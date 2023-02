No ha habido muchas sorpresas en cuanto a las fechas. El desarrollo de Linux 6.2 ha sido bastante tranquilo por las vacaciones de invierno, y casi desde el principio se supo que habría octava RC. Así, se esperaba para el 19 de febrero el lanzamiento de una versión estable que ya ha llegado. Por los plazos, con toda probabilidad será la versión que use Ubuntu 23.04, y más tarde, en algún momento, también debería llegar como opción a las versiones LTS aún soportadas.

Entre las novedades que han llegado junto a Linux 6.2, la lista es extensa (recogida por Michael Larabel), pero no hay nada tan llamativo como los cimientos para empezar a utilizar Rust que se introdujeron en Linux 6.1. Sí hay algo que a mí me resulta curioso y demuestra que Linus Torvalds siempre va delante de las tormentas: cuando la mayoría aún no tenemos casi nada con WiFi 6, Linux 6.2 ya ha empezado a preparar la llegada del WiFi 7 al kernel.

Novedades más destacadas de Linux 6.2

Procesadores y arquitecturas : Los datos de utilización de canalizaciones de AMD Zen 4 ahora están expuestos para perf para ayudar a los desarrolladores/administradores a crear perfiles y encontrar cuellos de botella de rendimiento con los nuevos procesadores Ryzen serie 7000 y EPYC serie 9004. El coprocesador SMPro de Ampere Altra ha visto actualizados varios controladores para Linux 6.2. Arreglada de la implementación strcmp() rota para las series Motorola 6800. Una mejora de escalabilidad para grandes sistemas IBM Power. Soporte RISC-V para dispositivos de memoria persistente. El controlador Intel IFS ha sido arreglado para esta característica In-Field Scan para proporcionar capacidades de prueba de silicio de CPU con las próximas CPUs Intel. El controlador Intel On Demand está listo para su uso con más funciones implementadas y ahora se denomina Intel On Demand en lugar de «Software Defined Silicon». Intel On Demand/Software Defined Silicon es la característica controvertida para la activación bajo licencia de ciertas características de la CPU en los próximos procesadores Xeon Scalable. El soporte de atestación de invitados Intel TDX se ha fusionado como el último trabajo de Trust Domain Extensions (TDX). KVM se prepara para exponer las nuevas instrucciones de CPU de Intel. Un ajuste de ahorro de energía para los procesadores Alder Lake N y Raptor Lake P. Soporte de Intel SGX Async Exit Notification «AEX Notify» para ayudar a defenderse de algunas formas de ataques SGX (Secure Guard Extensions). Varias mejoras en AArch64, como la compatibilidad con la pila de llamadas shadow dinámica. Un nuevo control para el detector de split-lock debido a un cambio anterior en el kernel en torno a la detección de split-lock/refuerzo perjudicando el rendimiento de algunos juegos de Steam Play. Soporte para más Qualcomm Snapdragon SoCs, así como el Apple M1 Pro/Ultra/Max ha sido ahora llevado a mainline. Con el impulso de habilitación de Apple Silicon también se ha fusionado el nuevo controlador CPUFreq. Mitigación AmpereOne para Spectre-BHB.

: Gráficos : Aceleración GPU NVIDIA RTX 30 «Ampere» inicial dentro del driver Nouveau pero el rendimiento sigue siendo extremadamente pobre. Soporte de monitorización de sensores de energía para gráficos DG2/Alchemist a través de las interfaces HWMON. Habilitación continua en torno al soporte de gráficos Meteor Lake. Los gráficos Intel DG2/Alchemist son estables y ya no se ocultan tras una bandera de módulo para su habilitación. Esto afecta a las actuales Intel Arc Graphics, Flex Series y otras GPU Intel basadas en DG2. Varias otras actualizaciones de controladores gráficos DRM. Soporte FBDEV para la opción «nomodeset». Raspberry Pi 4K @ 60Hz pantalla de apoyo. Soporte para pantallas Allwinner A100 y D1 dentro del controlador DRM Sun4i. Vinculado al código DRM de gráficos está el nuevo subsistema/marco del acelerador de computación «accel».

