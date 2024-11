Linux 6.12 llega con el kernel RT incluido y esta lista de novedades

Se esperaba que, tras las siete Release Candidates habituales, el domingo 17 de noviembre llegara la versión estable de Linux 6.12. No hubo sorpresas. Linus Torvalds la anunció hace unas horas. ¿Y qué novedades trae? Muchas, como siempre, aunque esta vez hay mejoras realmente importantes, como que se ha incluido en el kernel oficial el RT, por lo que ya no es necesario usar uno especial para realizar tareas que requieran un núcleo con menos retraso.

Por otra parte, Torvalds no lo ha dicho, no le corresponde a él, pero es más que probable que Linux 6.12 sea la versión LTS de 2024. La de 2023 fue Linux 6.6, que llegó en octubre del año pasado, y 6.12 debería ser la versión con soporte extendido de 2024 porque no ha habido ninguna este año y el calendario no da para más. Lo que viene a continuación es la lista con las novedades de Linux 6.12.

Novedades de Linux 6.12

Procesadores:

El soporte de PREEMPT_RT en tiempo real ha sido finalmente integrado. Tras dos décadas de espera, el kernel principal de Linux 6.12 admite actualmente compilaciones PREEMPT_RT para x86/x86_64, RISC-V y ARM64. ¡Por fin ha llegado el soporte en tiempo real de la línea principal!

Linux 6.12 ha finalizado los preparativos de Intel para dejar atrás la era de la Familia 6.

Funcionalidad Intel Efficiency Latency Control (ELC ) para su uncore en SoCs.

Las pruebas del núcleo Intel IFS SBAF se fusionaron para ampliar las capacidades de In-Field Scan.

Se añaden los identificadores de modelo Intel Panther Lake y Diamond Rapids. Panther Lake también tiene soporte inicial para el controlador Intel LPSS.

LoongArch ahora soporta ACPI BGRT y otras características.

Más funciones de kernel y nuevas extensiones de CPU ISA para RISC-V.

El propio Linus Torvalds ha trabajado en la validación rápida del acceso de usuario mediante el enmascaramiento de direcciones.

Intel TPEBS y LBR soporte de registro de eventos con herramientas de perf.

Actualizaciones de rendimiento para las plataformas Intel Lunar Lake y Arrow Lake.

Finalización de EEVDF y otras mejoras del programador.

Soporte de escalado de capacidad de CPU híbrida para el controlador Intel P-State para ayudar con los SoC Lunar Lake y otras CPU que vendrán con núcleos P/E pero que carecen de soporte SMT.

Varias actualizaciones de gestión de energía de Intel y AMD.

Soporte inicial de Raspberry Pi 5 por fin para el kernel principal.

Soporte para AMD Bus Lock Detect.

Nuevo soporte para portátiles Snapdragon X1 con el hardware ThinkPad T14s Gen 6 y Microsoft Surface Laptop 7 para estos portátiles con tecnología Qualcomm. No obstante, siguen existiendo varias limitaciones en las funciones.

Soporte para Arm Permission Overlay Extension.

Gráficos:

Por fin se informa de la velocidad del ventilador del controlador de gráficos Intel…

Intel Panther Lake soporte de audio HDMI.

Códigos QR para mensajes de pánico DRM cuando se experimenta un error de kernel.

Los gráficos Intel Xe2 Lunar Lake y Battlemage están habilitados de forma predeterminada para la compatibilidad inmediata con los portátiles Core Ultra de la serie 200 que ya están a la venta y las próximas tarjetas gráficas discretas.

El controlador AMDGPU tiene un manejo de reinicio más fino, más trabajo RDNA4, soporte de aislamiento de procesos y otras características.

Almacenamiento / Sistemas de Archivos:

Bcachefs está trabajando para eliminar su bandera «experimental» con suerte el próximo año.

Cambios en XFS y VFS para finalmente soportar tamaños de bloque mayores que el tamaño de página. Esto ha estado más de una década en los trabajos y finalmente está listo con Linux 6.12.

Montajes Idmapped para FUSE y conectados para VirtIO-FS.

Soporte del protocolo LOCALIO para ayudar a aumentar el rendimiento de NFS cuando el cliente y el servidor están en el mismo sistema, como en el caso de los contenedores.

