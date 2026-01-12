Tras las semanas más tranquilas propias de las fiestas de final de año, el desarrollo del kernel vuelve a coger ritmo y Linux 6.19-rc5 marca claramente ese cambio de marcha. Esta nueva versión candidata acumula un buen número de correcciones, que apuntan tanto a la estabilidad gráfica como a la seguridad y al soporte de nuevo hardware.

La comunidad de usuarios europeos, incluida España, notará especialmente las mejoras en el ámbito de los drivers gráficos y la seguridad, que son clave para estaciones de trabajo, servidores y equipos de sobremesa orientados a gaming o creación de contenido. Lejos de ser una actualización menor, 6.19-rc5 pule varios frentes que venían generando problemas en versiones recientes.

Linux 6.19-rc5 añade corrección crítica en Nouveau para GPU NVIDIA RTX 50 «Blackwell»

Uno de los cambios más relevantes de esta ronda es la solución a una regresión grave en el driver Nouveau, el controlador de código abierto para GPU de NVIDIA integrado en el kernel. Un ajuste introducido durante el desarrollo de Linux 6.19, y posteriormente retroportado a ramas estables a partir de la 6.16, intentaba gestionar en el arranque la región de firmware FWSEC-SB.

Ese supuesto «arreglo» terminó siendo contraproducente: en las tarjetas de la serie GeForce RTX 50 «Blackwell», que no dependen de esa ruta de firmware, el kernel acababa bloqueándose en el arranque. Varios usuarios reportaron cuelgues al iniciar el sistema, y las pruebas con hardware Blackwell mostraban congelaciones reproducibles al intentar usar Nouveau sobre Linux 6.19, y han coincidido con lanzamientos como las mejoras del driver NVIDIA 565.77.

El desarrollador David Airlie ha preparado ahora una corrección específica para Linux 6.19-rc5 que evita que el driver Nouveau intente utilizar el firmware FWSEC-SB en esas GPU más modernas. Además, este parche se ha marcado para su inclusión también en las ramas estables 6.16 y posteriores, donde el cambio problemático también se había incorporado, algo especialmente importante para distribuciones europeas que tienden a seguir de cerca las versiones LTS.

Más retoques en el subsistema gráfico: NVIDIA Rust «Nova» y AMDGPU

El paquete de correcciones DRM (Direct Rendering Manager) enviado para esta versión candidata no se limita a Nouveau. Entre las novedades figuran ajustes para el driver Rust «Nova» de NVIDIA, el nuevo controlador de código abierto escrito en Rust que continúa puliendo su estabilidad y comportamiento en distintos escenarios.

En el lado de AMD, el driver AMDGPU también recibe un conjunto notable de parches. Entre ellos se encuentran mejoras en el código de salida de vídeo analógica para Display Core, correcciones en el motor de procesado de vídeo (VPE), ajustes para que la compilación con Clang sea más fiable, cambios en la gestión dinámica de energía PCIe para las GPU Navi 1x, así como arreglos en los mecanismos de reseteo de anillos y otras pequeñas correcciones internas.

El lote DRM incluye igualmente una mejora en el código PCI VGA para evitar que múltiples GPU aparezcan marcadas como dispositivo de arranque de la pantalla. Este tipo de detalle puede parecer menor, pero ayuda a reducir confusiones en equipos con varias tarjetas gráficas, un escenario frecuente en estaciones de trabajo y entornos profesionales en Europa.

Llegada de Linux 6.19-rc5: ritmo normalizado y drivers como protagonistas

Coincidiendo con este conjunto de parches gráficos, Linus Torvalds ha publicado ya la etiqueta de Linux 6.19-rc5, apuntando que el ciclo de desarrollo vuelve a su cauce habitual tras el parón navideño. Aunque bromea con sus experimentos personales de «vibe coding» y un proyecto llamado AudioNoise, el foco de esta rc está claramente en las correcciones.

Torvalds subraya que las estadísticas del desarrollo de la semana son muy normales: el volumen de commits y el tamaño de los parches encajan con una fase intermedia del ciclo, y los drivers vuelven a representar aproximadamente dos tercios de los cambios, con especial peso de los controladores de GPU y de red, como viene siendo costumbre en el kernel moderno.

Más allá de los drivers, se incluyen ajustes en varios sistemas de ficheros (btrfs, nfsd, un pequeño parche para erofs y algunas correcciones genéricas en VFS), mejoras en herramientas de autopruebas —en buena parte relacionadas con redes y gráficos— y arreglos específicos para arquitecturas arm64 y RISC-V. Linus ya había adelantado que, debido a las vacaciones, probablemente habría una rc adicional en este ciclo, por lo que la versión estable de 6.19 se espera en torno al 8 de febrero.

