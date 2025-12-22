La segunda candidata de lanzamiento del kernel Linux 6.19-rc2 ya está disponible para pruebas y llega tras una semana de trabajo centrado casi en exclusiva en correcciones tempranas de errores y regresiones. Esta versión preliminar, que precede a la publicación estable prevista para comienzos de febrero, se considera todavía de test, pero es especialmente interesante para quienes quieran ir validando compatibilidad de hardware y estabilidad en sus equipos de escritorio, portátiles o servidores en Europa y España.

Durante estos días se han integrado cambios destinados a pulir lo que se introdujo en la ventana de integración de Linux 6.19, con especial foco en arreglos en drivers, pruebas automatizadas y documentación. Entre las novedades destacadas figuran una solución para un modelo concreto de disco duro Seagate Barracuda que podía llegar a dejar sin servicio el bus SATA, así como la incorporación de soporte para varios mandos de guitarra CRKD en el controlador XPad utilizado por periféricos de tipo Xbox, algo relevante para usuarios de juegos musicales también en entornos GNU/Linux.

Un ciclo de desarrollo tranquilo para Linux 6.19-rc2

Linus Torvalds ha descrito la semana previa a Linux 6.19-rc2 como relativamente calmada, algo bastante habitual en esta fase del ciclo del kernel. El volumen de cambios no ha sido especialmente grande y el tamaño del diff se mantiene contenido, lo que encaja con la idea de estabilizar la rama en lugar de seguir introduciendo grandes novedades.

Según detalla Torvalds, aproximadamente un tercio de los cambios corresponde a actualizaciones de pruebas automáticas (selftests) y mejoras en la documentación interna del kernel. Otro bloque similar en tamaño está dedicado a controladores, donde las áreas de GPU y red vuelven a llevarse buena parte del protagonismo, como es costumbre en cada versión por la enorme variedad de dispositivos soportados.

El último tercio del conjunto de parches se reparte entre correcciones de arquitectura, sistemas de archivos, ajustes en la pila de red y cambios menores en el núcleo central. No se ha señalado ningún cambio especialmente llamativo o polémico, y quienes deseen revisar el detalle fino pueden hacerlo en el shortlog oficial, donde se enumeran todos los commits integrados esta semana.

De cara a los próximos días, Torvalds anticipa un ritmo aún más pausado coincidiendo con el periodo festivo, lo que suele traducirse en menos envíos de parches y menos actividad de revisión. Aun así, anima a la comunidad a aprovechar estos días para realizar pruebas tempranas con la rama -rc, algo clave para detectar regresiones antes de que la versión 6.19 se considere estable y llegue a distribuciones populares en el entorno europeo.

Arreglo crítico para discos Seagate Barracuda y Link Power Management

Uno de los puntos técnicos más relevantes de Linux 6.19-rc2 es la corrección para un problema concreto que afectaba a ciertos equipos con un disco duro Seagate Barracuda ST2000DM008 de 2 TB. En sistemas con versiones modernas del kernel, varios usuarios habían detectado que el bus SATA podía dejar de responder por completo tras un tiempo de uso, afectando no solo a ese disco, sino potencialmente a otras unidades SATA conectadas.

El fallo, reportado en el sistema de seguimiento de bugs de kernel.org, describía cómo tras actualizar a versiones posteriores a la rama 6.15 el bus SATA llegaba a quedarse offline. El escenario típico incluía una combinación de varias unidades SATA (SSD y HDD) junto con un disco Seagate ST2000DM008 y, además, al menos una unidad NVMe en la misma máquina, algo bastante común en equipos de sobremesa y estaciones de trabajo en Europa.

Tras dos meses de análisis y más de cuarenta comentarios en el informe de error, se determinó que el origen estaba en la forma en que este modelo de Seagate maneja la función de Link Power Management (LPM). Esta característica de ahorro energético, diseñada para gestionar estados de bajo consumo en el enlace SATA, no parecía comportarse correctamente en el ST2000DM008, llegando a provocar que el bus entero quedara inutilizado en determinadas circunstancias.

La solución adoptada por los desarrolladores del kernel ha sido desactivar LPM específicamente para el modelo Seagate ST2000DM008-2FR102, evitando así que el resto del sistema se vea afectado. Se trata de un cambio mínimo (un «one-liner») pero con impacto notable para quienes utilicen este disco, que es un HDD de 2 TB y 7200 RPM muy extendido en el mercado de consumo, con un precio aproximado de 70 dólares estadounidenses y fácilmente accesible también en tiendas y mayoristas europeos.

