, de octubre de 2021. Como siempre, recordar que los usuarios de Ubuntu interesados en instalarlo llegado el momento deberán hacerlo por su cuenta. Ubuntu 23.04 debería llegar con Linux 6.2.