Seguridad reforzada en RISC-V frente a ataques especulativos

En el ámbito de la seguridad, una de las novedades más destacadas de 6.19-rc5 es un nuevo mecanismo de protección para la arquitectura RISC-V. Aunque durante años la atención se centró en las vulnerabilidades especulativas de x86_64 y ARM64, los diseños RISC-V más avanzados también pueden verse afectados por ataques de canal lateral y técnicas de ejecución especulativa.

El parche integrado justo a tiempo para esta rc introduce una sanitización del índice de la tabla de llamadas al sistema bajo ejecución especulativa, siguiendo la misma filosofía ya aplicada en x86 y ARM. Dado que el número de syscall es un valor controlado por el usuario que se utiliza como índice en esa tabla, es necesario limitar y comprobar cuidadosamente ese índice para evitar accesos fuera de rango que puedan filtrar información a través de la caché.

Para ello, el código de RISC-V pasa a utilizar la función array_index_nospec() después de la comprobación de límites, cerrando un vector de ataque microarquitectural común en procesadores out-of-order. Se trata de un paso más en la equiparación de la seguridad de RISC-V con la de otras arquitecturas ampliamente desplegadas en Europa, algo relevante de cara a proyectos institucionales y académicos que están adoptando este ISA abierto.

Rust Binder: corrección de un fallo que podía provocar bloqueos

Otra pieza importante de esta tanda de cambios está en el área de dispositivos de carácter y miscelánea, donde se ha fusionado una corrección crítica para el driver Rust Binder. Este componente, que debutó en Linux 6.18 como alternativa en Rust al tradicional driver Binder en C utilizado por Android, ya había protagonizado la primera vulnerabilidad (CVE) asociada a código Rust en el kernel.

En esta ocasión, el problema no era un fallo de diseño profundo, sino un descuido al portar el driver a la versión 6.18. Durante ese proceso, no se tuvo en cuenta un cambio previo en el subsistema de gestión de memoria (list_lru y el fraccionamiento del bloqueo por cgroups), y las pruebas realizadas no llegaron a disparar el callback de «shrinker» encargado de liberar páginas.

La combinación de esas condiciones derivó en una situación de bloqueo potencial: se detectó un escenario de posible recursión en la toma de un spinlock, con trazas de kernel que mostraban advertencias de bloqueo recursivo y riesgo de deadlock. Para solucionarlo, el parche —firmado por Alice Ryhl, de Google— elimina la llamada problemática a spin_lock() dentro de la función rust_shrink_free_page() , reduciendo el riesgo de bloqueo sin introducir cambios de comportamiento visibles para el usuario.

Este arreglo se ha integrado en Linux 6.19-rc5 y se ha marcado para retroportarlo a la rama estable 6.19, algo clave para fabricantes de dispositivos Android y para distribuciones que quieran ofrecer soporte temprano a Rust Binder en Europa sin exponerse a cuelgues en entornos de memoria tensionada.

Soporte de hardware: Logitech MX Anywhere 3S, ELECOM y Intel Nova Lake S

Más allá de las correcciones de seguridad y estabilidad, Linux 6.19-rc5 incluye pequeños avances en soporte de hardware que pueden resultar prácticos para usuarios domésticos y profesionales. En el área HID, se ha añadido compatibilidad mejorada con el ratón Logitech MX Anywhere 3S a través del protocolo HID++, lo que permite activar el desplazamiento de alta resolución y otras funciones avanzadas propias de este dispositivo.

Junto a ello, se incorpora soporte para el modelo ELECOM M-XT3DRBK (018C), ampliando la lista de periféricos plenamente reconocidos por el kernel sin necesidad de controladores adicionales. Aunque pueda parecer un cambio menor, este tipo de actualizaciones facilitan que usuarios y empresas europeas puedan desplegar hardware variado con menos fricción en entornos Linux.

En el subsistema de dispositivos de carácter/miscelánea, otra modificación destacable es la inclusión del ID de dispositivo de Intel Nova Lake Point S en el driver MEI (Management Engine Interface). Al tratarse únicamente de añadir un nuevo identificador sin tocar la lógica principal del controlador, este ajuste se considera seguro incluso en una fase avanzada del ciclo y abre la puerta a un mejor soporte de futuras plataformas de Intel en equipos de escritorio y portátiles distribuidos en el mercado europeo.

Todo este conjunto de cambios en Linux 6.19-rc5 muestra un kernel que, tras recuperar el pulso tras las fiestas, se centra en pulir comportamientos problemáticos y cerrar vectores de ataque sin dejar de lado el soporte a hardware reciente. Desde la corrección de los cuelgues con GPU NVIDIA RTX 50 «Blackwell» en Nouveau hasta las mejoras de seguridad en RISC-V y los ajustes en drivers como Rust Binder, AMDGPU, HID y MEI, el resultado es una base más sólida para la futura versión estable que llegará en las próximas semanas a distribuciones de toda Europa.