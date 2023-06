En el mediodía de ayer en la zona horaria en la que trabaja Linus Torvalds, el desarrollador al que la mayoría de nuestros lectores le debe muchas alegrías lanzó Linux 6.4-rc5. Lo que a mí me preocupa un poco del desarrollo de 6.4 es que todo está saliendo demasiado bien, y la tortilla podría darse la vuelta en cualquiera de las semanas restantes. En cualquier caso, los potenciales problemas se arreglan en una Release Candidate extra.

El tamaño de Linux 6.4-rc5 es una incógnita. Es uno de los puntos que siempre hemos leído, pero llevamos varias Release Candidates de 6.4 en la que no se menciona nada. Esta semana sí nos ha hablado de algo que tuvieron que revertir, algo que hacía que algunos aparatos no funcionaran aleatoriamente en la rc4, y eso es lo único que destaca de Linux 6.4-rc5. Torvalds dice que está en buena forma y nada le hace pensar que este lanzamiento no vaya a ser uno de los agradables y aburridos regulares.

Linux 6.4 llegará el 25 de junio

Nada particularmente extraño aquí, lo más notable es probablemente sólo la rápida reversión de la prueba de carga de módulos que causó problemas a la gente en rc4 dependiendo sólo de la suerte aleatoria de sincronización (o más bien, la falta de ella). Así que si has probado rc4, y algunos dispositivos al azar no funcionaba para usted, que era probable que el problema. […] Así que, a pesar del contratiempo de la carga de módulos (rubor, eso es todo culpa mía), creo que estamos en buena forma y nada me hace pensar que esta versión no será una de las agradables, aburridas y regulares. Sí, hay un par de regresiones en seguimiento, pero espero que las consigamos todas.

Tal y como están yendo las cosas, Linux 6.4 debería llegar el 25 de junio. Pero, como he mencionado, hay ocasiones en las que todo parece ir muy bien y, de repente, aparece algo que lo cambia todo, en cuyo caso haría falta la octava Release Candidate y la próxima versión estable del kernel llegaría ya el 2 de julio.

Como siempre, recordar a los usuarios de Ubuntu que quienes quieran usarlo llegado el momento tendrán que instalarlo por su cuenta, para lo que recomendamos usar herramientas como Mainline. Ubuntu 23.04 llegó en abril con Linux 6.2, y Mantic Minotaur, que llegará en octubre, lo hará con 6.5 seguramente. Canonical actualiza el kernel de su sistema operativo, pero lo hace con actualizaciones que son en su mayoría parches de seguridad, nunca sube a una versión más nueva hasta el lanzamiento de una nueva versión de su sistema operativo.