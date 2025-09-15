La sexta candidata de la serie 6.17 ya está en la calle y, según su responsable, el panorama se mantiene extraordinariamente sereno. Linux 6.17-rc6 llega como una actualización de pulido con correcciones repartidas por varios subsistemas y con una mirada puesta en el lanzamiento estable en un par de semanas, hacia finales de septiembre.

Entre lo más destacado se encuentran la solución al problema de hibernación que venía arrastrándose desde 6.16, retoques en los controladores de escalado de frecuencia de AMD e Intel (P-State), la mitigación de la nueva vulnerabilidad VMSCAPE y pequeños añadidos en el subsistema de entrada, como el soporte para el mando FLYDIGI APEX 5.

Novedades de Linux 6.17-rc6 y alcance de los cambios

El ritmo de desarrollo de este RC es contenido y sin sobresaltos: aproximadamente un tercio de los cambios corresponden a arreglos en sistemas de archivos (con toques en Ceph, el cliente SMB, NFS, EROFS y Btrfs), otro tercio a controladores —con la parte gráfica como protagonista— y el último bloque se reparte entre la capa de red, documentación, pruebas automáticas y pequeños retoques de infraestructura.

El equipo de energía ha zanjado una regresión particularmente molesta introducida en el ciclo 6.16 que podía desembocar en fallos severos durante la hibernación. El origen estuvo en la retirada accidental de una llamada a pm_restrict_gfp_mask() en hibernation_snapshot(), lo que permitía ciertas asignaciones de memoria con swap en un momento en el que no debían ocurrir.

La combinación de ese cambio con otra modificación que añadía shrink_shmem_memory() hizo aflorar el problema al integrarse ramas de desarrollo, y usuarios reportaron que tras unas cuantas hibernaciones —en torno a siete— la imagen se corrompía, con síntomas como tiempos de espera y bloqueos en tareas de sistema y la necesidad de apagar a la fuerza. El arreglo, curiosamente, es mínimo: reintroducir la llamada adecuada en el punto correcto, una corrección de una sola línea que restaura el comportamiento esperado.

P-State de AMD e Intel: ajustes finos

Junto al arreglo de hibernación han llegado correcciones relevantes a los controladores de escalado de frecuencia para AMD e Intel. En el caso de amd-pstate se restaura el comportamiento previsto al fijar CPPC.min_perf en modo activo con el gobernador de rendimiento, y se evita que tras una reanudación el valor EPP quede erróneamente a 0 debido a cambios recientes.

Estas mejoras, firmadas por colaboradores como Gautham Shenoy y Mario Limonciello, buscan que las transiciones de energía y rendimiento vuelvan a ser predecibles tras suspender/hibernar, y llegan a tiempo para 6.17-rc6 tras ser integradas en la rama de gestión de energía.

Seguridad: mitigación para VMSCAPE

Esta semana se ha hecho pública VMSCAPE, una nueva vulnerabilidad de CPU que afecta a procesadores de AMD e Intel. El kernel ya incorpora la mitigación correspondiente: se fusionó en Git al levantarse el embargo y además se ha retroportado a series estables, por lo que quienes sigan la rama 6.17-rc6 disponen de la protección sin necesidad de vivir en la instantánea diaria del repositorio.

Como siempre en este tipo de parches, el impacto en rendimiento dependerá del hardware y de la carga de trabajo, pero el objetivo prioritario es reducir la superficie de riesgo con cambios conservadores y fácilmente auditables.

Controladores e input: FLYDIGI APEX 5 y ajustes de teclado

En el subsistema de entrada destaca la habilitación del FLYDIGI APEX 5, un mando de gama alta (en torno a 180 USD) con operación cableada e inalámbrica y un buen surtido de botones. El soporte se ha añadido al driver XPad, usado por numerosos mandos compatibles con Xbox, y ha sido suficiente con incorporar nuevos IDs de producto y proveedor, lo que entra dentro de la ventana de «fixes» de 6.17.

Además, se incluye un «quirk» para el portátil TUXEDO InfinityBook Pro Gen10 (AMD) en el controlador i8042, con el fin de asegurar un comportamiento adecuado del teclado/touchpad bajo determinadas condiciones.

Estado del ciclo y fecha prevista para el lanzamiento de Linux 6.17-rc6

Linus Torvalds comenta que el ciclo está siendo más calmado de lo habitual, posiblemente influido por el parón vacacional, y no se han detectado cambios de gran calado que obliguen a ajustes de calendario. Con la cadencia actual, la publicación estable de la rama 6.17 se espera en unas dos semanas, hacia el 28 de septiembre.

Más allá de lo ya citado, en esta RC también hay pequeñas correcciones en la capa de red, documentación y pruebas (selftests), y un puñado de arreglos en drivers variados —con especial presencia del stack gráfico— que no deberían sorprender a quienes siguen de cerca el desarrollo del kernel.

La fotografía general que deja 6.17-rc6 es la de un ciclo estable y sin sobresaltos: corregida la regresión de hibernación, afinados los controladores P-State de AMD/Intel, mitigada VMSCAPE y con soporte adicional en el subsistema de entrada, el lanzamiento final de 6.17 apunta a llegar con buena salud y pocas sorpresas.