Tras la octava Release Candidate de la semana pasada, y ahora sí como se esperaba, Linus Torvalds ha hecho oficial el lanzamiento de Linux 6.19. No se sabe si la siguiente versión será la 6.20 o la 7.0, algo que aún se tiene que decidir, pero yo apostaría por la segunda opción. En cualquier caso, eso es algo de lo que hablaremos dentro de dos semanas, cuando lancen la primera Release Candidate del próximo lanzamiento.

De lo que tenemos que hablar hoy es de la lista de novedades de Linux 6.19 estable. Como no puede ser de otra manera ante un lanzamiento estable, muchas novedades en soporte de hardware. Y como tampoco podía ser diferente, vuelve a haber algún cambio que mejora el soporte para los videojuegos en Linux.

Novedades de Linux 6.19

Procesadores : Soporte inicial para el SoC Tenstorrent Blackhole. Soporte inicial para el SoC automotriz Black Sesame C1200. Soporte KVM x2AVIC para AMD SVM para manejar hasta 4,096 vCPUs, frente al límite actual de 512 vCPUs. Intel revisó el código de bloqueo KVM TDX para abordar problemas de carrera y otras condiciones. Continuación de la adición de ID Intel Wildcat Lake en diferentes controladores como Intel PMC y VSEC. Más habilitación de Intel Nova Lake en Linux 6.19, incluyendo soporte de audio Nova Lake y varios otros bits de ID de dispositivo. Comenzó la habilitación de LoongArch32 como puerto de 32 bits para la variante de arquitectura Loongson LoongArch de la existente LoongArch64 de 64 bits. Hot-plugging paralelo de CPU para núcleos RISC-V. La ISA ratificada Zalasr también es compatible en RISC-V. Nuevas estadísticas de caché para la utilidad Turbostat distribuida como parte del código fuente del kernel Linux. Se integró MPAM de Arm para esta función de CPU ARM similar a la Resource Director Technology de Intel. Encriptación de enlace PCIe, autenticación de dispositivo y habilitación inicial para AMD SEV-TIO para Trusted I/O. Corrección del problema de “thundering herd” en servidores Linux NUMA grandes. Soporte de acceso de usuario limitado para reducir el uso de barreras de especulación y el impacto en rendimiento que pueden causar. Optimizaciones AES-GCM beneficiando a AMD Zen 3 y CPUs AVX-512. Se integró Intel LASS para Linear Address Space Separation. Actualización del manejo de microcódigo Intel para gestionar binarios de microcódigo más grandes. Soporte Intel SGX EUPDATESVN. Nuevo controlador imh_edac para el nuevo controlador de memoria con procesadores Xeon Diamond Rapids. Preparativos AMD Zen 6 RAS. Soporte AMD SDCI para Smart Data Cache Injection (SDCI) en procesadores EPYC Turin actuales. Revisión de la gestión de RSEQ y CID como trabajo importante de rendimiento. Optimización de distancias NUMA para Intel Granite Rapids y Clearwater Forest.

: Gráficos de Linux : La API DRM Color Pipeline finalmente se fusionó en el kernel principal. Inicialmente para controladores AMDGPU y VKMS, y el controlador Intel también consiguió soporte. Otro paso para los esfuerzos HDR de Linux y las mejoras financiadas por Valve para HDR en juegos. Las GPUs AMD GCN 1.0 y 1.1 ahora usan por defecto el controlador AMDGPU en lugar del legado Radeon DRM, permitiendo soporte RADV Vulkan, mejor rendimiento y funcionalidad adicional. Habilitación inicial de gráficos Intel Xe3P, enfocándose en gráficos integrados Nova Lake y la tarjeta de inferencia AI Crescent Island. Se integró Intel CASF adaptive sharpening, funcionalidad soportada desde Lunar Lake. Comenzaron los preparativos del controlador Nova para futuras GPUs NVIDIA. El controlador MSM DRM ahora soporta las nuevas GPUs Adreno en Snapdragon X2 Elite y Adreno X2-85. Soporte Nouveau para páginas más grandes y compresión. El controlador NPU Arm Ethos se integró al subsistema de aceleradores debajo de DRM. Varias mejoras en controladores de aceleradores y gráficos para Linux 6.19. Soporte del controlador Intel para gestión de color y el nuevo controlador Xe VFIO se integraron como adiciones posteriores.