: Almacenamiento y sistemas de archivos : Mejoras de rendimiento y mayor fiabilidad RAID 5/6 para el sistema de archivos Btrfs. El controlador del sistema de archivos exFAT ahora puede manejar la creación de archivos y directorios mucho más rápido. Reemplazo de Atomic y una caché de extensión basada en la edad por bloque para F2FS, el sistema de archivos Flash-Friendly. Varias opciones de montaje nuevas para el controlador del núcleo NTFS3 de Paragon, incluidas funciones para aumentar la solidez/compatibilidad con NTFS en sistemas Windows. XFS se prepara para el soporte de reparación en línea del sistema de archivos que debería estar disponible en 2023. Soporte de SquashFS para montajes IDMAPPED. El código NFSD se está acercando al abandono del antiguo soporte NFSv2. Mejoras en FUSE para los sistemas de archivos que se ejecutan en el espacio de usuario. Se ha añadido finalmente una API POSIX ACL para VFS. Soporte FSCRYPT para el cifrado SM4 de China, pero el desarrollador no recomienda el uso de este cuestionable cifrado chino para cifrar sus datos.

: Otro hardware : Continúan los preparativos para WiFi 7, así como la compatibilidad con redes de 800 Gbps. También se ha añadido el equilibrio de carga de protección. El controlador de red TUN es ahora mucho más rápido. Compatibilidad con el controlador DualShock 4 de Sony en el nuevo controlador de PlayStation como alternativa a la compatibilidad existente con DualShock 4 en el controlador HID de Sony mantenido por la comunidad. Se ha añadido compatibilidad con el controlador de sensor/ventilador OneXPlayer. Soporte de monitorización de hardware para más placas base ASUS. Se puede habilitar opcionalmente el soporte de USB4 wake-on-connect y wake-on-disconnect. Más trabajo de habilitación para el acelerador Intel Habana Labs Gaudi2 AI. Se han incorporado más controladores para pantallas táctiles. Compatibilidad con el sensor de presencia humana de Google Chrome OS para detectar la presencia de personas delante de los Chromebooks de Google. Compatibilidad adicional con hardware de sonido Intel y AMD. Habilitación adicional de Compute Express Link (CXL). Se ha fusionado el controlador WMI de Dell Data Vault.

: Seguridad de Linux : Llama a Depth Tracking como una mitigación de Retbleed menos costosa para los núcleos de CPU Intel Skylake/derivados de Skylake que usar IBRS. El módulo de seguridad Landlock añade soporte de truncado de archivos. Aleatorización del área de entrada por CPU como otro «objetivo apetitoso para los atacantes».

: Otros cambios : OMMUFD para revisar el manejo de IOMMU en el kernel. Implementación actualizada de Zstd en el kernel que es más rápida y mucho más nueva que el código Zstd anterior en el kernel. A su vez, esto debería ayudar a los distintos usuarios de la compresión/descompresión Zstd en el kernel ahora que está siguiendo más de cerca el código de la era 1.5.x en lugar del anticuado código 1.4. Soporte para múltiples flujos de compresión con zRAM. Un importante rediseño del subsistema MSI para interrupciones con señal de mensaje. Soporte para información de depuración comprimida con Zstd. La función kallsyms_lookup_name() es ~715x más rápida. El asignador SLOB está obsoleto. Mejoras en el ahorro de energía para sistemas inactivos o poco cargados. Construcción del kernel con -funsigned-char como bandera del compilador. Más código Rust ha sido llevado a upstream y construido a partir del código anterior introducido en Linux 6.1.

Linux 6.2 llegará a Ubuntu 23.04 durante la fase del desarrollo, y más tarde lo hará a la versión estable que llegará en abril. Otras distribuciones, como las Rolling Release, lo recibirán dependiendo de la filosofía de las mismas.