Linux 6.5-rc1 ha llegado con soporte inicial para USB4 v2

Tras la semana de descanso que en realidad no es para descansar sino para recoger peticiones, Linus Torvalds lanzó Linux 6.5-rc1. Será una versión con muchas mejoras, entre las que destaca el soporte inicial para un USB4 v2 que de momento no encontramos en muchos dispositivos. Hay más cambios importantes, pero nosotros publicaremos la entrada con la mayoría de ellos dentro de unas 8 semanas, cuando se lance la versión estable.

En cuanto a la nota de Torvalds, el desarrollador finlandés dice que no hay nada que sobresalga, más allá de que tuvieron algunas molestias con VM, pero que fueron corregidas hasta el punto de que no se incluyeron en el diffstat. Ahora bien, estamos en la primera semana, y que todo encaje a la perfección no significa que las cosas no vayan a empeorar en el futuro. Hay que alegrarse o preocuparse a partir de la 3ª-4ª semana, cuando los desarrolladores ya van probando y encontrando problemas y posibles soluciones.

Linux 6.5-rc1 llega sin nada destacable para mal

Nada muy inusual se destaca – tuvimos alguna molestia en VM, pero las correcciones para que ni siquiera se muestran en el diffstat, que es (como de costumbre) dominado por los drivers, con las herramientas y las actualizaciones de arquitectura en un distante segundo y tercer lugar. E incluso si se filtran todos los controladores, herramientas y cambios de arquitectura, el diff sigue dominado por actualizaciones de archivos de cabecera (en gran parte debido a una reorganización en torno a nuestras operaciones atómicas) y actualizaciones de documentación. Sólo después de filtrar _eso_ empiezas a ver los cambios principales: varias actualizaciones del sistema de archivos (btrfs, ovlfs, f2fs, ext4), código principal de redes y actualizaciones principales del kernel y mm. En cualquier caso, nada de esto parece enormemente inusual. La mayor mención probablemente va a lo que no se fusionó, con la solicitud de pull bcachefs resultando en un largo hilo (no llegamos a cien correos electrónicos todavía, pero no está lejos).

Linux 6.4 llegó el pasado 26 de junio, y si vamos contando semanas, 6.5 lo hará el 27 de agosto. Eso si se lanzan las siete Release Candidates habituales. Si requiere una octava llegará el 3 de septiembre. Con esos plazos, es probable que Linux 6.5 sea la versión del kernel que use Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur, que se espera para mediados de octubre.

Por lo tanto, lo mejor para los usuarios de Ubuntu que lo quieran es esperar a que Canonical lo suba a sus repositorios. Incluso si se está en una versión LTS suelen hacer el backport, algo que se puede evitar siguiendo nuestro tutorial publicado en tiempos de 5.4 y Focal Fossa. Los usuarios de Ubuntu 23.04 Lunar Lobster deberán actualizar antes de enero de 2024 si no quieren quedarse sin soporte.