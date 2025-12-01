Linux Torvalds acaba de hacer oficial el lanzamiento de la versión estable de Linux 6.18. Tras siete semanas sin problemas realmente importantes, ha considerando que es buen momento en la fecha prevista, que es justo tras esas siete Release Candidates. Como siempre, muchas novedades, la mayoría de ellas en forma de soporte para nuevo hardware, sin dejar de lado otros apartados como la seguridad, sistemas de archivos y redes.

Lo que sigue es la lista con las novedades (vía), así como información sobre cómo obtener la nueva versión y si merece la pena ser early adopter o esperar un poco más. Spoiler: mejor esperar.

Novedades de Linux 6.18

Procesadores : Una optimización Retpoline para ayudar con los núcleos E de Intel. Intel TDX ahora funciona con Kexec excepto en los primeros Xeon con Trust Domain Extensions que tienen un error conocido. Compatibilidad con el motor de seguridad Loongson para manejar RNG delegado, TPM2 y varias aceleraciones criptográficas en procesadores LoongArch. Solución a un problema de rendimiento PCIe en Intel Xeon 6. El controlador AMD Versal TRNG fue incorporado al kernel para esos SoCs Adaptive. Más preparativos de AMD para los futuros procesadores Zen 6. Un parche para CPUs AMD Bulldozer antiguas. Un cambio tardío e incompatible para Intel FRED (Flexible Return Event Delivery). Cambios en IOMMU para hardware Intel, AMD, Apple y RISC-V. Árboles de dispositivo de Apple M2 Pro, Max y Ultra integrados desde Asahi Linux, continuando la mejora del soporte Apple Silicon en Linux. El SoC ESWIN EIC7700 también está ahora en el kernel principal como parte del soporte para la SiFive HiFive Premier P550. Preparativos de Device Tree para las CPUs Arm C1 Nano, Pro, Premium y Ultra dentro de la nueva plataforma Lumex CSS de Arm. “Sheaves” se ha añadido como una nueva capa de caché opcional por CPU y basada en arrays. Una pequeña optimización en la gestión de memoria x86. Attack Vector Controls ahora puede gestionar la nueva mitigación VMSCAPE. Añadidos al controlador EDAC para Intel, AMD y Arm. RISC-V ahora soporta las extensiones de proveedor MIPS. Líneas base actualizadas para tratar el microcódigo Intel como desactualizado. Soporte para el control de energía “Panther Lake power slider”. Mejoras de rendimiento en criptografía.

: Virtualización : Manejo más fiable de más de 255 vCPUs en servidores AMD EPYC. Detección del hipervisor FreeBSD Bhyve. Soporte KVM x86 CET para AMD e Intel con Control-flow Enforcement Technology. AMD Secure AVIC ahora está habilitado. Mejoras de Hyper-V con soporte para Kexec y Kdump en Azure Confidential VMs y más. Varias otras mejoras en KVM. Soporte para NVIDIA GB300 en el controlador NVGRACE VFIO.

: Controladores gráficos de Linux / DRM : El nuevo controlador Rocket para el acelerador NPU de los SoCs Rockchip más recientes. Mejor soporte para AMD GCN 1.0 en AMDGPU. Soporte de “Intel SLPC power_profile”. Habilitación del display Intel Wildcat Lake. Intel vuelve a trabajar en el controlador del acelerador Habana Labs. Nouveau ahora usa por defecto el firmware NVIDIA GSP. Soporte del controlador DRM Panthor para las GPU Arm Mali G710, G510, G310, Gx15, Gx20 y Gx25. “Tyr” como un nuevo controlador DRM en Rust para GPU Arm Mali, que pretende reemplazar a Panthor. Varias otras mejoras en controladores DRM.

