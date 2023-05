Linux 6.3 llega tras una semana suave y sin mucho que destacar

En lanzamientos como este, uno se llega a plantear si publica el artículo o no. Al final se llega a la conclusión de que sí, que es algo que se hace todas las semanas, pero Linux 6.4-rc3 fue anunciado ayer junto a un corto mensaje porque no ha pasado nada extraño, ni positivo ni negativo, en los últimos siete días del desarrollo del kernel. Sí llama un poco la atención que todo sea así en la tercera semana, pues es cuando se empiezan a encontrar las asperezas a pulir.

Aún así, Linus Torvalds no mencionó ayer nada sobre el tamaño de Linux 6.4-rc3, más allá de decir que no hay «nada realmente enorme que destaque«. Esto podría tomarse como que no hay nada que haya hecho que el tamaño sea mayor, por lo que se ha mantenido. Si es así, y aunque Torvalds no ha dicho nada, es probable que el aumento llegue en una Release Candiate futura, y si no recupera la forma pronto, podría ser necesaria la octava RC. Pero estamos adelantando acontecimientos especulando con algo que podría no suceder nunca.

Linux 6.4-rc3 no aumenta su tamaño

Aquí estamos, otra semana que pasa, y otro rc lanzado. No hay nada realmente importante. Aproximadamente la mitad del parche son controladores, con – como de costumbre – redes y gpu siendo la mayor parte, pero hay varias otras correcciones de controladores allí también (usb, sonido, medios de comunicación, …). La otra mitad son cosas bastante aleatorias: herramientas, actualizaciones de arquitecturas (arm, s390, x86), núcleo de red, documentación, sistemas de archivos… El resumen adjunto da una idea de los detalles para quien esté interesado.

Termina diciendo que «por favor, continuad probando«. La semana pasada también fue tranquila y se esperaba más movimiento para esta, pero habrá que seguir esperando para ver cómo van las cosas. Si al final sólo se lanzan las siete Release Candidates habituales, Linux 6.4 llegará el 18 de junio, el 25 si hiciera falta la octava.

Los usuarios de Ubuntu que quieran usarlo llegado el momento tendrán que hacerlo por su cuenta. De manera oficial, el sistema operativo de Canonical y todos sus sabores oficiales usan un kernel y suben de versión cada seis meses. Ubuntu 23.04 llegó con Linux 6.2, y en octubre llegará Mantic Minotaur con un kernel que estará entre Linux 6.5 y 6.6.