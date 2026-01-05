La rama de desarrollo del kernel de Linux sigue su curso y el proyecto ha alcanzado ya la versión Linux 6.19-rc4, marcada por un ritmo algo más pausado de lo habitual debido al parón de las fiestas navideñas. Aun así, el ciclo no se ha detenido: se han incorporado correcciones importantes y mejoras en el soporte de hardware que afectan directamente a equipos muy presentes en Europa y España, especialmente en el ámbito de los portátiles.

En esta fase previa a la publicación estable, el objetivo principal está siendo pulir errores y asegurar una experiencia más fiable en sistemas de escritorio y portátiles, incluidos modelos con hardware de MediaTek, Dell-Alienware, ASUS y TUXEDO Computers. El propio Linus Torvalds ha adelantado que, por calendario, se alargará el ciclo hasta una rc8, lo que sitúa el lanzamiento definitivo de Linux 6.19 a principios de febrero.

Linux 6.19-rc4: un lanzamiento de año nuevo más calmado pero en línea con lo previsto

La cuarta versión candidata, Linux 6.19-rc4, ha llegado justo después de las vacaciones, con un tamaño ligeramente menor al de otras rc de este punto del ciclo. Torvalds ha señalado en la lista de correo del kernel que el volumen de cambios es algo más reducido, pero no de forma drástica, y que espera que la próxima semana el flujo de parches vuelva a cifras prácticamente normales.

Según ha explicado el mantenedor del kernel, no se ha detectado nada especialmente anómalo o preocupante en esta rc4. La decisión de prolongar el ciclo hasta una rc8 no responde a problemas técnicos graves, sino simplemente al tiempo perdido durante las fiestas. Esta organización del calendario sitúa el lanzamiento estable de Linux 6.19 en torno al 8 de febrero, si no surgen imprevistos.

Corrección crítica del WiFi MediaTek MT792x en Linux 6.19

Uno de los puntos más delicados tratados en este ciclo ha sido un fallo que afectaba al driver WiFi MediaTek MT76 para hardware MT792x. Durante la ventana de integración de Linux 6.19 se introdujo un parche que pretendía limpiar espacios en blanco en la fecha de compilación del firmware, pero la modificación terminó rompiendo por completo el soporte inalámbrico para esa familia de chipsets.

El error no era menor: la modificación provocaba un pánico de kernel y fallos en la carga del firmware, lo que en la práctica dejaba el WiFi «muerto» en equipos con chips MediaTek MT792x. Para usuarios de portátiles y mini PCs que dependen de estos controladores, muy habituales en el mercado europeo por su presencia en modelos de gama media y equipos orientados a Linux, el impacto era considerable.

La solución inmediata ha sido revertir el commit problemático. Este revert, fusionado en el repositorio Git del kernel en Nochevieja, elimina el parche que introducía la regresión y restaura el funcionamiento normal del WiFi en los dispositivos MT792x. Dada la gravedad del fallo, la corrección se ha alineado específicamente con la publicación de Linux 6.19-rc4, por lo que los usuarios que sigan las versiones candidatas deberían dejar de sufrir estos pánicos de kernel a partir de esta versión.

Más portátiles Intel y AMD con mejor soporte

Paralelamente, la rama x86 de drivers de plataforma ha traído mejoras muy relevantes para usuarios de portátiles, un sector en el que Europa y España cuentan con un amplio número de equipos certificados o recomendados para Linux. En una petición de integración enviada a Torvalds en Año Nuevo se han incluido varias ampliaciones de soporte tanto para modelos de Dell-Alienware como para ASUS y TUXEDO Computers.

En el caso de Dell, el driver Alienware WMI WMAX ha incorporado nuevos identificadores de dispositivo que permiten reconocer y gestionar los portátiles Area-51, x16 y 16X Aurora. Este controlador es clave para activar funciones como los perfiles de rendimiento de la plataforma, el control térmico y otras características específicas de estos equipos de gama alta, muy utilizados para juegos y tareas exigentes.

