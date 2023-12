Linux 6.7-rc5 llega y «nada parece especialmente aterrador»

La semana pasada fue una de viajes para Linus Torvalds. rc4 llegó horas antes de lo esperado porque el padre de Linux tenía que empezar a moverse, pero Linux 6.7-rc5 llegó en su horario habitual. No es de sorprender y es algo que solemos decir, que Torvalds no suele fallar pase lo que pase, y no le paran ni el jetlag ni el frío que pasó durante los últimos siete días.

Lo que tampoco es noticia es que no esté preocupado, y dice que «nada parece especialmente aterrador» . Quizá él no, pero yo no vería con tanta tranquilidad que todo el desarrollo de Linux 6.7 esté siendo tan calmado en las fechas en las que estamos. Pero bueno, él tiene más experiencia que yo en todo esto, ha aprendido a tomarse las cosas con calma y, eh, si hace falta una semana más, o incluso dos, ¿cuál es el problema?

Linux 6.7 llegará el 31 de diciembre o 7 de enero

Creo que ya lo he superado, pero eso significa que estoy muy contento de que las cosas hayan estado bastante tranquilas y que no haya sido un problema sentirme bastante miserable en un momento dado y sentarme al ordenador sólo esporádicamente como resultado. Las estadísticas de rc5 parecen muy normales: la mayor parte son controladores (gpu, redes y sonido son las áreas más importantes, pero tenemos un poco de todo), y luego tenemos la mezcla habitual de correcciones de arquitectura, sistemas de archivos, redes, núcleo y algunas actualizaciones de autocomprobación.

Las fechas que se barajan para la llegada de Linux 6.7 son el 31 de diciembre en sus plazos normales o el 7 de enero si es necesaria esa octava Release Candidate reservada para los desarrollos problemáticos.

Los usuarios de Ubuntu que quieran instalarla en esos momentos tendrán que hacerlo por su cuenta, ya que el sistema operativo de Canonical usa una versión del kernel mainline, es decir, normal, pero se mantiene (con parches de Canonical) en la misma hasta que se lanza una nueva versión del sistema operativo. Mantic Minotaur usa 6.5, y probablemente se suba a 6.8 en Noble Numbat.

La mejor manera de hacerlo para usuarios inexpertos es usando Mainline Kernels, una herramienta con interfaz gráfica que descarga e instala las versiones del kernel que llegan directamente de Linus Torvalds y su equipo de mantenedores. Aunque tampoco es mala idea quedarse con lo que viene el sistema operativo.