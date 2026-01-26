El desarrollo de Linux 6.19 entra en su recta final con la publicación de la versión candidata 6.19-rc7, una entrega que llega con una semana extra de margen respecto a lo habitual por el parón de fin de año. Aun así, el calendario se mantiene firme y, salvo sorpresa de última hora, la versión estable debería estar lista en unas dos semanas.

Esta rc7 no solo pule errores: también introduce cambios relevantes en la organización del proyecto y en áreas sensibles del kernel como el programador de procesos, la gestión de memoria, la energía y el soporte de hardware moderno, especialmente en portátiles y equipos de gaming que son cada vez más habituales en Europa.

Calendario de lanzamiento y rc extra por las vacaciones

Linus Torvalds ha confirmado que, aunque 6.19-rc7 podría haber sido la última candidata, se mantendrá el plan anunciado desde el inicio del ciclo: habrá una rc8 debido a la época navideña. Esta decisión, que en los primeros compases del desarrollo parecía prudente pero quizá innecesaria, se ha revelado acertada al ver el volumen de cambios que todavía se concentran en esta rc7.

Según Torvalds, el tamaño de esta séptima release candidate es algo mayor de lo normal para este punto del ciclo, aunque no lo suficiente como para provocar preocupación seria. El núcleo sigue una trayectoria considerada estable, pero la semana adicional ayuda a que los desarrolladores y mantenedores puedan terminar de revisar y estabilizar correcciones sin la presión de las fiestas.

Si no surgen imprevistos, la versión estable de Linux 6.19 debería publicarse en unas dos semanas, con la fecha objetivo fijada en torno al 8 de febrero. Para usuarios y administradores de sistemas, esto significa que la nueva versión podría empezar a llegar a distribuciones rolling release y canales de pruebas poco después.

Nuevo plan de continuidad para el repositorio principal del kernel

El cambio más llamativo a nivel de gobernanza del proyecto es la incorporación de una documentación formal de continuidad del proyecto en caso de que el repositorio Git oficial de Linus Torvalds, torvalds/linux.git, deje de estar accesible o no pueda seguir siendo mantenido con normalidad.

Este documento nace de los debates del Linux Maintainer Summit de 2025 y ha sido redactado por el ingeniero de kernel Dan Williams. Aunque el desarrollo del kernel es extremadamente distribuido, con más de un centenar de mantenedores repartidos por todo el mundo, el paso final sigue siendo centralizado: la integración de cambios en el llamado «mainline» que coordina Torvalds.

Para evitar un cuello de botella en caso de incidente, se define un procedimiento claro y con plazos concretos. En un máximo de 72 horas, el último organizador del Maintainer Summit, o en su defecto la persona que presida el Technical Advisory Board (TAB) de la Linux Foundation, debe iniciar una discusión con quienes asistieron a la última cumbre de mantenedores.

A partir de ahí se prevé la celebración de una reunión, presencial u online, con los mantenedores clave y el TAB, pudiendo incorporar a más responsables de subsistemas según las necesidades. Este grupo analizará opciones para designar una o varias personas que asuman la gestión del repositorio principal del kernel de forma que se garantice la salud a largo plazo del proyecto y su comunidad.

El plan establece que, en un plazo máximo de dos semanas, se comuniquen los siguientes pasos al resto de la comunidad mediante la lista de correo principal del kernel. La Linux Foundation, guiada por el TAB, se compromete a tomar las medidas necesarias para ejecutar este procedimiento. Aunque todos esperan que nunca haga falta ponerlo en práctica, disponer de este esquema aporta una capa adicional de seguridad institucional a un proyecto que es crítico para la infraestructura digital europea y mundial.

Cambios en el programador y correcciones en la gestión de memoria

En el terreno puramente técnico, Linux 6.19-rc7 incorpora una decisión destacada en el subsistema de planificación de tareas: se desactiva la funcionalidad NEXT_BUDDY del programador para esta versión. Esta característica, pensada para mejorar la forma en que el kernel decide qué proceso ejecutar a continuación, ha demostrado provocar regresiones de rendimiento en algunos escenarios.

El impacto exacto de deshabilitar NEXT_BUDDY variará según el tipo de carga de trabajo, el hardware y la configuración de cada sistema, pero los desarrolladores han detectado degradaciones suficientes como para apartarla temporalmente mientras se siguen evaluando sus efectos con pruebas comparativas adicionales.

La rc7 también corrige un problema de larga duración en la gestión de fallos de página del kernel, que se describía como «sutilmente erróneo» y llevaba arrastrándose alrededor de cinco años. Los fallos de página son un componente esencial de la gestión de memoria virtual, y aunque el error no parecía provocar fallos masivos, sí suponía un comportamiento no ideal que podía afectar a situaciones límite o a determinadas cargas con fuerte presión de memoria.

Regresiones de energía resueltas en el subsistema ATA

Otro frente importante de Linux 6.19-rc7 se sitúa en el subsystema ATA y la gestión de energía. En los últimos ciclos del kernel se había detectado una regresión relacionada con el manejo de dispositivos ATAPI y puertos marcados como «dummy» en algunos adaptadores, lo que impedía que estos alcanzaran estados de bajo consumo y, en cascada, que la CPU pudiera entrar en C-states profundos.

Este comportamiento se traducía en un consumo energético en reposo superior al esperado, algo especialmente sensible en sistemas europeos que buscan reducir gasto eléctrico tanto en escritorio como en entornos de centro de datos. El problema fue evidenciado por un informe de error en el que se detallaba cómo, desde Linux 6.14, la gestión de energía en enlaces SATA (Link Power Management, LPM) quedaba deshabilitada en un sistema con un Intel Core i5 «Raptor Lake» y un controlador SATA AHCI.