Dentro de la misma marca, el controlador dell-lis3lv02d ha añadido soporte para el Latitude 5400, un modelo muy extendido en entornos empresariales y educativos europeos. Esta ampliación mejora la integración de sensores y funciones internas del portátil, lo que facilita una operación más pulida bajo Linux en escenarios profesionales.

ASUS también se beneficia de este ciclo: el driver ASUS Armoury ha incorporado nuevos datos de TDP para varios modelos, entre ellos los portátiles G615LR, G835LW, GA403WR y GU605CR. Esto permite un ajuste más fino del rendimiento y la gestión energética en estos equipos, algo especialmente relevante para usuarios que buscan sacar el máximo partido al hardware sin comprometer temperaturas o autonomía.

Además, el controlador ASUS-NB-WMI ha sumado compatibilidad con la tecla de cambio de pantalla en el ASUS Zenbook 14. Este tipo de detalle, aunque pueda parecer menor, marca la diferencia en la experiencia diaria: la combinación de teclas para alternar entre monitor interno y externo pasa a funcionar correctamente, lo que facilita el uso de estos ultrabooks en oficinas, universidades y entornos de teletrabajo en toda Europa.

El papel de TUXEDO Computers y el driver Uniwill

En el segmento de fabricantes europeos enfocados casi en exclusiva al ecosistema GNU/Linux, destaca la incorporación de mejoras para TUXEDO Computers. El recientemente integrado driver Uniwill amplía ahora su alcance para incluir compatibilidad con el TUXEDO Book BA15 Gen10, un portátil que supuso en su momento el primer diseño de la marca centrado únicamente en procesadores AMD.

Este modelo está basado en el Ryzen 5 3500U y se hizo popular entre usuarios que buscaban equipos preinstalados con Linux, especialmente en países como Alemania, pero con presencia creciente en España a través de envíos directos y distribuidores. La integración de este equipo en el driver Uniwill garantiza un mejor manejo de funciones específicas del chasis y de la gestión de energía, lo que se traduce en una convivencia más fluida con las últimas versiones del kernel.

Junto a estas incorporaciones, el conjunto de cambios en el pull request de platform-drivers-x86 incluye varias correcciones menores destinadas a pulir detalles y resolver pequeños fallos detectados durante el ciclo. Todas estas modificaciones se integrarán en breve en el árbol principal de Linux 6.19 y formarán parte de la versión 6.19-rc4 y posteriores, reforzando el soporte de hardware portátil en el ecosistema.

Un ciclo más largo para afinar Linux 6.19

Mirando al conjunto del ciclo, Torvalds ha dejado claro que la decisión de llegar hasta Linux 6.19-rc8 obedece principalmente a la gestión del tiempo y no a la aparición de fallos excepcionales. La rc4 se mantiene dentro de los parámetros esperados, aunque algo más pequeña de lo que suele ser habitual en esta fase, y los próximos lanzamientos candidatos deberían recuperar el volumen de cambios estándar.

Esta forma de proceder da algo más de margen para que correcciones como la del WiFi MediaTek MT792x y las mejoras en drivers de portátiles maduren y se validen adecuadamente antes de llegar a usuarios finales a través de distribuciones estables. Para los usuarios en España y el resto de Europa que confían en Linux para su trabajo diario, este enfoque supone una mayor probabilidad de que la versión 6.19 llegue con un nivel de estabilidad sólido desde el primer día.

Con la versión Linux 6.19-rc4 ya disponible y una hoja de ruta que apunta a una rc8 antes del lanzamiento definitivo, el desarrollo del kernel avanza en una línea continuista pero efectiva: se corrigen regresiones críticas como la del WiFi MediaTek MT792x, se amplía notablemente el soporte para portátiles de marcas presentes en el mercado europeo como Dell-Alienware, ASUS y TUXEDO, y se afina el comportamiento general del sistema con pequeñas mejoras y parches que, en conjunto, apuntan a un kernel 6.19 más pulido y preparado para el día a día.