Mientras la corrección llega a las distintas distribuciones mediante actualizaciones de kernel, los administradores que sospechen estar sufriendo este problema pueden forzar el comportamiento equivalente utilizando la opción de módulo «nolpm» para deshabilitar manualmente Link Power Management y evaluar si desaparecen las caídas del bus SATA. No obstante, la recomendación general es actualizar al kernel que ya integra el parche, para evitar tener que recurrir a ajustes manuales y asegurar un comportamiento coherente en todos los arranques.

Nuevos mandos de guitarra CRKD compatibles con el controlador XPad

La otra mejora llamativa en el camino hacia Linux 6.19-rc2 llega en el subsistema de entrada (input), donde se ha incorporado soporte para nuevos mandos de guitarra de la marca CRKD. Estos dispositivos, orientados a juegos musicales y aplicaciones creativas, pasan a ser reconocidos por el controlador XPad del kernel, que se encarga de gestionar numerosos periféricos compatibles con el ecosistema Xbox.

Entre los modelos añadidos se encuentran la CRKD LP Blueberry Burst Pro Edition (Xbox), la CRKD LP Black Tribal Edition (Xbox) y la CRKD SG. La inclusión de sus identificadores de fabricante y dispositivo permite que el kernel detecte y configure automáticamente estas guitarras cuando se conectan a un sistema Linux, facilitando su uso tanto en juegos como en software musical especializado sin necesidad de controladores propietarios.

Estos mandos de guitarra suelen situarse en un rango de precio de unos 120 a 135 dólares, por lo que no se trata de periféricos de gama básica. Su llegada al soporte oficial del kernel es una buena noticia para quienes utilizan GNU/Linux como plataforma principal para ocio digital, estudios de música o streaming desde Europa, donde cada vez es más habitual ver configuraciones de juego y creación de contenido sobre distribuciones como Ubuntu, Debian, Fedora u openSUSE.

Además de estas guitarras CRKD, la tanda de cambios del subsistema de entrada también incorpora la inclusión del TUXEDO Computers InfinityBook Max Gen10 AMD en la tabla de «quirks» del controlador i8042. Este tipo de ajustes se emplea para tratar particularidades de ciertos portátiles, sobre todo en lo relativo a teclados y touchpads, y ayudan a que el hardware funcione de forma más predecible en máquinas vendidas en el mercado europeo, donde TUXEDO tiene una presencia notable.

El resto de modificaciones en el área de entrada se limita a pequeñas correcciones internas del código, pensadas para pulir comportamientos y evitar errores en escenarios muy concretos. Aunque puedan parecer cambios menores, contribuyen a que la experiencia cotidiana con dispositivos de entrada sea más estable y coherente tanto en entornos domésticos como profesionales.

Reparto de cambios en Linux 6.19-rc2 y enfoque en la calidad del kernel

En conjunto, el desarrollo de Linux 6.19-rc2 mantiene el enfoque habitual de esta fase del ciclo del kernel: priorizar la calidad y la corrección de errores frente a la incorporación de grandes novedades. La división aproximada en terceras partes entre pruebas y documentación, controladores, y el resto del núcleo refleja un esfuerzo por asegurar que las funcionalidades ya integradas se comportan como se espera en todo tipo de configuraciones de hardware.

Para empresas y administraciones públicas europeas que apoyan sus servicios en GNU/Linux, este tipo de versión candidata es una buena oportunidad para probar en entornos de preproducción nuevas características de Linux 6.19, comprobar compatibilidades y reportar cualquier regresión a tiempo. Esto resulta especialmente importante en casos como el del Seagate Barracuda, donde una interacción inesperada con LPM podía impactar directamente en la disponibilidad del almacenamiento.

Los usuarios particulares más avanzados, por su parte, pueden aprovechar las -rc para validar que su hardware más reciente o menos común está correctamente soportado. La llegada de nuevos dispositivos de entrada, como las guitarras CRKD o los ajustes para portátiles específicos, es un ejemplo de cómo el kernel sigue ampliando el abanico de periféricos reconocidos sin necesidad de controladores externos.

Con todo este conjunto de ajustes, Linux 6.19-rc2 se perfila como un paso importante hacia la versión estable, combinando arreglos críticos para almacenamiento, mejoras en el soporte de dispositivos de entrada y un trabajo constante en pruebas y documentación que sienta las bases para una adopción más tranquila cuando llegue a las principales distribuciones.