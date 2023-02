Linux 6.2-rc8 ha llegado como se esperaba; estable en 7 días

Estaba cantado. Podría haber sido diferente, pero las vacaciones de invierno hicieron que el ritmo se bajara mucho durante un tiempo, por lo que esta versión del kernel ha sido una de esas que ha pedido una semana más de mimos. Linus Torvalds ha lanzado hace unas horas Linux 6.2-rc8, y tampoco es que haya habido un motivo realmente llamativo, pero era algo que había dicho muchas veces y al final cumplió con lo que se esperaba.

En esta última semana todo ha sido muy tranquilo, como en todo el desarrollo de esta versión, pero no es la calma que le gusta al desarrollador finlandés. Una cosa es que no haya problemas, y otra que no se haya hecho el trabajo. Para lanzar una versión estable hay que hacer un mínimo, y ese mínimo se ha completado con el lanzamiento de Linux 6.2-rc8.

Linux 6.2 llegará el 19 de febrero

La serie 6.2 sigue bastante tranquila, y la única razón real para una rc8 es -como ya se ha mencionado varias veces- recuperar algo de tiempo durante las vacaciones. No es que realmente lo hayamos necesitado, pero tampoco había ninguna razón real para desviarse del plan. Así que aquí estamos. Y tuvimos algunas correcciones de regresión tardías, y un par todavía pendientes que esperemos que lo hagan durante la próxima semana, así que absolutamente ningún daño hecho. La mayor parte de la discusión que veo parece haber sido ya sobre cosas futuras, y también tengo ya un pull request para la próxima ventana de fusión en mi bandeja de entrada (y no me importará que aparezcan más). Pero mientras tanto hemos tenido una dispersión de las correcciones habituales, con la red, la GPU y los controladores de sonido son los más notables. Como de costumbre.

Si no pasa nada muy extraño durante esta semana, Linux 6.2 llegará el próximo domingo día 19 de febrero. Ya a finales de marzo o principios de abril se lanzará la beta de Ubuntu 23.04, y ya incluirá este kernel.