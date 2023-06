Las últimas ocho semanas han sido como un paseo en barca en el desarrollo de Linux, por lo que no ha sido ninguna sorpresa que no haya habido octava Release Candidate y ya tengamos una nueva estable. En esta ocasión es Linux 6.4, y la lista de novedades es un poquito más corta que en lanzamientos pasados como el del anterior 6.3. Aún así, ningún lanzamiento es poco importante si incluye al menos una mejora que nos afecta.

A mí y ahora no me afecta una en concreto, pero sí a los usuarios de los últimos ordenadores de Apple. Linux 6.4 ha incluido soporte inicial para el Apple M2 con vistas al futuro, una generación más avanzada del procesador ARM de la manzana, un Apple que ya no vende ordenadores con procesadores de otra marca. Anteriormente usaba procesadores Intel, pero lo aprendido con el iPhone y el iPad les ayudaron a decidirse por el cambio.

Novedades de Linux 6.4

Procesadores : Intel Linear Address Masking ha aterrizado con esta funcionalidad «LAM» que permite al espacio de usuario almacenar metadatos dentro de algunos bits de punteros que de otro modo no se utilizarían. Compatibilidad con el modo autónomo guiado de AMD dentro del controlador P-State de AMD. NMI virtual para CPUs AMD con virtualización KVM. RISC-V soporta hibernación / suspensión a disco antes de que los portátiles RISC-V y similares salgan al mercado. Eliminación del soporte para Intel Thunder Bay SoC>. Más optimizaciones y nuevas funciones para LoongArch. El controlador AMD IOMMU ahora soporta tablas de páginas de invitados de 5 niveles. Soporte de Intel EDAC para Sierra Forest y a su vez confirmando que las CPUs Xeon de sólo núcleo E contarán con un controlador de memoria DDR5 de 12 canales como con Granite Rapids. Compatibilidad con AMD SEV-SNP vTOM como huésped en Microsoft Hyper-V. Compatibilidad inicial con Apple M2, aunque esta compatibilidad temprana con dispositivos y SoC Apple M2 aún no se puede utilizar en el kernel principal para usuarios finales. Soporte de bus AMD CDX para la interconexión entre APUs y FPGAs.

: Controladores gráficos : Una nueva pista de plazo para las vallas para influir en el rendimiento / frecuencia de la GPU. Continuación de la habilitación de gráficos Intel Meteor Lake. Primeros trabajos de AMD sobre la nueva IP aceleradora «GFX943». El controlador del acelerador Qualcomm QAIC se integró en Linux 6.4. Soporte para pantallas 4K con el controlador Rockchip DRM. El controlador AMDGPU tiene nuevas características de potencia para Steam Deck.

: Almacenamiento y E/S : Optimizaciones de rendimiento de E/S concurrentes para Device Mapper. La compatibilidad con Pipe FMODE_NOWAIT es una buena noticia para IO_uring y puede suponer una buena mejora del rendimiento. Varias mejoras en EROFS. Soporte de servidor NFS para RPC-con-TLS. Pequeñas optimizaciones en el controlador NTFS. Varias mejoras en F2FS y Btrfs. Optimizaciones de rendimiento para EXT4.

: Otro Hardware :. Soporte de audio Intel Lunar Lake HD. Un nuevo mantenedor Firewire / IEEE-1394. Más trabajo de soporte WiFi 7 y muchos otros cambios de red incluyendo soporte WiFi inicial para dispositivos Apple M1 Pro y Apple M1 Max. Se ha añadido compatibilidad con AMD SoundWire para su uso con los últimos bloques IP del coprocesador de audio (ACP) de AMD. Compatibilidad de los controladores de juegos Turtle Beach y Qanba con el controlador XPad. Eliminación de los antiguos controladores USB y eliminación de los antiguos controladores PCMCIA char como parte de la limpieza de primavera y comienzo de la eliminación del antiguo código CardBus/PCMCIA. Solución de un problema por el que la compatibilidad con Intel USB podía quedar interrumpida tras la reanudación. Continuación del desarrollo de CXL, la especificación Compute Express Link. Problemas con el controlador HID de Apple. Soporte para más tabletas de dibujo Kye/Genius. Corrección de un problema por el que los mandos de Nintendo podían retumbar indefinidamente. Mejor compatibilidad con portátiles MSI gracias al nuevo controlador EC de MSI. Soporte de Apple GMUX para Macs T2. Compatibilidad con la retroiluminación de los teclados Apple M1/M2. Un nuevo controlador de cambio de modo para portátiles Lenovo Yoga. Soporte de monitorización de sensores para más de 100 placas base ASUS de sobremesa.

:. Seguridad Linux : Aplicación opcional de CA del llavero de la máquina. SELinux elimina el soporte de deshabilitación en tiempo de ejecución.

: Otros cambios : Rendimiento más rápido para VDUSE. Linus Torvalds ha limpiado el código de copia de memoria x86. Más código Rust ha sido realizado en el trabajo hacia finalmente tener los primeros controladores Rust utilizables. Las actualizaciones del programador corrigen una regresión en el rendimiento del servidor de base de datos. Por fin se ha eliminado el SLOB.

:

Ya disponible para su instalación manual

Linux 6.4 ha sido anunciado hoy, pero, como es habitual, eso sólo significa que está disponible su código, o más concretamente su «tarball». En las próximas horas aparecerán los nuevos paquetes en algunas distribuciones Linux cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, mientras que el resto tendrán que esperar un tiempo que dependerá de la filosofía de las mismas. Los usuarios de Ubuntu que quieran instalarlo ya pueden hacer uso de Mainline o instalarlo manualmente.

