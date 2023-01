Linux 6.2-rc3 llega tras una semana que ya parece normal

Bueno, si no me equivoco, y si lo hago que alguien me corrija, ya se ha acabado el periodo navideño en todo el mundo. Empiezo con eso porque el domingo pasado, el primer día del año, Linus Torvalds lanzó la segunda Release Candidate de la versión del núcleo actualmente en desarrollo tras haberse planteado no lanzar nada. Habría sido algo poco habitual, pero no estaba habiendo motivos. Ayer las cosas ya parecían normales, y el finlandés lanzó Linux 6.2-rc3.

El correo enviado empieza diciendo justamente eso, que las cosas están empezando a parecer mucho más normales después de una semana de vacaciones que hizo que la rc2 fuera tan pequeña. Aún así, no dice que Linux 6.2-rc3 haya cogido mucho tamaño, por lo que probablemente veamos el aumento en la rc4. O no, es difícil saberlo.

Linux 6.2 llegará en febrero

Aquí estamos, otra semana hecha, y las cosas están empezando a parecer mucho más normal después de esa semana de vacaciones tan tranquila que hizo que rc2 se quedara tan pequeña. No hay nada en particular que destaque: la mayor parte son correcciones de controladores controladores (redes, gpu, block, virtio, pero también usb, fbdev, rdma, etc., así que un poco de todo). Así es como debe ser, y sólo coincide con la mayor parte del código. Aparte de las correcciones de los controladores, tenemos el núcleo de la red, algunas correcciones del sistema de archivos (btrfs). sistema de archivos (btrfs, cifs, f2fs y nfs), y algunas herramientas de perfeccionamiento perf. El resto son principalmente autopruebas y documentación.

Si se lanzan las siete release candidates habituales, Linux 6.2 llegará el próximo 12 de febrero, el 19 si requiere la octava RC reservada a lanzamientos que necesitan más atención. Sin lugar a dudas por los plazos que se manejan, esta será la versión que use Ubuntu 23.04 Lunar Lobster.