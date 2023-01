Linux 6.2-rc6 llega con un tamaño «sospechosamente pequeño»

La semana pasada vimos a un Linus Torvalds bastante pesimista por cómo estaban las cosas en ese momento, y empezó a hablar de la casi certeza, más que probabilidad, de que haría falta una octava release candidate para la versión del núcleo que está desarrollando en estos momentos. Hace unas horas ha lanzado Linux 6.2-rc6 y estamos casi en el extremo opuesto, aunque no está del todo claro cómo se ha podido mejorar tanto en tan sólo 8 días.

La anterior RC se lanzó en sábado, por lo que hubo un día menos de trabajo, y este Linux 6.2-rc6 ha vuelto a lanzarse en domingo, por lo que ha tenido un día más. No sé si esto ha tenido algo que ver, pero Torvalds dice que rc6 es «sospechosamente pequeña», aunque él no es quien para mirarle el diente al caballo regalado. Se muestra optimista y tiene la esperanza de que esto no sea una anomalía, sino que las cosas han empezado a coger forma.

Se sigue pensando que Linux 6.2 llegará el 19 de febrero

Es sospechosamente pequeño, pero ¿a caballo regalado quién soy yo para mirarle el diente? Lo aceptaré y espero que no sea una aberración, sino una señal de que la 6.2 está tomando buena forma. Llámenme optimista, llámenme ingenuo, pero disfrutémoslo y esperemos que la tendencia continúe. El diffstat también parece bastante normal, con varias correcciones de controladores (destacan los controladores de red, gpu, i2c y plataforma x86) y correcciones de netfilter a la cabeza. Pero también hay las habituales actualizaciones de arquitecturas, correcciones aleatorias del sistema de archivos y otras cosas. El resumen se adjunta para aquellos que quieran echar un vistazo al resumen detallado. Ya he mencionado esto un par de veces antes: a pesar de que la rc6 es agradable y pequeña, espero arrastrar la 6.2 hasta una rc8 sólo por el tiempo perdido con las vacaciones. Pero estaré mucho más contento si podemos *mantener* las rc restantes bonitas y pequeñas. ¿De acuerdo?

Si las cosas mejoran mucho, en dos semanas tendremos versión estable, pero el último párrafo de la nota dice que espera que sea necesario lanzar la octava RC por el frenazo de las vacaciones de invierno. Como ya hemos mencionado en diferentes ocasiones, este será el kernel que usará Ubuntu 23.04 Lunar Lobster.