F2FS pasa por más conversiones de folio.

9p controlador de red USB gadget para ayudar con el desarrollo de dispositivos embebidos como una alternativa al uso de NFS.

Optimizaciones menores de rendimiento para Btrfs.

XFS añade nuevas ioctls para intercambiar el contenido de dos archivos.

La estructura de archivos es más pequeña, lo que puede ayudar con algunas cargas de trabajo de archivos pesados.

Soporte para IO_uring async discard para mejorar el rendimiento con esta maravillosa innovación del kernel.

Soporte EROFS para montajes respaldados por archivos.

Correcciones del sistema de archivos NILFS2.

Redes:

El controlador NVIDIA Mellanox ha añadido Multi-Path PCI como una característica interesante.

Se ha fusionado la compatibilidad con Device Memory TCP.

Varios otros nuevos soporte de hardware de redes cableadas e inalámbricas. Entre el nuevo soporte de hardware se encuentra para el RTL8852BT y RTL8852BE-VT, RTL9054 / RTL9068 / RTL9072 / RTL9075 / RTL9068 / RTL9071, Motorcomm yt8821 2.5G Ethernet PHY, RTL8126A Rev B, y otros.

También hay un controlador Rust para la QT2025 PHY.

Otro hardware:

Se fusionó la gestión nativa de cajas PCIe para gestionar las luces LED y los patrones de parpadeo de las cajas de almacenamiento PCIe.

Numerosas mejoras de compatibilidad con portátiles que benefician a portátiles de Lenovo, ASUS, Dell, LG, Panasonic y otros.

Varias mejoras en la monitorización de hardware con los controladores HWMON, como la compatibilidad con más dispositivos portátiles de juego de AYANEO y OneXPlayer.

Más adiciones CXL.

Controlador PixArt PS/2 touchpad que se encuentra en algunos ordenadores portátiles.

Un controlador HDMI CEC para divisores/amplificadores HDMI 4K de gama alta.

Más mejoras IEEE-1394 Firewire.

Nuevas características del controlador de la tableta de dibujo Wacom.

Soporte de audio ASUS ROG Ally X mejorado.

Traducción de direcciones EDAC para las próximas plataformas AMD.

Se han eliminado los controladores de sonido heredados de Intel en favor del nuevo código AVS.

Muchas actualizaciones ACPI.

Soporte mejorado para el NAS QNAP TS-433.

Virtualización:

Mejor rendimiento de VirtIO Vsock.

La virtualización KVM ahora puede anunciar el soporte AVX10.1 a las máquinas virtuales invitadas.

Microsoft Hyper-V arrancará Linux más rápido cuando tenga muchos núcleos de CPU.

KVM LoongArch para acelerar la traducción binaria ARM/x86.

Actualizaciones de ARM / RISC-V / LoongArch KVM.

Seguridad Linux:

El LSM Landlock tiene más controles en torno a los sockets Unix.

vDSO getrandom() para cinco arquitecturas de CPU más.

Mayor control en tiempo de compilación sobre las mitigaciones de seguridad de la CPU.

El nuevo módulo de seguridad Integrity Policy Enforcement «IPE» .

Se introduce el subsistema Replay Protected Memory Block «RPMB » tras años de rumores.

Otros cambios en el núcleo con Linux 6.12:

¡Sched_ext fue fusionado! Sched_ext permite gestionar las políticas de programación del núcleo a través de programas eBPF. Sched_ext ha sido un largo tiempo en la fabricación y es una de las grandes características de Linux 6.12.

Actualizado el código incrustado XZ.

Se ha añadido un histograma de uso de la pila del núcleo para ayudar a los desarrolladores con las optimizaciones.

Construcción más fácil de núcleos de depuración Pacman para Arch Linux.

La infraestructura Rust con Linux 6.12 se prepara para Rust binder y ahora soporta más sanitizadores y mitigaciones de CPU.

Ya disponible

Linux 6.12 ha sido anunciado y ya está disponible para su descarga. Su llegada a las diferentes distribuciones Linux dependerá de la filosofía y modelo de desarrollo de cada una de ellas.