: Almacenamiento / Sistemas de archivos : Bcachefs ha sido eliminado del kernel principal. Btrfs ahora soporta tamaños de bloque mayores que el tamaño de página. Mejor paralelismo para cargas de trabajo de lectura intensiva en Btrfs. XFS habilita fsck en línea por defecto. Una mejora de 150× en SquashFS lseek() para copias dispersas. Mejoras de rendimiento en F2FS de Intel. Opción de bitmaps sin bloqueo para RAID por software (MD). Mayor escalabilidad para NFSD desde nubes de bajo coste hasta servidores de gama alta. Una optimización muy buena en el controlador exFAT que da ~16× más velocidad de carga. Mejoras en FUSE. Soporte en OverlayFS para sistemas de archivos case-insensitive. Mejoras de rendimiento en SMB3 y KSMBD. DM-PCACHE incorporado como caché DAX de alto rendimiento y baja latencia para Device Mapper. Optimización de gen_init_cpio en Btrfs o XFS. Correcciones para los controladores de los sistemas de archivos Apple HFS y HFS+. Varias otras mejoras en sistemas de archivos. Solución a bloqueos cuando unidades de systemd leen muchos archivos. Escrituras atómicas para md-linear.

: Redes en Linux : Cifrado Google PSP para conexiones TCP. Grandes mejoras para servidores bajo ataques DDoS. Soporte para el motor de procesamiento de paquetes Qualcomm “PPE”. Otras mejoras de red y soporte de nuevo hardware cableado/inalámbrico. Integración del controlador AMD Pensando Ionic RDMA. Soporte Intel GEN3 en el controlador IRDMA para RDMA RoCEv2 con la línea IPU E2000.

: Linux en portátiles : Primer soporte de touchpads hápticos aportado por Google. Nuevo controlador EC para el ThinkPad T14s Gen 6 con Snapdragon X Elite. Nuevo controlador para teclados de Xiaomi Redmibook con botón de IA, teclas Fn y funciones adicionales. Nuevas capacidades AMD PMF. Nuevo controlador HWMON para dispositivos portátiles de GPD.

: Otro hardware : Controladores de expansores de E/S USB de Intel incorporados. Varios controladores de entrada nuevos, incluido el del controlador táctil del Fairphone 5. El kernel RISC-V por defecto ahora soporta botones de apagado/reinicio del panel frontal conectados por GPIO. Marco inicial para bindings de controladores USB en Rust. Controlador del motor ECC de Realtek incorporado. Soporte de LEDs de estado rojo y verde en NAS QNAP. Soporte de inyección de “poison” en CXL para depuración. API Compress-Offload con soporte para el códec Opus. Soporte del controlador Qualcomm Iris para codificación H.264 y H.265. Monitorización funcional de sensores en más placas base ASUS. Refinamientos continuos del soporte FireWire IEEE-1394. Gestión del puerto de audio del mando Sony DualSense.

: Seguridad en Linux : Desactivación por defecto del cifrado del bus TPM por motivos de rendimiento. BPF ahora soporta programas firmados y ejecución de tareas diferidas, además de otras mejoras en Linux 6.18. El código de auditoría de Linux ahora maneja correctamente múltiples módulos de seguridad (LSMs).

: Otros cambios de Linux 6.18 : Nueva aplicación Python en el árbol del kernel llamada “ilist” para trabajar con eventos de perf . Muchas mejoras en la gestión de memoria. Nueva característica “transitional” para ayudar con la configuración del kernel (Kconfig). Preparativos de Sched_ext para soporte de sub-planificadores basados en cgroups. Mucho nuevo código Rust entrando en el kernel principal, incluido el nuevo controlador Rust Binder de Google para Android.

:

Linux 6.18 ya se ha publicado, pero en estos momentos sólo está disponible su código. Para instalarlo ya mismo es necesario realizar la instalación manual, algo que no recomendamos. Lo mejor es quedarse en el kernel que ofrece la distribución, a no ser que se eche en falta soporte para hardware muy concreto. En unos días lanzarán la versión punto-uno, momento en el que algunas distribuciones Rolling Release empezarán a adoptarlo masivamente.