En ese caso concreto, el usuario afectado observó un incremento de alrededor de 4 vatios en consumo en idle, dado que el procesador no lograba entrar en los estados de reposo más profundos por culpa de la configuración de los dispositivos ATAPI y los puertos ficticios del adaptador.

Para atajar esta situación, se ha integrado una serie de parches desarrollados por Niklas Cassel que corrigen varios puntos de la lógica LPM del subsistema ATA. Uno de los fallos más relevantes era que la marca ATA_QUIRK_NOLPM, que indica que no debe activarse la gestión de energía en el enlace para determinados dispositivos, no se aplicaba correctamente a equipos ATAPI.

Además, el kernel llegaba a leer información de áreas de puerto que no estaban implementadas, a pesar de que la especificación AHCI prohíbe expresamente ese comportamiento. En conjunto, estos ajustes permiten que adaptadores con puertos dummy y unidades ATAPI, como lectores de CD, DVD o Blu-ray, puedan gestionar mejor sus estados de energía y no bloqueen a la CPU en modos de consumo más altos.

Los cambios ya se han incorporado al árbol Git de Linux 6.19 y es previsible que se retrotraigan a versiones anteriores del kernel todavía soportadas, algo especialmente relevante para administradores de sistemas en Europa que necesitan estabilidad y eficiencia en despliegues a gran escala.

Nuevos avances en soporte de portátiles y equipos de gaming

En el ámbito del hardware, Linux 6.19 sigue avanzando en la integración de equipos de gaming y portátiles modernos, un mercado donde fabricantes como ASUS y Acer tienen una presencia notable en España y el resto de la Unión Europea.

Una de las novedades más visibles es el nuevo driver ASUS Armoury, pensado para mejorar la integración con los dispositivos ASUS ROG, como la consola portátil ROG Ally y distintos portátiles de la gama Republic of Gamers. Aunque se apoya en el ya existente driver ASUS WMI, este nuevo módulo introduce mejoras de diseño que facilitan la gestión de funciones avanzadas sin sobrecargar el controlador anterior.

Entre las capacidades que el driver Armoury pone a disposición del kernel destacan el ajuste de la memoria asignada a la APU, el control del número de núcleos activos en procesadores Intel con arquitectura híbrida (P-cores y E-cores), el cambio entre modos FHD y UHD en determinados paneles de pantalla y otras opciones que, hasta ahora, solían estar confinadas a la BIOS o a software propietario en otros sistemas operativos.

En esta rc7 se han sumado nuevos modelos ASUS compatibles con el driver Armoury, entre ellos los portátiles FA401UV, FA617XT, G835L, GA403UV, GA403WM, GA403WW y GV302XV. Para usuarios que utilizan Linux en estos equipos, especialmente en contextos de gaming o creación de contenido, esto se traduce en mayor control sobre rendimiento y consumo sin necesidad de depender de herramientas externas no integradas con el kernel.

El driver Armoury también corrige problemas en la gestión de límites de potencia en modelos como el ASUS G513QY y ajusta los datos PPT (Package Power Tracking) para varios portátiles, lo que ayuda a afinar el equilibrio entre rendimiento, ruido de ventiladores y temperaturas. Son ajustes que, aunque discretos, pueden mejorar la experiencia diaria, algo valorado tanto por usuarios domésticos como por profesionales que combinan trabajo y ocio en el mismo equipo.

En paralelo, el driver Acer WMI amplía su compatibilidad para incluir el portátil Acer Nitro AN515-58, un modelo orientado a juegos y uso intensivo que se comercializa de forma bastante amplia en el mercado europeo. Con este cambio, quienes instalen distribuciones GNU/Linux actuales en estos portátiles tendrán un soporte más completo a nivel de teclas especiales, control de energía y funciones específicas del fabricante.

Estado general del desarrollo de Linux 6.19-rc7

Más allá de estos puntos concretos, Torvalds describe la rc7 como una actualización bastante típica en cuanto a composición: algo más de la mitad de los cambios se centran en controladores, con un peso especial de las áreas de red y GPU, mientras que el resto se reparte entre herramientas de desarrollo, correcciones de arquitecturas, máquina virtual, red, base de controladores en Rust, documentación y algunos ajustes en sistemas de ficheros.

Pese al mayor volumen de parches frente a otras séptimas candidatas, la evaluación general es que no hay nada inusualmente preocupante. La existencia de una rc8 ya planificada permite absorber este pico de actividad sin tensionar demasiado el calendario, dando margen a que se detecten posibles regresiones adicionales antes de que la versión 6.19 se considere estable y llegue al gran público a través de las distribuciones.

Para quienes gestionan infraestructuras en producción o estaciones de trabajo críticas en Europa, la recomendación sigue siendo esperar a la publicación de 6.19 estable y a que las principales distribuciones lo integren en sus repositorios oficiales, revisando las notas de cambios específicas de cada vendor. Mientras tanto, las rc7 y rc8 seguirán siendo terreno de prueba para desarrolladores, integradores y usuarios avanzados.

En conjunto, Linux 6.19-rc7 perfila una versión del kernel que refuerza la continuidad del proyecto a largo plazo, corrige regresiones importantes en rendimiento y consumo energético y amplía el soporte de hardware actual, especialmente en portátiles y equipos de gaming de marcas muy presentes en el mercado español y europeo, todo ello con un calendario ligeramente extendido pero bajo control.