Todos los lanzamientos de Linus Torvalds suelen llegar en domingo, tanto las Release Candidates como las versiones estables. Luego, sus mantenedores pueden lanzar actualizaciones de mantenimiento en cualquier momento, pero no es habitual que el creador del núcleo que usamos los lectores y editores de un blog como este haya anunciado algo en sábado. Hace menos de 24 horas, y no en domingo, el desarrollador finlandés lanzó Linux 6.2-rc5, y no todo pinta bien.

Hace siete seis días todo parecía que había vuelto a la normalidad, pero ahora se está valorando la posibilidad de lanzar una octava release candidate para Linux 6.2. El motivo es que todo ha cogido tamaño, probablemente por el trabajo que no se había hecho a tiempo en las semanas de vacaciones de invierno.

Linux 6.2 llegaría el 19 de febrero

Ok, así que pensé que habíamos vuelto a la normalidad después de las vacaciones de invierno en rc4. Ahora, una semana más tarde, creo que me equivoqué – tenemos rc5 bastante considerable, por lo que sospecho que todavía había reprimida pruebas y correcciones de la gente de estar fuera. De todas formas, espero hacer una rc8 en esta versión, sólo porque efectivamente tuvimos una o dos semanas perdidas en las primeras rc’s, así que una rc5 considerable no me preocupa realmente. Sin embargo, espero que hayamos terminado con el crecimiento de las versiones candidatas. De todos modos, hay un poco de todo en rc5: varias actualizaciones de controladores (gpu, rdma, redes, tty, usb..), algunas actualizaciones de arquitectura (sobre todo loongarch y arm64), algunas actualizaciones del sistema de archivos, algunas redes centrales, y herramientas.

Según el comunicado de Torvalds, mucho tendrían que mejorar las cosas para que no se lanzara la octava RC. Si se cumplen sus previsiones, la v6.2 del kernel llegará en forma de versión estable el 19 de febrero. Será la versión que usará Ubuntu 23.04.