: Almacenamiento en Linux : EXT4 optimizado para desfragmentación online y ahora soporta tamaños de bloque mayores que el tamaño de página del kernel. Mejoras en la capa de bloques para DMA peer-to-peer aportadas por NVIDIA. El controlador NTFS3 ahora soporta marcas de tiempo previas a 1970, junto con otras correcciones. Caché BIO por CPU habilitada por defecto para mejorar rendimiento de bloques. Más optimizaciones de rendimiento para F2FS. Preparativos para FSCRYPT en Btrfs y algunas nuevas funciones experimentales. Se integró Microsoft RAMDAX como nuevo controlador para reservar RAM como dispositivos NVDIMM. NFS añadió soporte inicial para delegaciones de directorio para mejorar eficiencia. Mejor rendimiento para DM-VERITY gracias a hashing más rápido. Permitir que sistemas de archivos incrementen el tamaño de chunks de escritura. Corrección de corrupción para drivers Apple HFS/HFS+.

: Redes en Linux : Hasta 4x mejora en cargas de transferencia pesada al reemplazar un bloqueo ocupado con una lista sin bloqueo. Soporte inicial para Bluetooth Periodic Advertising Sync Transfer (PAST). Realtek R8169 ahora soporta ASIC RTL8125K. El controlador WiFi Realtek RTW89 ahora soporta los dispositivos USB RTL8852AU y RTL8852CU. El controlador RTW89 también soporta inicialmente el ASIC RTL8922DE. Soporte Synopsys STMMAC para networking del SoC ESWIN EIC7700. Preparativos NVIDIA para redes de 1.6 Tb/s. Controlador Broadcom BNG_RE RoCE para hardware de próxima generación.

: Otros Hardware : Soporte Microsoft ACPI Fan Extensions y número configurable de hilos de hibernación para hibernación más rápida. Mejora del soporte para dispositivos Logitech y nuevo controlador para Logitech G13. Soporte para tableta de dibujo XP-PEN Artist 24 Pro. Se integró el controlador de portátiles Uniwill, ofreciendo control de carga de batería, luces RGB, monitoreo de hardware y mejores teclas rápidas. Se añadió el controlador ASUS Armoury para nuevas características de BIOS y hardware de gaming ASUS como ASUS ROG Ally. Soporte Lenovo IdeaPad Rapid Charge. Numerosas mejoras para portátiles y dispositivos gaming handheld. Nuevos controladores RTC para Apple Silicon y hardware NVIDIA. Nuevos controladores de medios Rockchip RKCIF y RKVDEC HEVC. Trabajo en controlador USB3 para Apple Silicon. Limpieza del código PCIe Resizable BAR “ReBAR”. Soporte HDR para I3C para transferencias de datos más rápidas. Linux GPIB promovido fuera de staging para el General Purpose Interface Bus. Correcciones curiosas de dispositivos Firewire IEEE-1394. Soporte mainline para StarFive VisionFive 2 Lite. Adiciones en Device Tree para laptops Qualcomm Snapdragon X Elite. Monitoreo de temperatura para Steam Deck APU y soporte Apple Silicon SMC HWMON.

: Rust para Linux 6.19 : Muchos cambios en el núcleo de drivers para Rust. Los controladores I2C ahora pueden escribirse en Rust. Los módulos/controladores Rust ahora soportan parámetros de módulo. Mejoras en printk para acelerar el arranque en algunos sistemas. Varias otras actualizaciones de Rust para Linux.

: Otras mejoras del kernel Linux 6.19 : Mayor visibilidad con los detectores de tareas colgadas y bloqueos del sistema. Mejoras en Microsoft Hyper-V incluyendo el nuevo modo “L1VH” para manejar el hypervisor en Azure Host. Eliminación de la función “genocide” del kernel. Soporte User-Space I/O “UIO” con direccionamiento virtual compartido (SVA). Soporte DMA-BUF para dispositivos VFIO PCI. Nueva fuente de consola para mejores pantallas en laptops modernos. Sched_ext ahora maneja mejor recuperación de eBPF schedulers problemáticos. Habilitación por defecto de extensiones Microsoft C para Linux. Opción de reporte de errores más detallado, aunque con mayor uso de memoria.

: Seguridad en Linux : Se integró el Live Update Orchestrator (LUO) de Google sobre Kernel HandOver para actualizaciones en vivo en Linux. Se integraron Kernel Credential Guards. Se añadió klp-build como solución para generar módulos livepatch. Permitir la imposición de chequeos de seguridad IPE en scripts ejecutados indirectamente.

Linux 6.19 ya está disponible, pero sólo su tarball en kernel.org. Próximamente, cuando lancen la 6.19.1, comenzará la adopción masiva y empezará a llegar a algunas distribuciones con modelo de desarrollo Rolling Release. Si no pasa nada, esta NO será la versión de Ubuntu 26.04; se espera que adopte la siguiente.