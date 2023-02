Linux 6.2-rc7 parece confirmar que habrá octava RC

Las cosas parece que mejoraron bastante la semana pasada y en esta se ha seguido con la tendencia, pero a veces no es suficiente. En ocasiones, que algo no sea ajetreado no significa que todo vaya bien; puede ser que no ha habido el suficiente movimiento. Durante el desarrollo de la próxima versión del kernel hemos pasado por un periodo de vacaciones, y aunque Linux 6.2-rc7 no pinta mal, parece que no será la última Release Candidate antes del lanzamiento de la versión estable.

Linus Torvalds dice que Linux 6.2-rc7 es bastante pequeña y está controlada, pero ha comentado tantas veces que lanzaría una octava RC por las vacaciones que eso es lo que hará. Además de la falta de trabajo realizado, también hay un par de regresiones que hay que arreglar, por lo que la cosa parece clara.

Linux 6.2 llegará el 19 de febrero

Así que los lanzamientos de la rc 6.2 siguen siendo bastante pequeños y controlados, hasta el punto de que normalmente me limitaría a decir que ésta es la última rc. Pero como he dicho varias veces que haré una rc8 debido al inicio de la versión en vacaciones, eso es lo que haré. Y tenemos algunas regresiones pendientes que Thorsten está siguiendo, así que mejor así. No hay nada aquí que asuste tanto, y sólo tenemos pequeñas correcciones por todo el árbol, en todos los lugares habituales. Creo que el parche más grande es una corrección de carrera para zsmalloc, que supongo que es bastante inusual, pero creo que es más indicativo de que todo lo demás es bastante pequeño. Tenemos correcciones de controladores (gpu, redes, sonido, pero un puñado de otras cosas también), algunas cosas mm núcleo (que zsmalloc uno dominante), varias actualizaciones selftest, y sólo otras cosas al azar. El shortlog a continuación da los detalles.

Si no hay sorpresas de última hora, Linux 6.2 llegará el 19 de febrero, una semana después de la octava RC. Será la versión que use Ubuntu 23.04, por lo que a los usuarios de los sabores oficiales de Ubuntu no les afectará la semana de más.