Linus Torvalds ha lanzado hace unas horas Linux 6.17-rc2. Se trata de la segunda versión candidata de 6.17, y ha llegado una semana después de la primera, como era de esperar. En el trabajo realizado para esta rc2, hay varias correcciones para fallos y regresiones, como una que se introdujo en la primera Release Candidate de Linux 6.17 que hizo que el rendimiento se viera algo mermado. Por otra parte, se ha corregido un problema con la detección de auriculares en el Framework 13 de AMD.

En cuanto al mensaje enviado por el padre de Linux, se sorprende un poco por el hecho de que Linux 6.17-rc2 sea pequeño. Ha sido una semana tranquila, y este es uno de los rc2 más pequeños en mucho tiempo. Torvalds no quiere ser pesimista, y ve como posible explicación que no hubo muchos problemas en la ventana de fusión. Además, añado yo por lo que creo recordar, muchas veces es en la rc3 cuando se han empezado a detectar y corregir los problemas que hacen que una RC crezca de verdad.

Linux 6.17-rc2 es de los más pequeños

«Ha sido una semana muy tranquila, y este es uno de los lanzamientos rc2 más pequeños que hemos tenido últimamente. No me quejo, porque he estado con jet lag gran parte de la semana, pero sospecho que eso significa que la próxima habrá más movimiento. Además, volveré a viajar más adelante en la semana. Pero oye, no seamos pesimistas. Tal vez rc2 sea pequeño porque esta ventana de integración no tuvo problemas reales. Eso tiene que pasar algún día, ¿verdad? Algún día llegaremos a esa mítica ventana de integración que no introduce ningún error. Esta no fue tan perfecta, pero quizá fue mejor que la mayoría. ¿O será que gran parte de Europa sigue de vacaciones porque es agosto? En cualquier caso, la mayoría de las correcciones en rc2 fueron para controladores, especialmente de bloque (aunque la mayor parte fue simplemente la eliminación del código del page pool de drbd). El resto son, sobre todo, arreglos en GPU, controladores de red y sonido, además de algunas correcciones para SCSI y FireWire«.

Versión estable el 28 de septiembre

La versión estable se espera para el próximo 28 de septiembre, siete días después si requiere una octava Release Candidate para corregir algo. Ya se ha confirmado que será la versión que usará Ubuntu 25.10, puesto que da tiempo material para que así sea. De hecho, no hace tanto tiempo desde que Canonical dijo que usaría la última versión del kernel, incluso si había que usar una versión inestable el durante algunas semanas.

La intención es usar siempre el kernel más reciente posible, lo que no significa que haya actualizaciones al Mainline durante los otros seis meses. El kernel será el mismo hasta la siguiente versión de Ubuntu, algo que no ha cambiado.